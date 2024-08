Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street son las más ganadoras a nivel global de los últimos tres años

Operadores trabajan en el recinto de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Los activos bursátiles de la Argentina operan con leves alzas este martes, mediante el reingreso de fondos de inversiones, en momentos en que se ajustan las carteras de clientes dada la cercanía de fin de mes. Las acciones argentinas mantienen en el recorrido de 2024 un movimiento muy positivo, que dista de la euforia, pero que le permiten al mercado local sostenerse como el de mayores beneficios en la comparación global, un podio que ya había alcanzado en 2022 y 2023.

Un cuadro comparativo publicado por el influyente inversor y analista Charlie Bilello en su cuenta de la red social “X” refleja este momentum favorable al que se aferran las acciones argentinas, aún cuando la economía doméstica atraviesa un duro período recesivo. El equity argentino promedia un alza de 22,3% en lo que va de 2024, seguido por el mercado peruano (+21%) y Malasia (+20,2%). En esa comparación, los índices de Wall Street avanzan un 19 por ciento.

Fuente: Charlie Bilello (Creative Planning).

El citado “ARGT” es un ETF Global de MSCI, que en el caso de Argentina está compuesto por Mercado Libre (MELI) en casi 27% del fondo, una acción que opera directamente en Wall Street pero no en la Bolsa local. Otros papeles preponderantes son YPF (YPF), Grupo Galicia (GGAL), Banco Macro (BMA) y Pampa Energía (PAMP).

Sin embargo, al despejar la incidencia de compañías de capitales argentinos que cotizan directamente en Nueva York y el análisis se concentra solo en las compañías nacionales que operan en el S&P Merval (muchas de ellas con ADR en dólares en Wall Street), la ganancia en lo que va del año es aún mayor, pues tanto el panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires acumula una ganancia de 29,7% en dólares -según la cotización del “contado con liquidación”- y de 72,9% en pesos.

Entre las acciones argentinas que se negocian en Wall Street, este año las palmas se las llevan los bancos. Grupo Galicia duplica su valor en dólares en 2024 (+100,7%), seguido por Banco Macro, que crece 85,7%; Banco Francés, que gana 72,4%, y Banco Supervielle, con un 70,1 por ciento.

De todos modos, los activos argentinos atraviesan ruedas con cierta cautela inversora, con un panorama macroeconómico que no está despejado -alta inflación, caída del PBI y creciente deuda pública- y también tensiones políticas que pusieron en jaque la estrategia legislativa del presidente libertario Javier Milei, lo que preocupa a los fondos.

“El mercado local estará esta semana atento principalmente a cuestiones políticas, luego de que la semana pasada hubiera algunos sucesos en ese ámbito. Se espera, tras la aprobación en el Congreso, el veto del presidente Milei a la ley que modifica la fórmula de ajustes previsionales aunque, recordamos, diputados y senadores pueden insistir con el proyecto si reúnen dos tercios de los votos en cada Cámara. Esto ya se dio en el Senado, por lo que los ojos estarán en el ‘poroteo’ en Diputados, si es que el Congreso insiste tras el veto”, explicó Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS.

Las acciones argentinas mantienen sensibles ganancias a pesar de la lucha por atacar la inflación, salir de la recesión y achicar los indicadores de pobreza e indigencia

Para Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil, “los ruidos políticos perturbaron a la bolsa, se comportó distinto a Wall Street, debió ceder ante adversidades que se proyectan y dificultan el proceso económico, al acusar el Gobierno sendas derrotas legislativas, tanto en Diputados, como en Senadores. No obstante, el daño pareciera hasta ahora menor. Técnicamente, el Merval desde el mes de mayo al presente se extiende en una lateralización que no supera, ni tampoco la quiebra. Como se suele decir, ‘se dobla, pero no se quiebra’. Toda esa pausa lateralizada permanece dentro de la estructura técnica de un ‘canal de suba’ por el que en clara tendencia con avances y retrocesos escala. Increíblemente, mantiene muy prolija y limpia esa estructura alcista con la que se sostiene erguida, muy próxima a sus registros máximos”.

“La temporada de balances del Merval está llegando a su fin. En general, las empresas mostraron un buen desempeño, incluso en aquellas que se dedican a industrias más afectadas, como el consumo masivo, la construcción o la industria. De aquí en adelante, seguiremos los indicadores de alta frecuencia de actividad para monitorear si estos sectores extienden las mejoras. Al momento, muestran indicios de recuperación”, definieron los analistas de Portfolio Personal Inversiones.

Los expertos del Grupo IEB (Invertir en Bolsa) consideraron que “por el lado de la estrategia que adoptamos para nuestra cartera, creemos que es conveniente continuar con una fuerte posición en el sector de Oil & Gas, ya que en él encontramos fundamentals más sólidos y un gran potencial de crecimiento, lo que permite obtener tanto defensividad como upside futuro. Mientras que continuamos manteniendo las ponderaciones asignadas al resto de sectores (bancos, reguladas, materiales y ByMA). Asimismo, entre las acciones que encontramos más atractivas están YPF (YPFD), Pampa Energía (PAMP), Transportadora de Gas del Sur (TGSU2), Central Puerto (CEPU), Vista Energy (VIST) y Transportadora de Gas del Norte (TGNO4). Mientras que en el sector bancario optamos por Banco Macro (BMA) y Grupo Supervielle (SUPV)”.

“A pesar de un contexto externo más inclinado hacia el apetito por riesgo, los activos domésticos recientemente sólo lo vienen aprovechando con intermitencias dado que los ruidos políticos vienen abriendo escenarios de preocupación ante las posibles implicancias económicas a futuro”, afirmó el economista Gutstavo Ber.

“Ocurre que no sólo generan tensiones sobre el proceso de ordenamiento en marcha, incluso desafiando el ancla fiscal sino que también elevan la incertidumbre y ello podría afectar el proceso de desinflación, además de deteriorar la confianza de los agentes económicos dado que un clima de respaldo político resulta crucial para poder avanzar con las reformas estructurales”, agregó el titular del Estudio Ber.

Marcelo Elizondo, experto en comercio internacional y director general de DNI Consultores, destacó que “el Régimen de incentivo para las grandes inversiones (RIGI) incluido en la denominada Ley Bases tiene como una de sus metas la creación de incentivos para la formación de inversión extranjera directa.Si bien el objeto de la norma es la inversión en general -no solo la extranjera- la Argentina ha sido una economía que ha expulsado capitales durante muchos lustros, por lo que buena parte de la inversión a ser atraída será extranjera o tendrá parcialmente un componente extranjero”.

Mucho se ha discutido sobre si la gran dimensión de los incentivos previstos en esta norma es necesaria. Pues una respuesta posible es que, considerando el dramático desacople del proceso de inversión extranjera mundial que ha vivido Argentina como consecuencia de una agresividad regulativa contraria a la inversión ocurrida en lo transcurrido del siglo, esa atracción a través de regímenes generosos aparece como apropiada”, consideró Elizondo.