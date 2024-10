Paolo Rocca consideró clave levantar el cepo y le pidió al Gobierno que defienda a la industria de las importaciones chinas

El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, valoró la agenda de desregulación y reducción del Estado pero pidió la defensa contra la competencia desleal china

El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, volvió a cargar con dureza contra el Gobierno por la falta de política industrial y la desprotección que está sufriendo toda la cadena frente a las importaciones chinas y enfatizó que si bien “ayudan a controlar la inflación, tienen un poder destructivo sobre la actividad industrial”.

En el marco del Alacero Summit 2024, que se está desarrollando este lunes, y hasta mañana, en el hotel Hilton, el empresario aprovechó también para remarcar que la gestión de Javier Milei está teniendo resultados importantes en materia de inflación, reducción del déficit y baja del riesgo país, pero “falta completar la apertura del mercado cambiario para poder recibir inversiones masivas”, dijo.

El discurso de Rocca fue extenso y estuvo focalizado en mostrar la fragmentación que existe en la regionalización de la industria, la estagnación (estancamiento) y la desindustrialización que existe en la región, y particularmente en la Argentina, el desafío que hoy representa China para toda la industria y la necesidad de actuar como cadena frente a esta competencia desleal. Se refirió a las acciones que se están tomando en el mundo para proteger a sus sectores industriales y lo contrapuso con la apertura que se está fomentando localmente.

“La cancha no está equilibrada. Nuestra industria no logra competir con China. Hace falta que la política de los Estados nos apoyen. La defensa contra la competencia desleal es esencial, sumado a la estabilidad en las reglas de juego, la reducción de la carga tributaria, un tipo de cambio que refleje la productividad de factores y no los flujos de capital de corto plazo”, afirmó el CEO de Techint, al tiempo que agregó: “Las inversiones de los grupos locales evalúan cuidadosamente todos estos factores, pero también el compromiso de los gobiernos de defender las actividades industriales. Necesitamos que hagan explícito su apoyo. Esto ayudaría a atraer la inversión necesaria porquee toda nuestra agenda requiere inversiones importantes que se pueden hacer sólo si la rentabilidad lo permite”.

El empresario expuso este mediodía en el Alacero Summit 2024 y dio varias definiciones sobre la situación de la siderurgia a nivel mundial

Rocca se refirió a las consecuencias negativas que ha tenido en la región, en materia de competitividad y de aumento de la informalidad, el avance sistemático del peso del Estado, la carga tributaria, la extrema complicidad y superposición del sistema tributario, las normas laborales, la fragilidad de la infraestructura, la inseguridad jurídica en muchos casos y la pérdida de calidad en el sistema educacional, en la escuela primaria, secundaria y técnica. Y en este sentido, destacó que son todos temas que están siendo atacados en la agenda de Milei.

“En definitiva, si uno mira los puntos esenciales, la reducción del peso del Estado, la cancelación del déficit del Estado, la sustancial reducción de las regulaciones y de la economía.. En la agenda hay una transformación muy profunda para el país. Lo que se está haciendo es lo que se dijo que se iba a hacer, y los resultados son importantes”, remarcó el empresario. Fue en ese momento que destacó la baja de la inflación y la caída del riesgo país, pero reconoció que para atraer inversiones masivas, falta liberar el cepo.

Algunas de las conclusiones a las que arribó el CEO del Grupo Techint durante su discurso fueron las siguientes:

El diálogo y la formación de una alianza entre todos los eslabones de las cadenas de valor, para alcanzar una masa crítica de interés volcada a crear oportunidades para la iniciativa privada y reducir el peso del Estado en la economía; liberar capacidades creativas y emprendedoras; reducir la carga tributaria; promover la disciplina fiscal; mejorar la seguridad; y cualquier otra medida que fortalezca las cadenas de valor con potencial exportador, reduzca la carga tributaria sobre el trabajo y mejore la infraestructura esencial para la alta eficiencia de las cadenas industriales.

La promoción de una inserción internacional que aliente el reposicionamiento de las cadenas de valor en dirección a un Occidente , un mundo con el cual se compartimos valores y principios, y con el cual estamos en condiciones de competir y poder construir una integración eficiente. La industria siderúrgica de nuestros países puede competir sin duda con los bloques económicos del mundo occidental (Europa, USMCA y Japón). Con China no podemos hacerlo porque la cancha de juego no está nivelada.

La modernización e innovación de nuestros procesos para cubrir la gama de los productos más exigentes requeridos por nuestros clientes; la incorporación de herramientas para aumentar la productividad y la competitividad de nuestras empresas; y la incorporación de herramientas digitales que faciliten la integración vertical con nuestras cadenas de valor.

Reducir el impacto ambiental

La atención a las comunidades en las que estamos insertos, para reducir nuestro impacto ambiental , obtener su apoyo y contribuir para su progreso social, económico y educacional.

La descarbonización gradual de nuestra matriz productiva, aprovechando las extraordinarias ventajas competitivas que tenemos para alcanzar una matriz energética sustentable a largo plazo. En America Latina, tenemos recursos hídricos y eólicos, además de un extraordinario potencial para integrar el sistema energético, aprovechar las reservas de Vaca Muerta, del Pre-Sal, del America del Norte y poder lograr un costo de energía absolutamente competitivo en escala global. Es una transformación inevitablemente gradual, pero que puede ser realizada con nuestros propios recursos, en la medida en que podemos crecer y expandir nuestro alcance global.