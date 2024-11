El gobierno presionó para destrabar los certificados de importación que tenían frenados más de 10.000 autos sin patentar

Más de 10.000 autos importados que no podían entregarse por falta de certificados de importación, llegarán a sus compradores en la próxima semana

Entre la decisión de despedir a los agentes que hicieran paro total de actividades en la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) y una fuerte determinación de hacerlo por un camino alternativo si no normalizaban la situación, entre martes y miércoles se volvieron a emitir los certificados de importación que tenían parada la entrega de unidades provenientes del exterior, y que amenazaba con terminar el mes de noviembre por debajo de los números de ventas de 2023.

“Las autoridades de la DNRPA fueron muy claras. O se ponían al día con la emisión de los certificados o se armaba una especie de ‘aduana paralela’ y se hacían por otro lado. Y después se consideraría qué posibles medidas tomar con los empleados que mantenían detenidos esos trámites por el paro que mantienen en el organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, contó una fuente a Infobae este jueves.

Desde fábricas e importadores, se asegura que hasta el martes había una demora de al menos 10.000 unidades pendientes de entrega a sus compradores porque no tenían la habilitación para patentarse.

Fuentes de ese Ministerio señalaron hoy que “entre el 19 y 20 de noviembre se recibieron 978 despachos de importacion con un total de 15.093 certificados, hoy llevamos emitidos 14.000 certificados aproximadamente”. También señalaron que no hay pendientes de Terminales (ADEFA), y que “estamos trabajando para cumplir con los representantes de marcas y particulares. En 24 horas tendríamos que estar al día”, aseguraron.

“Es correcto, volvieron a librar los certificados y ya podremos empezamos a patentar. No va a ser inmediato, llevará unos días normalizar las entregas, pero en siete días hábiles que nos quedan podríamos cubrir gran parte de las operaciones que teníamos paradas”, confesaron desde una terminal automotriz.

“No sabemos si son 15.000, lo que sí sabemos es que se emitieron muchos certificados todos juntos. Claramente hubo una decisión política de hacerlo. El martes habían salido unos pocos y creíamos que era por el paro y una especie de trabajo a reglamento. Pero ayer nos mandaron muchos certificados y ya empezamos a normalizar los trámites que estaban parados”, complementaron desde otra fábrica.

En las concesionarias aún no recibieron los certificados pero sí fueron notificados de la normalización de los trámites

Hasta que la normalización llegue a las concesionarias quizás transcurran un par de días más. Se espera que para el lunes estén cubiertas las deudas de trámites en los Registros del Automotor, especialmente los del interior del país.

“Esta mañana amanecimos con la buena noticia y esperamos que nos envíen la documentación para acelerar los trámites y entregar las unidades”, confirmaron desde un grupo automotriz con concesionarias de varias marcas en la provincia de Córdoba.

“Nosotros todavía no tuvimos novedades, pero si se liberaron los certificados, deberíamos saberlo durante hoy y mañana. Tenemos autos esperando hace dos semanas, que ya fueron pagados pero que no podemos entregar”, explicaron desde una cadena de concesionarios oficiales de CABA.

Paralelamente, la medida de fuerza de los empleados que no aceptan el retiro voluntario propuesto por el Ministerio de Justicia continúa dentro de la DNRPA. En una asamblea realizada este miércoles al mediodía, se decidió continuar bajo la misma postura y no trabajar a reglamento sino con un paro total. “Qué van a hacer los de Aduana no lo sabemos. Nosotros seguimos el paro porque la mayoría no acepta lo que el gobierno ofreció. De hecho, como fueron muy pocos los que se adhirieron, se extendió 15 días más el plazo para tomar la decisión”, comentaron desde el sector que mantiene el conflicto con la cartera de Justicia.

La situación de conflicto continúa en la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor. Los trabajadores siguen en paro, no aceptaron el retiro voluntario y el plazo se extendió otros 15 días

Esta situación mantiene el alerta a los fabricantes e importadores, porque al no solucionarse el conflicto, existe la posibilidad de otra interrupción de los permisos. Hoy, por primera vez en cuatro años, se venden en Argentina más autos importados que nacionales, en una proporción de 51% a 49%. Esta relación, un año atrás era completamente distinta. En septiembre de 2023 había un 78% de autos fabricados en las plantas argentinas y sólo el 22% provenían de Brasil, de otros destinos de la región y de otros continentes. Una paralización de importados, afectaría las ventas de autos cero kilómetro en los meses en los que cada auto vale mucho, porque noviembre y diciembre son meses de bajas ventas por la proximidad del cambio de año.

Hasta este miércoles, las ventas de los primeros 20 días de noviembre se habían visto impactadas por el retraso en los certificados de importación ya que se registraron 16.000 patentamientos, un 12,2% menos de operaciones que en el mismo mes de 2023. Se espera que con la normalización de los certificados se pueda recuperar parte del tiempo perdido y acercarse a las 35.900 unidades de referencia en una semana. Aunque algunos analistas del sector creen que podría quedar un 5% abajo, no sólo por los retrasos de los certificados sino también por la demora en la entrega de chapas patente que ya no afecta sólo a las motos sino también a los automóviles.