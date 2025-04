El Gobierno retoma los pagos al FMI y deberá devolver por intereses USD 2.000 millones este año

La semana que viene se retomará el calendario de pagos al FMI

La relación con el FMI continuará, luego del acuerdo, el primer desembolso y las reuniones de alto perfil en Washington esta semana, con el calendario de pagos que será retomada la semana próxima, por USD 630 millones en concepto de intereses.

La cuenta de intereses que el Estado tendrá que pagarle, por etapas, al FMI en lo que resta del año supera los USD 1.900 millones y, al no tratarse de vencimientos de capital, el organismo no suele refinanciar esas obligaciones de pago, que se cancelan directamente con reservas.

Parte del calendario de pagos de intereses ya se cumplió en febrero, pero entre el último día de abril y el primero de mayo volverá a ser relevante. El cronograma reparte los pagos de manera tal que queden dispersos algo más de 600 millones de dólares por cuatrimestre. Tanto este año como en 2026 y 2027 la cuenta de intereses arroja obligaciones de pago superiores a los USD 1.900 millones. Un aumento en la exposición del FMI hacia la Argentina con el préstamo nuevo oficializado hace dos semanas podría implicar un incremento en esa carga.

Según la consultora 1816, no serán los únicos pagos en el horizonte corto en moneda extranjera, sino que habrá “cerca de USD 600 millones a otros organismos, entre capital e intereses". “A esos números habría que sumar los casi USD 450 millones que tendrá que pagar de Bopreal el Banco Central en los próximos 60 días”, indicó. Serían, así, casi USD 1.700 millones entre esos tres acreedores.

El ingreso de dólares “genuino” más allá del desembolso de USD 12.000 millones que envió hace diez días el Fondo Monetario es uno de los elementos observados con mayor atención por el mercado, principalmente porque las metas de acumulación de reservas pactada con el organismo son exigentes.

“Aún teniendo en cuenta que el país podrá sumar los desembolsos de organismos (excluido el FMI) para acercarse a su meta de reservas netas, el sector público necesitará acumular en el MULC o vía emisiones de deuda (adicionales al repo) unos USD 5.100 millones en menos de 2 meses para poder cumplir con el primer objetivo trimestral que impuso el Fondo, condición para que el organismo gire USD 2.000 millones en el mismo mes de junio”, indicó 1816.

Un reporte de Adcap Grupo Financiero elaborado con información recopilada en reuniones con inversores en los Estados Unidos a lo largo de la semana mencionó que “Caputo reiteró el plan del gobierno de avanzar con reformas estructurales -comenzando por la impositiva, seguida por la laboral y eventualmente la previsional- pero solo después de obtener un mayor apoyo electoral”.

“En el frente externo, minimizó la urgencia de utilizar reservas para el pago de deuda, enfocándose en cambio en una meta de reservas internacionales netas (RIN) para junio y en un superávit comercial proyectado de USD 15 mil millones, a pesar de que los ingresos previstos de organismos multilaterales fueron ajustados a la baja en USD 2 mil millones”, continuó Adcap.

Y por último, aseguró que entre los inversores que escucharon de primera mano a Caputo y tras contactos con ejecutivos de finanzas, la conclusión fue que “las preocupaciones giran en torno a estos últimos temas: la acumulación de reservas y el tipo de cambio apreciado”. “De hecho, uno de los participantes desafió al equipo económico preguntando si temen que la combinación de políticas provoque deflación (sugiriendo implícitamente que la calibración del modelo no es consistente con un crecimiento sostenido)”, reveló.

Econviews, la consultora que fundó Miguel Kiguel, también mencionó que la acumulación de reservas que pueda ejecutar el equipo económico será clave. “Creemos que la eliminación del dólar blend, combinada con la llegada de la cosecha gruesa, ayudará a cumplir con la meta de reservas de junio. También ayudará el carry trade. En la segunda mitad del año, los ingresos de IED (inversión extranjera directa) y el acceso al financiamiento de mercado podrían dar un impulso adicional a la acumulación de reservas”.

Esta semana el Ministerio de Economía recibió un desembolso no esperado y no desde el exterior sino desde el propio sector público y en pesos. Economía recibió por parte del Banco Central 11,7 billones de pesos por ganancias que contabilizó durante el 2024 y que el Palacio de Hacienda ahora podrá utilizar para cubrir vencimientos de deuda en pesos que no hayan podido ser renovados en licitaciones o para el pago de los Bonares y Globales en dólares a mitad de año, aseguraron a Infobae fuentes oficiales.

Esos pesos podrán ser utilizados tanto para la cobertura de vencimientos de deuda en moneda local que no puedan ser renovadas en su totalidad en las licitaciones habituales (este jueves habrá una operación de este tipo) sino también para adquirir dólares y afrontar las obligaciones de pago en dólares y euros que corresponden a bonos Globales y Bonares, en los primeros días de julio, por USD 4.300 millones. En el equipo económico aseguran que parte de esas divisas ya fueron compradas anteriormente.