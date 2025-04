El pronóstico de un exempresario que fue asesor de Alberto Fernández: “La inflación de abril será menor a la de marzo”

Antonio Aracre elogió también el "timing" del acuerdo con el FMI

Antonio Aracre, exCEO para la Argentina de la multinacional Syngenta, quien también asesoró al entonces presidente Alberto Fernández, aseguró hoy que la inflación de abril será inferior a la de marzo, que fue del 3,7% y previa al acuerdo con el FMI, el inicio de la flexibilización del cepo y la vigencia de una nueva política cambiaria, por la que el “dólar libre” flotará, sin intervención del Banco Central, en una banda de entre 1.000 y 1.400 pesos.

Aracre, que ya había pronosticado que abril era el momento indicado para un cambio de orientación de la política económica, proyectó ahora que la inflación de abril, impactada por el acuerdo y la nueva política cambiaria, será inferior a la de marzo, contraria a la impresión de algunos economistas que de entrada advirtieron que la flotación del dólar y el abandono del esquema de tipo de cambio semi-fijo que rigió hasta el 11 de abril traería aparejada una mayor inflación en abril e incluso en mayo o junio.

“La inflación de abril será menor a la de marzo. Porque la inflación mayorista de marzo dio 1,5%. La especulación y la nociva expectativa que se había generado sobre una devaluación fue lo que hizo que en el último eslabón de la cadena la inflación minirosta llegara al 3,7 por ciento. Tal vez ahora (por abril) no baje del 3,5%, por el efecto de arrastre, pero no va a comenzar con 4″, dijo Aracre, entrevistado en el programa “La Mañana de CNN”.

Lógica empresarial

Aracre se refirió al rechazo de las cadenas de supermercados y mayoristas de aceptar nuevas listas de precios por parte de proveedores. “Cuando tenés una cadena de supermercados, o incluso un minimercado, tenés una lógica empresarial. Comprás algo para venderlo con alguna ganancia. Si no vendés, no le comprás más. Tal vez no rechazás el camión, pero si no vendés no le volvés a comprar. Si lo que queda en la estantería no se vendem decís ‘no me traigas más’ y el productor verá si tiene margen para bajarlo”.

Cuando la gente no compra, los precios tienen que bajar, dijo Aracre REUTERS/Mariana Nedelcu

“La Argentina no puede tener empresarios que quieran tener un margen de ganancia 20 veces por encima de lo lógico”, dijo Aracre, y citó que el riesgo país, hoy cercano a los 700 puntos básicos, es muy inferior al nivel que tenía al inicio del gobierno (1.700 puntos). “La inflación de abril va a ser menor que la de marzo, porque los precios llegaron a un valor ridículo y van a tener que bajar”, insistió.

Por qué en abril

Además, Aracre dijo “sin anteojeras ideológicas, es lógico que hayan sacado el cepo en abril. El acuerdo con el FMI permite bajar el riesgo país y va a permitir refinanciar deudas sin dilapidar reservas. El acuerdo está muy bien”.

Flexibilizar el cepo, subrayó, “es ir hacia la normalidad. El dólar flota en libertad. Para los que decían que el dólar estaba atrasado, ahora flota en libertad”. Además, señaló, “la estabilidad del dólar convalida el plan económico del gobierno. Veo al dólar más cerca de 1.100 o 1000 pesos”.

Por otra parte, enfatizó que la Argentina necesita “seguir reduciendo costos” con reformas laborales, previsionales, impositivas, y si con eso no alcanza algunas industrias deberán aceptar que no son competitivas. “Es difícil competir con los textiles asiáticos y los transistores de China”, dijo, a modo de ejemplo.

Aracre junto a Massa, en el corto plazo en el que convivieron como jefe de Asesores y ministro de Economía en la presidencia de Alberto Fernández

Aracre fue durante varios años cabeza en la Argentina de la multinacional Syngenta, que fue adquirida por capitales chinos. Cultivaba amistad con Alberto Fernández y asumió como su jefe de Gabinete de Asesores en febrero de 2023, pero duró poco más de dos meses en el cargo. Debió renunciar cuando se filtró que le había presentado al presidente una “Propuesta de Plan de estabilización por 6 meses sin efectos recesivos”, que se conoció como “Plan Aracre”. En él le decía al entonces presidente “yo sé que que vos no querés devaluar, pero mi recomendación sería hacerlo por un 60%”. La filtración de ese plan generó un terremoto en el gobierno y finalmente el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, logró que el asesor presidencial se apartara de su cargo.