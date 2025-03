La empresa argentina que “bautizó” Elon Musk obtuvo otros USD 2 millones en una ronda que se hizo 100% en la blockchain

La tecnología blockchain permite registrar transacciones de forma inmutable, reduciendo fraudes y aumentando la confianza en el sistema (Getty Images)

Exactly Protocol, la startup argentina que tomó su nombre en mención de Elon Musk, cerró una nueva una ronda de inversión por USD 2 millones, y así sumó un total de USD 7 millones recaudados en los últimos tres años.

Con este último financiamiento, la compañía digital busca ampliar su oferta de productos financieros, centrando sus esfuerzos en la integración de criptomonedas y la tecnología blockchain en soluciones prácticas para el usuario.

Como no podía ser de otra manera, el “aporte” de Musk al nombre de la compañía llegó vía X (ex Twitter). Gabriel Gruber, fundador de la firma, subió a su cuenta de X un viejo decálogo que el CEO de Tesla y SpaceX distribuyó entre sus empleados para fomentar la productividad y frenar la tendencia corporativa a celebrar reuniones prácticamente eternas. Elon Musk respondió al posteo de Gruber con una palabra: “Exactly”. En ese momento, Gruber supo que su empresa naciente acababa de ser bautizada.

Gabriel Gruber

A qué se dedica la compañía

Exactly Protocol se enfoca en la descentralización y en la utilización de la red Optimism, que opera sobre Ethereum, para ofrecer una alternativa a los servicios bancarios. Pero en lugar de depender de sistemas convencionales, la compañía aprovecha las ventajas de la blockchain para gestionar la custodia y el manejo de activos digitales. Así, los usuarios pueden tener un mayor control de sus fondos a través de una “wallet address” generada al utilizar la aplicación, similar a lo que sería un número de cuenta en el sistema bancario tradicional, pero con la diferencia de que la custodia de la cuenta queda en manos del propio usuario.

En diálogo con Infobae, Gabriel Gruber explicó el funcionamiento de la plataforma de la siguiente manera: “Si tenés una cuenta en un banco, tenés un nombre de usuario, un password y el banco te da la custodia de tus activos. Lo que hacemos nosotros es aprovechar la blockchain, en este caso una red que se llama Optimism que corre sobre Ethereum. Con esto, se accede a un sistema mucho más transparente y es el propio usuario el que gestiona sus activos. Además, las cripto depositadas en la wallet ofrecen una remuneración”, explicó.

El servicio va más allá de la simple custodia de activos digitales. Exactly Protocol permite que los depósitos en cripto sean utilizados como colateral para solicitar financiamiento en USDC (criptomoneda estable atada al dólar). Este proceso se realiza de forma automática y sin la necesidad de un análisis de “scoring” crediticio tradicional.

La respuesta de Musk al tuit de Gruber

“Con ello, se ofrece a los usuarios una tarjeta Visa que posibilita la realización de compras, incluso en cuotas, con una tasa fija inferior al 6% anual. Esta propuesta puede resultar atractiva para aquellos que buscan opciones financieras con menos barreras y mayor flexibilidad, especialmente en contextos donde el acceso a servicios bancarios es limitado o presenta altos niveles de burocracia”, apuntó Gruber.

La aplicación de Exactly Protocol se encuentra disponible en la App Store, lo que facilita la apertura de cuentas en más de 160 países.

Por otro lado, Gabriel Gruber anticipó la incorporación de nuevos productos financieros en el futuro. “Vamos a sacar varios productos financieros más, como préstamos. Vas a poder cambiar cripto a dólares y viceversa. De alguna manera, el objetivo es remplazar el sistema financiero tradicional por un sistema más transparente, más ágil y eficiente”, indicó.

Exactly Protocol avanza en el desarrollo de soluciones financieras que integran la tecnología blockchain para ofrecer servicios de custodia, remuneración de activos y préstamos cripto. Con la ronda de inversión de USD 2 millones, la compañía argentina se prepara para implementar nuevos productos que faciliten la interacción de los usuarios con sus finanzas, manteniendo un enfoque en la transparencia, la agilidad y la eficiencia en cada uno de sus procesos.