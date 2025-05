De “Doctor Catástrofe” a optimista tecnológico: según Nouriel Roubini, EEUU seguirá liderando la economía mundial

(Shutterstock)

Según Nouriel Roubini, cuya predicción de la gran crisis financiera de 2008 y sus libros y análisis sobre las grandes amenazas que se ciernen sobre la política y la economía mundiales le ganaron el apodo de “Doctor Catástrofe”, lejos de declinar y perder perder influencia, el dólar seguirá siendo la moneda mundial.

Y Estados Unidos, lejos de perder la contienda económica y geopolítica con China, que se intensificó a partir de las medidas arancelarias de Donald Trump, seguirá liderando la economía mundial pues lidera al menos 10 de las 12 tecnologías líderes.

Los vientos favorables de la economía norteamericana superarán los efectos de las malas políticas del gobierno de Donald Trump, es la lectura del economista nacido en Irán, que pasó buena parte de su vida en Italia y ciudadano de EEUU, donde es profesor en la Universidad de Columbia, en una columna publicada en el portal Project Syndicate,

Aun los efectos de las medidas más destructivas del gobierno de Trump, algunas incluso con efecto estanflacionario, serán en definitiva mitigados y superados por cuatro factores, dice Roubini; la disciplina del mercado de bonos, una Reserva Federal (Banco Central de EE.UU.) independiente, la reacción de los propios asesores del presidente y la delgada mayoría mayoría republicana en el Congreso.

De hecho, dice el economista, la reacción de la bolsa y los mercados de bonos y cambiarios ya obligaron a Trump a posponer los “aranceles recíprocos” a la mayoría de los socios comerciales de EE.UU. y negociar con China.

Retrocesos

Según Roubini, en el choque comercial entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, Trump pestañeó primero, los operadores del mercado se impusieron a los aranceles y mercado de bonos le ganó la pulseada a la Casa Blanca. Trump incluso cedió ante el presidente de la Fed, Jerome Powell: primero dijo que le gustaría que se fuera “cuanto antes” y luego debió aclarar que respetará su mandato, que vence en mayo del año próximo.

E incluso algunos legisladores del oficialismo republicano apoyaron medidas para limitar la autoridad presidencial para imponer aranceles, y otros actores políticos, como gobernadores, procuradores y grupos empresarios, piden a la Casa Blanca no extralimitar su autoridad.

El dólar seguirá siendo la principal moneda de reserva global, asegura Roubini REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Con todo, el principal argumento de Roubini para refutar los análisis sobre una supuesta declinación del dólar y de EEUU como líder económico mundial, es la tecnología. Según sus proyecciones, gracias a ella el crecimiento potencial del PBI estadounidense se acercará al 4% para 2030, muy por sobre la proyección de 1,8% del FMI. Sucede, dice el académico y analista, que EE.UU. es líder mundial en al menos 10 de las 12 tecnologías que definirán el futuro.

Las 12 industrias que enumera son:

Inteligencia Artificial (IA) general y causal, hasta generar una “Inteligencia Artificial General”, en 2030, Robótica y automatización, incluyendo el surgimiento masivo de robots humanoides Investigación biomédica y biología sintética Computación cuántica y su fusión con IA Exploración y explotación espacial Sistemas de armas semiautónomos liderados por IA para una nueva era de guerra y tecnología de defensa relacionada; Tecnología agrícola Energía de fusión que más que renovable ayudará a resolver el cambio climático Tecnología verde, revolución de la movilidad y nuevas fronteras de la geoingeniería Tecnología financiera con la mayor parte de ella no basada en DLT; Nueva ciencia de los materiales que conducen a nuevos materiales y tipos de fabricación; Ciberseguridad y nuevas formas de criptografía.

China, dice Roubini, solo lidera en vehículos eléctricos y otras tecnologías verdes. Y la Unión Europea está rezagada en general. La productividad de EE.UU, estima, creció 1,9% anual desde 2019, pese a la caída causada por la pandemia.

