Lo que esperan los inversores de Milei y por qué ahora sí empieza a jugar la política, en medio del FMI y los mercados inestables

El presidente Javier Milei en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) para tocar la campana de apertura en Nueva York (EEUU), en septiembre pasado (EFE/EPA/Justin Lane)

¿Cómo impactaron en el exterior, en la consideración y las agendas de los inversores globales algunos hechos de trascendencia de los que fue protagonista el gobierno de Javier Milei? ¿Tienen en cuenta lo que para un sector de la política local significa cierta pérdida de centralidad a la hora de imponer ciertas cuestiones vinculadas con la gestión y la opinión pública? ¿Cambian sus proyecciones y decisiones de inversión en un mundo financieramente cada vez más complejo? Preguntas, muchas preguntas.

Los números de las encuestas que evalúan la imagen y la gestión del mandatario parecen no mostrar mella, por el momento. Ya había pasado con el escándalo $Libra, por caso. Habrá que esperar a ver qué impacto social tiene lo ocurrido en el Congreso, adentro y afuera, esta semana. Todo en medio del cierre de las negociaciones con el FMI y un nuevo programa del que se saben algunas cosas y otras no, y de un contexto global de mercados crispados.

“Si a Milei lo procesan por Libra en EEUU, o si hay alguna investigación local fuerte para él o alguien importante del Gobierno, es otra cosa. Ahí sí vamos a ver impacto en los mercados e inversores dudando, pero hasta ahora parece un tema pasado. Lo mismo que si hubiera prosperado algún tipo de investigación en el Congreso sobre el tema. Después de su paso por Davos hubo algún ruido, pero tampoco pasó nada. Afuera miran mucho las elecciones de este año, porque son un termómetro de lo que podría venir, una señal de si la sociedad argentina apoya este plan”. El que habla es un importante inversor con activos en el país y domicilio en EEUU.

“El acuerdo con el Fondo va a ayudar y también las señales de cómo se administren los ‘errores no forzados’ de ahora en más”, agregó.

La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva (EFE/MICHAEL BUHOLZER)

Javier Timerman, managing partner del fondo Adcap, coincide. Ahora empieza a pesar como nunca para esta administración la política y el panorama electoral. “Soy optimista, pero cuidadoso, y creo que es la opinión promedio de los inversores importantes que miran al país”, remarcó

Justamente, en la tarde-noche del 14 de febrero, en el momento del posteo presidencial en redes sobre $Libra, Timerman estaba en el aeropuerto Kennedy de Nueva York esperando para regresar al país luego de una recorrida por clientes y fondos de Wall Street. “Acá el tema era si había o no atraso cambiario, algo que allá importa cero. Las preguntas eran sobre el FMI y el apoyo era contundente: nadie hablaba de las elecciones. Ahora las cosas se ven distintas y hay inversores incómodos: confían en el tema fiscal, en la baja de la inflación, les gusta el equipo económico, pero la política empezó a jugar. Si al Gobierno no le va bien en las elecciones va a ser complicado. En 2019 nadie creyó que a Macri podría irle mal y ahora no quieren equivocarse. Están en el mood de que va todo fabuloso, pero hay expectativas por ciertas debilidades que empiezan a verse”, describió.

La actividad de inversores extranjeros viajando a la Argentina a “ver qué pasa, en persona” es intensa desde el año pasado. Por estas horas, según fuentes del mercado, hay viajes programados de una importante sociedad de bolsa que organizó un marketing trip con clientes; lo mismo para los chilenos de LarrainVial y los americanos de Goldman Sachs. Santander llevará clientes extranjeros interesados a Vaca Muerta en 10 días. Apenas algo de la actividad que no merma, aunque podría hacerlo por el contexto global.

“El mercado está en un compás de espera, con incertidumbre por EEUU. Estamos en un movimiento como de wait and see esperando más detalles de la política comercial de Trump. Los precios de los bonos argentinos se mantienen a la espera de la letra chica del acuerdo con el Fondo. Mi modelo está dando que la economía va a crecer seguramente un 6-6,5% en el 2025, si mantiene la dinámica actual”, explicó desde Nueva York, Alberto J. Bernal, Chief Global Strategist de XP Investment.

