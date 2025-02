Jornada financiera: a la espera de novedades sobre el FMI, bajó la Bolsa y el riesgo país subió a 730 puntos

El viaje de Milei a EEUU aún no despejó las dudas por la dilación de un acuerdo con el FMI.

Las acciones y los bonos de Argentina mostraron este lunes un sesgo bajista, a la espera de novedades sobre las negociaciones del Gobierno con el FMI (Fondo Monetario Internacional) por un nuevo acuerdo crediticio que podría brindar fondos frescos para financiar la transición económica hasta las elecciones y la eliminación del cepo cambiario, y otorgarle al mismo tiempo un fortalecimiento a las reservas.

El presidente libertario Javier Milei se reunió el fin de semana con su par estadounidense Donald Trump en un encuentro en el que se mostraron cercanos. El voto de los Estados Unidos en el directorio del FMI es clave para la aprobación de un nuevo acuerdo.

Al cierre el índice accionario líder S&P Merval de Buenos Aires restó un 0,7%, en 2.348.795 puntos, tras perder un 1% la semana pasada en medio de tensiones políticas que involucraron a Milei en un escándalo “cripto” por el lanzamiento de la dudosa moneda virtual $LIBRA.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street hubo mayoría de bajas, encabezadas por Vista Energy (-3,6%) y Loma Negra (-2,4%). De lado ganador destacó Telecom (+3,2%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Para Nicolás Capella, analista del Grupo IEB (Invertir en Bolsa), se trató de “otra rueda aburrida en el mercado local. El volumen de operaciones sigue bajo y el mercado no define su tendencia”.

Por su parte los bonos en el MAE (Mercado Abierto Electrónico (MAE) mostraron una leve baja promedio de 0,3%, con el riesgo país medido por el banco JP Morgan que ascendió once unidades para la Argentina, en los 730 puntos básicos.

“El escándalo cripto tuvo un impacto limitado en los activos argentinos, dado que hay nulas probabilidades de un juicio político, el impacto electoral es bajo y no se trata de algo que afecte a la macro argentina, donde pocos inversores locales tienen acceso a este tipo de activos”, dijo Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero.

Milo Farro, ejecutivo de Cuentas de Rava Bursátil, señaló que “el mercado pone el foco en los avances en las negociaciones con el organismo, situación que se posiciona como el principal driver para las próximas semanas junto con los balances de las empresas locales. Durante la semana el ministro Caputo mencionó que el acuerdo pasaría por el Congreso, que se desarrollaría en el marco de un nuevo esquema y que el directorio no está exigiendo una devaluación".

En declaraciones a FM Milenium, el ex director del FMI Claudio Loser afirmó que “el FMI no le va a dar tanto dinero como el Presidente cree. No le van a dar dinero de entrada porque la Argentina es desde lejos el mayor deudor del FMI. Argentina debe al FMI USD 43.000 millones y le sigue Ucrania con USD 14.000 millones”.

“Decir que vamos a salir del cepo a fines del 2025 creo que es algo que sería posible. Es difícil la salida del cepo, pero es bastante menos traumática. Con cuentas fiscales ajustadas como ningún otro país en la región, el dólar no se va a disparar tanto como la gente cree”, definió Loser.

La cotización “blue” del dólar ganó diez pesos o 0,8% este lunes, para alcanzar los $1.240 para la venta, su precio más alto en un mes, desde el 23 de enero. La divisa informal asciende 20 pesos en febrero.

El dólar mayorista ganó 25 centavos en el día, a 1.061 pesos. La brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial quedó en el 16,9 por ciento.

El monto operado en el mercado mayorista alcanzó este lunes los USD 403,7 millones en el segmento de contado, con compras ejecutadas por el Banco Central por unos USD 129 millones, el 32% de la oferta privada.

El Central acumula en febrero un saldo positivo de USD 1.497 millones, en el séptimo mes consecutivo con cifras a favor por su intervención.

Las reservas internacionales, en tanto, se incrementaron en USD 119 millones, a USD 28.588 millones.