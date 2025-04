Juan Carlos de Pablo explicó la situación de los mercados globales: “Lo que tenemos es un derrumbe realmente generalizado porque le metiste ruido a la economía”

El economista Juan Carlos De Pablo.

El economista Juan Carlos de Pablo dio su visión sobre lo que sucede en los mercados de todo el mundo tras el anuncio de aranceles recíprocos generalizados por parte de Donald Trump y sobre posible impacto en Argentina. De todos modos, consideró que es difícil predecir que sucederá, incluso en las próximas horas, la magnitud final de la crisis.

De Pablo explicó por qué el presidente republicano tomó la decisión de subir aranceles: “Trump tiene en la cabeza que la foto económica de Estados Unidos es pésima, que tiene déficit comercial, que tiene déficit fiscal y que tiene problemas de deuda. Ese diagnóstico es correcto”.

“Entonces, el miércoles pasado hizo dos anuncios. Primero le aplicó un arancel universal de 10 puntos porcentuales a todo el mundo y en función de lo que cree que son las barreras que otros países le ponen a la exportación de productos americanos, le puso otro y como es ‘amigable’ le puso mitad de lo que cree que es la barrera de los otros”, indicó el especialista en diálogo con Radio Mitre.

De Pablo sostuvo: “Todo lo que tenemos es un derrumbe realmente generalizado porque le metiste ruido a la economía"

Ahora, “desde el punto de vista práctico, Argentina tiene déficit comercial con Estados Unidos, con lo cual lo único que tenemos es el 10% y dicen que hay alguna negociación por la cual se podría pagar 2,5% en vez de 10%. Alguien puede decir, bueno, entonces tenemos problemas porque cuando la economía mundial funciona mal, te vas a enterar de manera indirecta”, afirmó.

En términos generales, De Pablo sostuvo: “Todo lo que tenemos es un derrumbe realmente generalizado porque le metiste ruido a la economía. Lo más esperanzador de todo esto es que 50 países ya pidieron negociar con Trump. Ese es un dato que vamos a ver a qué velocidad va. Pero la foto, que es la respuesta a los anuncios, es horrible. La película está abierta”.

En medio de fuertes caídas en las bolsas asiáticas y los temores a un “lunes negro” con los mercados de futuros de EE.UU en rojo, y con el antecedente de bajas pronunciadas la semana pasada, el economista dijo que seguramente esto se vaya a contagiar en Europa y en América pero no hace pronósticos porque puede cambiar la dinámica de repente.

Consultado respecto de si esta puede ser una crisis asimilable a 1929, 2008 o la pandemia, De Pablo señaló que “son cosas completamente distintas. El 2009 que arrancó con una crisis como cualquiera, terminó durando una década y fue universal y profundísima. Y fue una mezcla de devaluaciones competitivas y guerras comerciales. Esto puede seguir o no. No tenemos cómo saberlo. Ahora, arrancan así las cosas. No sé si en 10 días vamos a estar hablando de esto o de otra cosa”.

En respuesta a quienes especulan que esto puede tratarse del fin de la globalización, el economista afirmó que eso se lo deja a los historiadores pero destacó que la imagen manufacturera que parece tener Trump en la cabeza le hace acordar a la imagen industrial de Eduardo Duhalde. “Está pensando en una fábrica de destornilladores en Moreno”, indicó.

Y agregó que este es un mundo donde está todo muy descentralizado desde un punto de vista geográfico. “Si desarmás una computadora vas a encontrar piezas de 30 países. Con lo cual, no es solamente ruido porque el que está hoy instalado en otro país no sabe bien qué hacer. Y hay dudas de que alguien hoy esté pensando en poner una fábrica en Estados Unidos para hacer lo que acá en América Latina denominamos sustitución de importaciones”, manifestó.

Refiriéndose estrictamente al impacto sobre la Argentina y la posibilidad de que China, protagonista de la guerra comercial y uno de los más afectados por los aranceles de Trump, devalúe el yuan, siendo que el Banco Central posee reservas en esa moneda; De Pablo señaló: “Esto quiere decir dos cosas: si tenés que devolver yuanes, te sale más barato y por otro lado, las reservas son menos”.

Pero acá viene otra cuestión ¿Para qué sirven las reservas del Banco Central? Porque están pensando en una política cambiaria que va a estar sosteniendo el dólar. No sé lo que va a hacer el gobierno, pero yo creo que todo esto debe ir más a un régimen de flotación. Y en ese contexto, volver a lo que era la década del 90′, en la que se decía que las reservas son patrimonio de los tenedores de la base monetaria”.

Sobre el acuerdo con el FMI y el monto del primer desembolso, De Pablo consideró que hay que ver la decisión que toma el board en medio de esta crisis, si le van a prestar atención o no al caso argentino.