Javier Timerman

“La parte política sigue siendo la mayor preocupación de Wall Street: la capacidad que tenga el Gobierno de mantenerse lo suficientemente popular para las próximas elecciones. El mercado sigue muy impresionado por lo rápido del ajuste fiscal, la capacidad de controlar al dólar y las expectativas de que una vez se finalice el proceso se levante el cepo. Con eso debería haber mucha más capacidad de Argentina para traer inversión al país”, agregó Bernal.

Guillermo Mondino, consultor y profesor en la Universidad de Columbia, también en Nueva York, advirtió de manera contundente que la atención de los mercados del mundo está puesta en EEUU. “Argentina fue el trade emergente de 2024 y en este año no había tantas expectativas”, resumió.

“Veo algo de preocupación porque en las últimas semanas aumentó el ruido político. Pero es mucho más importante lo que pase en los mercados globales. La actitud de los inversores de tomar riesgo está muy influenciada por lo que ocurra en la economía americana”, dijo Mondino ante la consulta de este medio.

¿El mercado ya asimiló los serios disturbios que hubo en el Congreso la semana pasada o podría haber algún coletazo extra? El propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que hay “movimientos políticos orientados a desestabilizar al Gobierno”. El viernes, el monto negociado en el mercado de cambios se disparó a USD 1.135 millones –el segundo más importante desde el 31 de mayo de 2023–, con ventas efectuadas por el Banco Central de 474 millones de dólares. Desde la entidad adujeron “acomodamiento de posiciones de bancos”. El mismo día se conoció el IPC del Indec: 2,4% de inflación en febrero, dos décimas más que en el mes anterior.

“Este Gobierno ya tenía algunos errores, pero los que cometieron últimamente son un poco más marcados. La gente los está viendo como más humanos y hasta cierto punto quizás sea positivo. Si el Gobierno percibe esto como un llamado a atención, todo puede ser mucho más sostenible en el tiempo. El mercado ve eso, que hay problemas y que las cosas pueden hacerse mejor”, describió Diego Ferro, CEO del fondo M2M Capital, desde Connecticut.

“Bajaron la inflación y todo el mundo está esperando que pase algo: quieren ver resultados con el Fondo y el cepo. Los inversores quieren ver agenda y que se eviten errores. En cuestiones políticas, falta. ¿Podrán pivotear más allá de la inflación? ¿Van a poder tener la fuerza política, si dejan de cometer errores, para implementarlas?”, se preguntó Ferro.

Este martes, en el hotel Four Seasons de Buenos Aires, se desarrollará la tercera edición del Latam Forum, organizado por el Foro Económico Internacional de las Américas (IEFA). Reunirá a líderes empresariales, inversionistas y funcionarios gubernamentales para debatir sobre las oportunidades estratégicas de América Latina en el contexto global. Estará el ministro de Economía Luis Caputo y los organizadores esperan la presencia de Milei, como el año pasado. En los paneles de la agenda hay confirmados importantes dueños de empresas locales, gobernadores y hombres y mujeres de negocios de la región.

“Vemos señales positivas con el regreso de las inversiones al país. El camino aún es largo, hay desafíos, pero el impulso y la orientación son positivos. Argentina vuelve a estar en el radar de las empresas internacionales, a pesar de los desafíos económicos que enfrenta”, dijo Marco Stefanini, fundador y CEO global de Stefanini Group, uno de los disertantes.

Diego Ferro, CEO del fondo M2M Capital

“Es esencial estabilizar la economía y reducir la volatilidad del peso frente al dólar. A pesar de estos desafíos, tenemos una visión optimista del futuro. Vemos oportunidades, tanto es así que estamos evaluando nuevas adquisiciones en el país por primera vez desde 1996″, dijo el titular de esta tech de Brasil.

Otro de los presentes será Guillaume Légaré, Head para la región del Toronto Stock Exchange. “Argentina es un actor estratégico en la transición energética global. Sin embargo, para que pueda aprovechar al máximo este potencial, debe crear un entorno de inversión estable y predecible, con marcos regulatorios claros y acceso a capital competitivo”, dijo el ejecutivo de la bolsa canadiense, con fuerte foco en la minería, donde recientemente recibieron a Karina Milei, Pablo Quirno y otros funcionarios que participaron en Canadá de una exposición y reuniones de esa industria.

Légaré enumeró la conveniencia de que el país implemente políticas a largo plazo que favorezcan la inversión y atraigan capital internacional, certeza regulatoria para incentivar la exploración y el desarrollo de proyectos, y compromiso con prácticas mineras sostenibles.

