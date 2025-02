El BCRA interrumpió su racha de compras en el mercado de cambios y no pudo sumar dólares para las reservas

El BCRA necesita sumar reservas para agilizar la salida del "cepo"

El Banco Central no intervino en el mercado de cambios este miércoles, en una sesión con un volumen de USD 362,8 millones en el segmento de contado. Con este saldo neutro, la entidad monetaria interrumpió una racha compradora de ocho ruedas consecutivas en las que absorbió USD 889 millones. En febrero el saldo comprador se sostiene en 821 millones de dólares.

Las reservas internacionales crecieron en USD 26 millones, a 28.923 millones. En febrero los activos brutos avanzan 616 millones de dólares.

Hay que subrayar que tras una compra de USD 169 millones el martes -cuyo asiento contable en reservas recae al día siguiente- debió haberse advertido una suba de las reservas más amplia, aunque un ritmo lento de salida de depósitos en moneda extranjera y también intervenciones oficiales en los dólares financieros ralentizan el crecimiento de estos activos.

Desde que Javier Milei llegó al Gobierno, las compras netas ejecutadas por el Banco Central en la plaza de contado ascienden a unos 23.988 millones de dólares. Asimismo, las reservas brutas marcaron en el mismo plazo un ascenso de USD 7.715 millones o un 36,4%, desde los USD 21.208 millones del 7 de diciembre de 2023.

“Nuevamente el Gobierno para calmar los ánimos, hace anuncios y refuerza el discurso acerca de la negociación con el FMI, y resalta que solo falta la ‘letra chica’. Recordemos que el Gobierno necesita descomprimir su cronograma de vencimientos e inyectar fondos frescos para hacer frente a los pagos de deuda y reforzar la política cambiaría”, comentó Ignacio Morales, CIO de Wise Capital.

“El ministro Luis Caputo aprovechó para exponer la posibilidad de que Argentina avance en las negociaciones para lograr un tratado de libre comercio con Estados Unidos, sin romper relaciones con el Mercosur, y aseguró que la competencia permitiría que bajen los precios de los productos”, agregó Morales.

Los analistas de Max Capital observaron que “han aumentado las intervenciones en el ‘contado con liquidación’. El Gobierno mantiene su estrategia de volcar los ingresos en dólares del mercado oficial al ‘contado con liqui’, donde el BCRA siguió comprando gracias al financiamiento en dólares externo y local, considerando ambos mercados como una unidad y argumentando que, mientras no se pierdan reservas en el total, el tipo de cambio se mantiene equilibrado”.

“Sin embargo, pese a la reducción de retenciones, la acumulación de reservas netas ha sido lenta debido a las intervenciones en el Cable y los pagos de deuda. Con depósitos en dólares del Tesoro en USD 2.5000 millones y en pesos en $4,2 billones, el Gobierno agotará su ahorro tras julio de 2025, y en enero de 2026 necesitará recursos genuinos para afrontar pagos de deuda. Creemos que para entonces deberá acceder a los mercados”, consideró Max Capital.

Un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea indicó que “por la persistencia de las restricciones cambiarias, hay dos precios, y no uno, para el tipo de cambio, aun cuando la brecha se haya reducido a un andarivel del 15 por ciento. Los precios relativos no necesariamente estarán en equilibrio aun con un gasto público estabilizado en dólares, y no puede ignorarse que con cepo hay menos propensión a ofertar dólares en el mercado oficial, al mismo tiempo que la demanda de divisas a ese precio tiene sesgo alcista. Esta es una de las razones por las que recuperar reservas del Banco Central es mucho más complejo con restricciones cambiarias que sin ellas -siempre que la política fiscal y monetaria estén alineadas-”.

Según datos del Banco Central, el 7 de febrero los depósitos en dólares cayeron USD 79 millones. Desde el 15 de agosto estas colocaciones se incrementaron USD 12.108 millones -luego del blanqueo de capitales-, para dejar los depósitos del sector privado en moneda extranjera en un total de USD 30.776 millones, un mínimo desde el 17 de octubre de 2024.