GPT e inversión

El economista subraya que desde el lanzamiento de Chat GPT, a fines de 2022, las inversiones en IA impulsaron un auge en EE.UU. y que los aranceles recíprocos y la incertidumbre a causa de las medidas de Trump no cambian la orientación de la mayoría de las grandes empresas tecnológicas, los hiperescaladores de IA ni otras iniciativas. Muchas empresas, dice Roubini, están incluso redoblando su inversión en IA.

Si el crecimiento potencial pasa del 2% al 4% gracias a la tecnología, ese efecto cuadruplica la probable pérdida debido a las limitaciones a la inmigración, dice Roubini. Incluso si el ratón Mickey presidiera EE.UU, afirma, EE.UU. seguiría en camino a crecer un 4% anual, gracias a la innovación privada. Aunque con o sin aranceles altos el déficit externo de EEUU seguirá aumentando, reconoce, el ingreso de inversiones atraídas por la pujanza empresarial seguirá enjugándolo.

En cuanto al dólar, Roubini cre que cualquier debilitamiento será gradual y el dólar no perderá su papel como moneda de reserva global. Mientras, la brecha de innovación y crecimiento entre EEUU y Europa seguirá aumentando, impulsada por la IA.

El economista admite que la inflación en EEUU superaría 4% este año, pero proyecta que vía negociaciones la mayoría de los aranceles bilaterales se limite a un rango de 10-15%, y una desescalada con China podría llevar el arancel entre ambas potencia a la zona del 60%, que impulsará una gradual disociación entre ambas economías.

Leve recesión

De resultas, el crecimiento de EEUU podría entrar en una leve recesión el el cuarto trimestre 2025, que durará a lo sumo un par de trimestres, para ser seguido por un impulso a base d productividad y tecnología, a la vez que un “compromiso creíble” de la Fed hará que hacia mediados de 2026 la inflación esté bajo control y EEUU esté nuevamente en un sendero de crecimiento del PBI y baja inflación.

Varios de los argumentos refrasean un posteo del propio Roubini en la red X, donde dice que los informes sobre la muerte del dólar “son exagerados”. Allí Roubini recurre a estudios y análisis de Andrew McAfee, del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), un profundo analista de tendencias tecnológicas. En un análisis del pasado 25 de abril sobre el impacto económico de la IA generativa, McAfee explica el alcance de las “Tecnologías de Propósito General” (GPT, según su sigla en inglés).

Educación, instituciones y creatividad

“La historia demuestra que, además de invertir en formación y educación, los países más capacitados para aprovechar el poder de las tecnologías de propósito general tienen varios puntos en común: cuentan con economías orientadas al mercado, altos niveles de infraestructura, sistemas educativos que proporcionan las habilidades necesarias y un sistema legal eficaz que hace cumplir los contratos y los derechos de propiedad y establece normas claras sobre dónde y bajo qué circunstancias puede surgir responsabilidad. Además, han aceptado en cierta medida la tormenta de destrucción creativa del capitalismo, impidiendo que las industrias tradicionales utilicen la captura legal o regulatoria para bloquear la aparición de nuevas tecnologías disruptivas”, afirma McAfee.

El académico e investigador elaboró un impresionante gráfico sobre la diferencia de innovación tecnológica y pujanza económica que muestra la cantidad y el valor de mercado de empresas surgidas en EEUU y en la Unión Europea en los últimos 50 años y que tienen una capitalización de al menos USD 10.000 millones (el círculo más pequeño de los que se muestran). La diferencia es abrumadora.