El cierre con el Fondo

En paralelo, el Gobierno avanza en un frente clave: el próximo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que permitirá refinanciar vencimientos de deuda y obtener dólares adicionales.

Además, del tratamiento del decreto en el Congreso, el equipo económico mantiene conversaciones con los técnicos del organismo. La expectativa oficial es que las definiciones pendientes se cierren en los próximos días, en el marco de la reunión de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington, un evento donde confluirán funcionarios de alto nivel y donde el Gobierno buscará obtener precisiones sobre los desembolsos y las condiciones del programa.

Cómo detalló este medio días atrás, hay algunos puntos que se saben sobre cómo será el nuevo esquema con el organismo multilateral de crédito y otros que, por ahora, se desconocen. Aquí, un resumen.

Lo que se sabe

Duración y período de gracia. El Gobierno estableció que el nuevo programa incluirá un período de gracia de 4 años y medio en el que la Argentina no deberá realizar pagos de capital. Esto implica que los vencimientos previstos hasta fines de 2029 estarán cubiertos por desembolsos del organismo. Según estimaciones privadas, esto sugiere que el monto del acuerdo será elevado, ya que solo los compromisos de capital en ese período suman USD 19.100 millones.

Marco Stefanini viajará desde Brasil para el Latam Forum de este año

Destino de los fondos. Parte de los dólares obtenidos se utilizarán para la recompra de Letras Intransferibles que Economía emitió y que están en poder del BCRA. El texto menciona que el objetivo es cancelar “una parte sustancial” de esos títulos, aunque no especifica el monto exacto. En total, el stock de estos instrumentos asciende a USD 23.000 millones, pero el Gobierno no detalló cuántos serán rescatados con los desembolsos del FMI.

Mecanismo de aprobación del acuerdo. La Casa Rosada argumentó que someter la discusión al Congreso podría generar incertidumbre en los mercados y demorar la implementación del acuerdo. Actualmente, el tratamiento del DNU sigue en trámite en el Parlamento.

Lo que resta saber

Monto total de los desembolsos. El decreto no especificó cuántos dólares adicionales desembolsará el FMI. Hasta ahora, las estimaciones privadas indican que para cancelar la primera letra intransferible, que vence el 1 de junio por USD 10.000 millones a valor nominal, el Gobierno necesitaría USD 3.000 millones en fondos frescos. Sin embargo, aún no está confirmado cuántos de estos vencimientos podrán ser cubiertos con los desembolsos.

Tasa de interés del nuevo acuerdo. Si bien el FMI realizó modificaciones en su esquema de tasas de interés en octubre pasado, el Gobierno no reveló aún cuál será el costo financiero del acuerdo. Según cálculos privados, la tasa podría alcanzar el 6,47% anual. Este porcentaje incluye la tasa DEG, que es el promedio de los rendimientos de las cinco monedas de referencia del FMI, un 2% de sobrecosto por el monto del crédito, un 0,75% adicional por el plazo del programa y un 0,6% extra como margen adicional.

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo (REUTERS/Matias Baglietto)

Condiciones de política económica. El ministro de Economía aseguró que las condiciones del acuerdo están consensuadas con el FMI, pero hasta el momento no fueron explicitadas en documentos oficiales.

Impacto en la deuda del BCRA. Aún no está claro cuántas de las Letras Intransferibles en poder del BCRA podrán ser canceladas con los desembolsos del FMI. El primer vencimiento relevante es en junio de 2024, pero hay otros compromisos menores en 2026 y 2027. En 2029, el monto vuelve a superar los USD 10.000 millones, mientras que entre 2031 y 2033 los vencimientos anuales rondan los USD 12.000 millones.

A fines de abril, Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, viajarán a Washington para participar de la reunión de primavera del FMI y el Banco Mundial. El viaje será un punto de inflexión en la negociación: si bien el Gobierno sostiene que los principales lineamientos ya fueron acordados con el staff técnico, el FMI aún debe evaluar formalmente la propuesta y someterla a la aprobación de su directorio ejecutivo.

Será un mes clave en una Argentina que deberá estar pendiente también del humor de los mercados globales. Y donde, aseguran los inversores, el contexto político empezó a pesar, y mucho. Otra prueba para la administración Milei.