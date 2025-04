Carlos Melconian analizó las medidas de Trump: “Esto es un zafarrancho, los vasos comunicantes con la Argentina son una eventual estanflación mundial”

(Captura de video)

Carlos Melconian señaló hoy que las medidas anunciadas el miércoles por el presidente de EEUU, Donald Trump, con la aplicación de “aranceles recíprocos” generalizados, pero especialmente altos para China y algunos países de Asia y de Europa, “son un zafarrancho”.

“Si lo hubiera hecho el presidente de un país berreta anti-Occidental no tendría esta repercusión. Es algo que atrasa 40 años. Si estas medias las toma el gobernador de la provincia de Buenos Aires (en referencia a Axel Kicillof) estaría dentro de la lógica. Pero si las toma el presidente que (Javier) Milei quiere imitar, no tiene gollete”, enfatizó el economista. “Cuando uno va a la Universidad a estudiar Economía aprende que esto es lo que se no se debe hacer”, dijo.

La Argentina, señaló, entrevistado por radio Continental, está dentro de un grupo de unos 120 países que no fueron particularmente apuntados por EEUU. “El conflicto es con China, Asia, algo de Europa; el partido bravo se juega en esa cancha y la Argentina está fuera de eso”, señaló.

Sin embargo, agregó, más allá de algunos sectores que pueden ser particularmente afectados, como aceites, alimentos, química, acero, aluminio, “estamos ante un zafarrancho importante y los vasos comunicantes con la Argentina son una eventual estanflación mundial, una eventual caída de precios, una eventual guerra de tarifas, devaluaciones compensatorias, aumento costo del crédito. Es el partido que todavía no empezó a jugarse. Esto recién empieza”, señaló Melconian apuntando a los efectos macroeconómicos del puntapié inicial de Trump.

Hizo tiempo

Fue allí que hizo una crítica a la demora del gobierno en acordar con el Fondo, por especulación política en torno del resultado de la elección en EEUU, esperando la victoria de Trump, mientras reposaba en el éxito del blanqueo de capitales, y en particular del blanqueo de dólares, para sostener el esquema cambiario. “Eso se demoró: una cosa es que este cimbronazo te encuentre ya con un acuerdo con el Fondo y encaminado sobre cómo sigue la política cambiaria y otra es que te encuentre en pelotas en la mitad del río”, dijo el economista.

Según Melconian, el gobierno demoró el acuerdo con el FMI, que ahora, en vez de una oportunidad de "relanzamiento" del programa económico, se volvió "una necesidad defensiva"

En cambio, señaló, si el gobierno hubiera firmado el acuerdo con el Fondo en diciembre y ya tuviera encaminada una nueva política cambiaria, el escenario sería diferente y el impacto del nuevo escenario mundial sobre la Argentina sería más atenuado.

El éxito del acuerdo que todavía se negocia con el FMI, prosiguió, se medirá en tres aspectos principales: 1) que se frene la venta de dólares por parte del BCRA; 2) que se pueda recuperar el acceso al crédito internacional; y 3) “que se empiece a desarmar la madeja cambiaria”.

Baja “irreversible” de retenciones

El economista arriesgó a su vez que con los bajos precios internacionales de las materias primas, más deprimidos aún tras los anuncios de Trump, y la actual política cambiaria, la baja temporal de retenciones al campo, a la que el gobierno le puso como plazo límite el 30 de junio, se volverá definitiva. La baja de retenciones, sentenció es ahora “irreversible; no la pueden tocar, va a continuar”.

En cambio, explicó, lo que ya “no puede continuar” es el actual esquema cambiario. Sin embargo, fue prudente sobre cuán abrupta sea la transición hacia un nuevo esquema. “A la salvajada que quieren los delirantes ultraliberales no vamos, pero tampoco esto sigue, plata contra esto no viene, seguro. Tenés que revisar el blend, un montón de cosas”, explicó. “Si levantar el cepo es que al hombre común le vendan dólares oficiales o pagar con tarjeta de crédito a dólar oficial, no sé si lo levanta este gobierno. Tener este tipo de cambio y liberar no existe”, afirmó.

A su vez, Melconian apuntó a restricciones que sí podrían levantarse. “Querer invitar a una empresa a invertir en la Argentian y no permitirle girar dividendos, no tiene gollete. El cepo empieza a ser una cirugía de ver, esto sí, esto no. Hacer las cosas bien. Pero ya van 15 meses de gobierno y se tomó un rumbo cambiario que no comparto”, señaló. En la actual situación, explicó, el tema del cepo se junta con el esquema o régimen cambiario a aplicar y este -concluyó- “tal como está no va a seguir”.