Ricardo Salinas Pliego: “Milei es como un bálsamo para todos los que creemos en la libertad y nos sentimos solos”

Ricardo Salinas Pliego

El magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego, dueño del conglomerado TV Azteca y también presidente del Grupo Elektra, afirmó este viernes que la gestión del presidente Javier Milei “es como un bálsamo para todos los que creemos en la libertad y nos sentimos solos”.

Sus declaraciones tuvieron lugar en la Universidad de Belgrano, a auditorio lleno, en el marco de una charla organizada por la organización Jóvenes Líderes.

“Lamentablemente, estamos perdiendo la batalla cultural en muchos frentes porque nos hacen pensar estos zurdos de mierda que tienen razón y no es cierto. Ellos representan cosas oscuras y malas. Eso hay que decirlo y argumentar de frente. No tienen ninguna autoridad moral para presentarse como promotores o generadores del bienestar. Entonces, Milei es muy importante para el mundo. Y esa fue la razón por la que vine”, respondió el empresario, fiel a su estilo frontal, ante la consulta del emprendedor y fundador de Jóvenes Líderes, Leandro Viotto Romano.

Salinas Pliego también se refirió desplome que tuvieron esta semana las acciones de Elektra, su caída en rankings de personajes más ricos de México y aprovechó a responder a la presidenta de su país, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre la acusación que hizo esta mañana la mandataria de una supuesta evasión de impuestos y su pronunciamiento sobre la baja de los papeles del grupo.

El empresario mexicano dialogó con el emprendedor y fundador de Jóvenes Líderes, Leandro Viotto Romano

El magnate, que esta semana disertó en el encuentro de la CPAC que se celebró en Buenos Aires, relató que ayer compartió un almuerzo con el Presidente, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente de IRSA, Eduardo Elsztain.

“Curiosamente, yo lo contraté [a Milei] hace 10 años para que fuera a México a dar unas charlas. No estaba yo en esa ocasión, pero él me lo recordó. Es un poco más tímido que el personaje. Pero es como un bálsamo para todos los que creemos en la libertad y nos sentimos solos y asediados, porque al Estado, al Estado grande, no le gusta que le señalen sus defectos”, apuntó.

Luego hizo un paralelismo con la situación que, aseguró, se vive en su país: “Lo que vemos es nada más que una compra masiva del voto. Lo único que nos va a salvar realmente, si ganamos la batalla cultural, es tener una República con división de poderes”.

Y aprovechó su presencia en la Universidad de Belgrano, para hablar de educación. “El otro día, pensaba en la idea de un amigo que me preguntó qué me diría a mi mismo, pero de joven. Me puse a pensar. Primero, ‘eres mucho más importante de lo que crees, porque tus acciones van a tener la capacidad de cambiar las cosas en el mundo de una manera impresionante’. Segundo, me diría ‘tienes más poder del que crees, porque si te dedicas a algo con persistencia, vas a lograr mucho más de lo que crees’. Luego, vas a llegar mucho más lejos de lo que pensaba. Otra cosa, avisaría que es muy importante con quien nos juntamos en el camino de la vida. Yo, afortunadamente, me libré de malas influencias. Hay que tener mucho cuidado con los compañeros de viaje y, sobre todo, nos tenemos que tomar muy en serio a nosotros para llegar lejos”, detalló.

La charla fue en la Universidad de Belgrano

En ese contexto, también pidió por universidades que sean menos santuarios de pensamiento y de reflexión desconectados del mundo y que estén integradas al trabajo. “La idea de la torre de marfiles completamente fallida”, dijo.

Tensión con el gobierno mexicano

Salinas Pliego también aprovechó la oportunidad para referirse a las acusaciones de Sheinbaum, la presidente de México, sobre la causa que se dirime en tribunales por una supuesta evasión de impuestos de Elektra y de la caída del 70% que sufrieron esta semana las acciones del Grupo. “Decir este señor es un evasor y hay que acabar con él y luego reírse de que sus acciones bajaron de precio, hace pensar en qué clase de ser humano es ese”, apuntó.

Sobre la caída de las acciones, el empresario aseguró que los pequeños inversionistas serán los más perjudicados: “Ahora, particularmente irónico, es que la caída en los precios de la acción no me afecta a mí porque yo no las estoy vendiendo. Yo ya tengo mis acciones, son mi propiedad y no las pensaba vender. ¿A quién sí afecta? A los inversionistas minoritarios que tenían el 5% de la compañía [...] van a recibir 70% menos de lo que iban a recibir antes. ¿Quién va a ganar? Entonces, en lugar de honrar a quien crea riqueza, en lugar de honrar a quien trabaja y a quien le paga muchísimos impuestos, tenemos este tipo de ataques”.

El magnate mexicano, por otro lado, negó que la caída de las acciones implicara una pérdida de USD 5.500 millones en su fortuna y criticó los rankings que realizan algunas publicaciones sobre los millonarios de cada país.

“Ese tema de los ricos de Forbes y cuánto vales, es lamentable. Están tan equivocados en tantos niveles que no sé si me alcanza el tiempo para criticarlos suficiente. Una persona, sobre todo en Estados Unidos, empieza a hacer una compañía. Por ejemplo, Jeff Bezos con Amazon, y se queda con el 10% de algo que luego pasa a valer 2 o 3 trillones y se convierte en billonario. Pero a ver, mientras no venda esas acciones, no tiene más que papelitos en la bolsa. Con ellos no se pueden ni comer ni vivir. Hay que venderlas, alguien las debe querer comprar y pagar impuestos”, explicó.

“Yo tengo un amigo que sí es rico de verdad. Tiene pozos de petróleo y de gas, varios, y a ese sí le cae el cash. Y tiene el mejor yate, el mejor avión, casas por todos lados, hoteles. Es rico porque tiene cash flow. Y eso es muy diferente”, cerró.

Fotos: Juan Vargas