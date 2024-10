La recuperación del crédito amenaza la baja de la inflación, según analistas

La reducción en la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) el mes pasado se debe principalmente a la reducción del Impuesto PAIS, según GMA (Franco Fafasuli)

Luego de alcanzar el 3,5% en septiembre, la inflación podría encontrar un piso en los próximos meses y no continuar el proceso de desaceleración, como resultado de la expansión del crédito y de factores inerciales.

De acuerdo a un informe de GMA Capital, la reducción de 0,7 puntos porcentuales en la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) el mes pasado se debe principalmente a la reducción del Impuesto PAIS, el cual pasó de 17,5% a 7,5%. “Existen razones para creer que dicha baja de la inflación no será replicable en los próximos meses, o por lo menos no de la misma magnitud. Es que el hecho de que aún no hayamos convergido al crawling peg se debe, en parte, a la expansión monetaria que prevalece desde hace unos meses”, señaló la consultora.

Precisaron que la base monetaria se expandió casi un 50% en términos reales desde abril. Esto responde a que, a pesar de que el sector público cerró las “canillas de emisión”, los bancos comerciales comienzan a volcarse hacia la intermediación financiera, remonetizando la economía. “El desarme de posiciones en LeFi y la concesión de préstamos se encuentran detrás del incremento reciente”, afirman.

Cabe destacar que, de acuerdo a Outlier, la expansión del crédito al sector privado se aceleró, alcanzando un crecimiento real del 8% mensual ajustado por estacionalidad, con especial énfasis en líneas de corto plazo vinculadas al consumo.

“Esta expansión del crédito busca estimular la demanda agregada y la posibilidad de una recuperación temprana. Sin embargo, parece ir en contra del objetivo (aparentemente principal) de desinflación del Gobierno. Mientras que la contracción en la actividad económica en el primer semestre permitió que la inflación descendiera a un dígito, las señales de reactivación podrían estar poniéndole un freno al proceso de convergencia al crawling”, sostuvieron desde GMA.

Por su parte, el economista Christian Buteler explicó que la expansión del crédito impulsa la demanda y eso puede llegar a presionar sobre los precios y generar más inflación. “Lo que las economías hacen para controlar la inflación es reducir la demanda agregada, o sea, secar la plaza de pesos, subir las tasas de interés, hacer más caro los créditos para que la gente tenga menos para consumir y de esa manera que los precios no puedan convalidarse al alza. Si la expansión del crédito no está acompañada con una mayor producción, puede tener presiones de precios al alza”, dijo.

Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, que a largo plazo la expansión del crédito podría desacelerar la inflación si se derivan mayores inversiones que generen una economía más competitiva con mayor oferta de bienes y a menor precio.

“Creo que hoy el piso a la inflación está más ligado a la recomposición de los precios relativos, la recuperación de los salarios y el ajuste en el tipo de cambio. Eso, entre otros factores, dinamizan la actividad y la demanda de crédito”, afirmó.

Por su parte, Salvador Vitelli, head of research de Romano Group, señaló que si bien la expansión del crédito puede generar algunas presiones sobre la inflación, “no vemos, por lo menos en corto plazo, que vaya contra el fenómeno desinflacionario que busca el gobierno. No creemos que vaya a dar el indicio para pensar en aumentos fuertes inflacionarios, sino más bien pensar en algún sostén en los niveles de inflación, junto con inercia, que aún eso no se ha atacado demasiado. Para que el crédito aumente el nivel de precios, tiene que haber un uso de la capacidad instalada cercana al 100%, y hoy tenemos capacidad ociosa”.

“Nosotros creemos que los beneficios de la expansión del crédito son mayores que los perjuicios que te puede llegar a dar. Mediante crédito es que la economía se expande, que hay movilidad social ascendente, que las empresas logran mayores rendimientos, se apalancan, invierten más, generan mayores puestos de trabajo. Me parece que hay más cuestión inercial en la inflación que la expansión de crédito”, añadió.