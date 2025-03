Cómo ahorrar en el consumo de energía y tener una “casa verde”

Ariel Mesch en Infobae en Vivo - Tips para ahorrar energía

Ante el aumento de las tarifas, el ingeniero en energías renovables Ariel Mesch compartió en Infobae en Vivo las mejores maneras de ahorrar energía en el hogar. Además, explicó cómo funcionan las energías renovables en los hogares y los beneficios que se reflejan al recibir la factura eléctrica.

Mesch aseguró que existen muchos hábitos de consumo energético que pueden marcar una diferencia significativa. Un ejemplo claro es la tecnología de las lámparas LED. El especialista destacó que “la tecnología de lámparas LED es algo que vino para quedarse. Conviene cambiar todas las lámparas que todavía sean halógenas o de filamento, que ya son tecnologías muy viejas. La LED consume 8 veces menos, es decir, la octava parte de lo que consume una lámpara incandescente para la misma cantidad de iluminación”.

En relación con la iluminación, Mesch también sugirió que la mejor energía es la que no se necesita. En este sentido, explicó: “Cuando voy a pensar en la iluminación de la casa, voy a priorizar la iluminación natural. Y cuando piense en climatización en verano y calefacción en invierno, voy a tratar de hacer una inversión en mi casa, mejorando la envolvente de la vivienda, como mejorar el techo. Por ejemplo, si tengo un techo de chapa, puedo ponerle un cielorraso con lana de vidrio”. Además, destacó la importancia de contar con ventanas de doble vidrio hermético, que, además de ofrecer una excelente aislación acústica, proporcionan un aislamiento térmico ideal para evitar el ingreso del frío o calor exterior.

Climatización eficiente: aire acondicionado y calefacción

Mesch también habló sobre la climatización de la vivienda en verano e invierno, enfatizando que hay formas de optimizar el consumo de energía. En el caso de los aires acondicionados, el especialista recomendó mantener el aire acondicionado a 24 grados, tal como indican las campañas oficiales. “A medida que uno va ajustando el aire a temperaturas más bajas, el consumo aumenta un 8% por cada grado de diferencia”, explicó.

Respecto a la elección del aire acondicionado, Mesch advirtió que es esencial seleccionar un equipo adecuado para el volumen de la habitación que se quiere climatizar. Un aire acondicionado demasiado pequeño para una habitación grande estará funcionando a plena capacidad todo el tiempo, lo que incrementará el consumo de energía innecesariamente.

En cuanto a la tecnología de los aires acondicionados, Mesch destacó la importancia de los equipos con tecnología inverter. Aunque estos modelos son más costosos, ofrecen ventajas considerables en términos de eficiencia energética. “La tecnología inverter es algo que vino para quedarse. Son más silenciosos y consumen hasta un 20% menos de energía. Por lo tanto, poner un aire con tecnología inverter es una buena inversión”, aseguró.

Desventajas de los sistemas resistivos para calefacción

El ingeniero también se refirió a los sistemas de calefacción eléctricos, advirtiendo sobre los altos niveles de consumo que estos generan. “Todo lo que sea generar calor con energía eléctrica consume mucho. Es muy alto el nivel de consumo energético que tiene el piso eléctrico. Es ideal para el inversor que hace un departamento donde no va a vivir, porque es barato instalar”, comentó Mesch.

Aclaró que los sistemas resistivos, como los pisos eléctricos, las estufas de cuarzo y las placas vitrocerámicas, a menudo promocionados como de bajo consumo, en realidad no son eficientes. “Estos dispositivos consumen mucha energía, ya que transforman una unidad de energía eléctrica en una unidad de calor. Todos los sistemas eléctricos funcionan de este modo: convierten una unidad de energía en calor con alta eficiencia, pero eso implica un consumo elevado”, explicó.

Mesch: "Calefaccionar con gas es mucho más conveniente que con energía eléctrica"

Por esta razón, Mesch subrayó que calefaccionar con gas resulta ser mucho más conveniente y económico. “La calefacción a gas es mucho más barata que la eléctrica, y en términos de costo inicial versus rendimiento, la calefacción a gas supera a todos los demás sistemas”, dijo el especialista.

Alternativas de calefacción a gas y su eficiencia

Dentro de los sistemas de calefacción a gas, Mesch detalló que las estufas sin ventilación exterior, aunque son comunes, requieren especial cuidado debido al riesgo de monóxido de carbono, especialmente en invierno. “Las estufas de tiro balanceado son seguras, pero son muy ineficientes, ya que pierden aproximadamente la mitad del calor hacia el exterior”, comentó. Para una opción más avanzada, recomendó las calderas, que funcionan con radiadores o con piso radiante por agua. “Este último sistema es el más eficiente de los que emplean gas”, indicó.

Beneficios de una casa verde: paneles solares

En cuanto a la adopción de energías renovables, Mesch recomendó la instalación de paneles solares como una inversión a largo plazo. Aunque el costo inicial de la instalación de cuatro paneles solares ronda los USD 3500, los beneficios son claros. Mesch contó su experiencia personal: “En algunos meses del año, mi factura eléctrica es negativa. Nadie me viene a depositar nada en mi cuenta. Simplemente me paga el crédito. Hay meses en los que me fui de viaje o mis paneles generaron mucho y yo no consumí demasiado. Entonces, al generar más de lo que consumo, soy un aportante neto de energía a la red”.

El especialista también mencionó que para instalar paneles solares es necesario contar con un medidor bidireccional, que permite medir tanto la energía consumida como la que se genera y se devuelve a la red. “Es un trámite online que se hace con la distribuidora, y lo que va a instalar es un medidor que tiene dos mediciones: por un lado, la energía que va desde la calle hacia la casa, y por otro, la cantidad de energía que sale desde la casa hacia la calle. Todos los que nos dedicamos a esto hacemos el proyecto con el trámite incluido”, explicó.

