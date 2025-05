Tras el nuevo régimen cambiario, cuál fue la mejor inversión en abril

Las cotizaciones estuvieron bajo presión por la volatilidad internacional y la salida del cepo.

Pasó un mes de abril con muchos cambios para los inversores. En el plano doméstico, la flexibilización de los controles cambiarios anunciada el 11 de abril significó un nuevo paradigma que llevó a una rápida convergencia para los distintos precios del dólar.

Así, las paridades alternativas del dólar cayeron un 10%, mientras que el dólar mayorista subió un 9%, con movimientos que influyeron en el desempeño de rendimientos de acciones y bonos.

¿Qué pasó con las cotizaciones?

En el saldo de abriln el dólar “blue” descontó 140 pesos o un 10,6%, a 1.185 pesos -desde los $1.325 del cierre de marzo-, mientras que los financieros bajaron en proporción similar, con un dólar MEP y un “contado con liquidación” alineados debajo de los 1.200 pesos, el punto medio de la línea de flotación definida por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Para el dólar oficial, cuyo precio quedó ahora determinado por la pulsada de oferta y demanda privadas, la suba de abril se dio dentro de lo previsto. A $1.170 para la venta, exhibió una ganancia de 96 pesos o un 8,9% que seguramente traerá algún tipo de presión inflacionaria para el mes, pero en el contexto de un sinceramiento de precios poco traumático si se lo compara con otros eventos similares.

Con este marco, las inversiones más ventajosas pasaron por los bonos en pesos que, dado el descenso de los dólares financieros, arrojaron rentabilidades tanto en moneda local como extranjera. El bono DICP ganó 5,3% en abril, y el TX26, un 3,1%, tasas que se estiman superaron a la inflación del último mes. Si se tiene en cuenta la caída del dólar MEP (-10,7%) y el “contado con liqui” (-9,6%), la ganancia de los bonos en pesos medida en dólares superó los dos dígitos.

“Más allá del contexto de la curva de tasa fija, la búsqueda de ganancias en dólares a partir de Lecaps no es la única opción viable. Si bien los rendimientos en tasa fija no han sido tan volátiles con los movimientos del dólar, no podemos decir lo mismo de la curva CER”, puntualizó GMA Capital. “Es que, desde mediados de abril, las tasas entre 6% y 7% a 2026 se han convertido en retornos de dos dígitos. En este contexto, los activos indexados pueden ser una alternativa un poco más segura para el inversor en pesos, más aún si buscamos estirar duration“, añadió.

En cuanto a los bonos soberanos en dólares, en el transcurso del mes los bonos Globales -con ley extranjera- vieron un alza promedio del 5,3% en moneda dura, al tiempo que los títulos Bonares -con ley argentina- avanzaron un 6,3 por ciento. No obstante, habida cuenta de la caída de los dólares financieros, arrojaron una caída de precios en pesos de 3,9% en promedio.

Fuente: Rava Bursátil-precios en pesos.

“El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la nueva fase del plan económico del Gobierno, la cual incluyó flexibilizaciones en las restricciones cambiarias en el marco de un nuevo acuerdo con el FMI. En el último mes pudo apreciarse una considerable disparidad entre fin de marzo y el 8 de abril en comparación a lo que ocurrió desde el 9 de abril, cuando se anunció la pausa, hasta ahora. El Merval cayó 18,1% en el primer período mientras que se recuperó 24,8% en el otro”, precisaron desde Balanz Capital.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

En el universo de las acciones fue un período complicado por los vaivenes de los mercados internacionales, mientras se extiende la disputa por aranceles cruzados desatada por el presidente de EEUU, Donald Trump. El panel tecnológico Nasdaq de Wall Street avanzó un 2,3% y el índice Dow Jones cedió un 2,2% en abril, con ruedas de mucha volatilidad que afectaron las incursiones inversoras en activos de riesgo.

Fuente: Rava Bursátil-precios en pesos.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en los 2.100.844 puntos, cayó un 10,2% en pesos a lo largo del mes, cifras que dan cuenta de la dificultad para obtener ganancias con la renta variable doméstica. Medido en dólar “contado con liqui” el Merval cedió 0,5 por ciento.

En detalle, en el panel general de la Bolsa porteña arrojaron beneficios en pesos Banco Macro (+5,7%), Supervielle (+2%), Transener (+1,5%), Grupo Galicia (+0,8%) y Banco Francés (+0,8%).

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street destacaron Mercado Libre (+19,4%), Banco Supervielle (+14,6%), Grupo Galicia (+11,1%), Banco Francés (+10,9%), IRSA (+8,1%), Corporación América (+6,2%) y Loma Negra (+1,6%).