McAfee ploteó la cantidad y valor de empresas surgidas en EEUU y la UE en los últimos 50 años para ilustrar la diferencia de dinamismo

“Por regla general, los países que han tenido más éxito con las tecnologías de propósito general anteriores son aquellos que encontraron la manera de aprovechar el talento y las aspiraciones de su población. La IA generativa no será la excepción. La historia también demuestra que hay mucho en juego. Algunas tecnologías de propósito general han alterado el equilibrio de poder global. La máquina de vapor, que inició la revolución industrial, fue fundamental para convertir a Inglaterra en el país más rico del mundo en el siglo XIX (…) El éxito de EE.UU. con el motor de combustión interna y la electrificación lo ayudó a sucederlo como superpotencia mundial del siglo XX. Los países más exitosos en el desarrollo de tecnologías de propósito general y el aprovechamiento de su poder han cosechado niveles de vida comparativamente altos y de rápido crecimiento, una mejor seguridad nacional y una mayor capacidad para promover sus intereses e influir en los acontecimientos mundiales. También pueden moldear la difusión de las tecnologías de manera que refleje sus objetivos y valores”, escribió McAfee.

Del otro lado, los países alejados de la frontera de las tecnologías de propósito general tienden a estar también más lejos de sus beneficios. Por eso, dice, “la IA será una de las tecnologías definitorias del siglo XXI y la IA generativa es una adición especialmente importante”.

Se trata de un análisis semejante al de Jeffrey Ding, autor del reciente libro Technology and the rise of the Great Powers (”Tecnología y ascenso de las grandes potencias”) publicado por la Universidad de Princeton, en el que compara las experiencias históricas de crecimiento basada en “sectores líderes” y en “tecnologías de propósito general” y el rol que tuvieron en los auges y ocasos de las potencias de turno.

Ding sostiene que las tecnologías de propósito general, como en su momento la electricidad y ahora la IA, tienen un impacto transformador superior, aunque de difusión más lenta y prolongada, que aquellas cuya aplicación se limita a uno o pocos “sectores líderes”, pues aumentan de manera significativa la productividad general de la economía e impulsan el crecimiento a largo plazo. Es lo que espera de la IA en áreas tan disímiles como los servicios, la química, el desarrollo de materiales, la biología y los diagnósticos y medicinales.

La Inteligencia Artificial es una tecnología de "propósito general", como lo fue la electricidad, sus efectos se difundirán durante mucho tiempo REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Según ese enfoque, la difusión, más que la innovación en sí misma, es el elemento clave en la competencia tecnológica global. Por eso, cree Ding, las ventajas de China en energía limpia, baterías y vehículos eléctricos no tienen el alcance e impacto sobre la productividad general de la Inteligencia Artificial.

“Propósito general” vs “sectores líderes”

A lo largo de la historia, dice Ding, la industria textil a partir del algodón, el acero, la química y la industria automotriz fueron “sectores líderes” que monopolizaron por un tiempo una tecnología o innovación y dominaron durante algún tiempo las corrientes de inversión y comercio internacionales.

Esa “revoluciones tecnológicas” fueron cruciales en los cambios de liderazgo entre las grandes potencias, pero el proceso por el cual ocurrieron fue poco explorado, dice Ding. Tecnologías como la electricidad y la Inteligencia Artificial tienen un potencial económico enorme, al cabo de un largo proceso de difusión. El éxito de una nación en adaptarse a ellas dependerá de la capacidad de sus instituciones para ampliar la base de habilidades técnicas necesarias para implementarla.

El modelo de “sectores líderes”, hoy asimilable a China, implica que un país domina la etapa inicial de ciertas industrias, monopoliza la innovación en ellas y crea estructuras que concentren el poder. En cambio, explica Ding, las tecnologías de propósito general se aplican en muchos sectores y generan mejoras continuas. Como sucedió con la electricidad, que empezó a aplicarse a la industria en la década de 1870, pero su difusión a toda la sociedad e impacto en la productividad general se extendió durante 50 años.

Por eso, cree Ding, los países que prevalezcan no serán necesariamente las que desarrollen una tecnología, sino los que cuenten con las mejores instituciones de difusión, adopción y adaptación de la misma. Para eso, concluye, las instituciones educativas y de formación técnica y el grado de democratización son esenciales, pues además de ampliar la base de habilidades técnicas y de ingeniería necesarias para implementar una tecnología de propósito general, como la IA, facilitan la coordinación entre quienes la desarrollan y quienes la aplican.