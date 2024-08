Fuerte cruce de acusaciones en redes sociales entre Ramiro Marra y Martín Guzmán

Martín Guzmán y Ramiro Marra

La política argentina fue testigo de un nuevo enfrentamiento público en las redes sociales. Esta vez, los protagonistas fueron Ramiro Marra, referente del espacio libertario, legislador porteño e integrante del Consejo Asesor del presidente Javier Milei, y Martín Guzmán, exministro de Economía de la Nación. El cruce, que rápidamente captó la atención de usuarios y medios, expuso las diferencias ideológicas y los reproches acumulados entre ambos.

Todo comenzó con una publicación en X de Guzmán, donde criticó con dureza el desempeño del actual gobierno.

“Durante el gobierno de Milei, el gasto en jubilaciones y pensiones cayó 30,84% en términos reales. Los jubilados pagaron el 29% del ajuste del gasto primario”, sostuvo el economista.

“El Congreso, con la aprobación de la ley para mejorar las jubilaciones, fuerza al gobierno a alguna de las siguientes opciones: a) Si quiere mantener el mismo objetivo de resultado fiscal: bajar otros gastos; proponer suba de impuestos (requiere aprobación del Congreso) y/o no eliminar impuesto PAIS; y/o bajar gastos tributarios (muchos de los cuales benefician a la verdadera casta de nuestro país). b) Empeorar el resultado fiscal, que hoy se paga con deuda (impuestos futuros) o con impuesto inflacionario”, continuó.

En un tercer punto, Guzmán opinó que, lo que Milei denuncia como “degeneradez fiscal” (aprobar suba de gastos sin ninguna compensación que mantenga el resultado fiscal) es lo que él mismo promovió cuando votó la eliminación del impuesto a las ganancias cuarta categoría como diputado el año pasado. “Meses después como Presidente impulsó la restitución de ese impuesto junto a una reducción del impuesto a los más ricos (bienes personales)”, publicó el ex ministro.

Le primer mensaje del exministro de Economía

“En conclusión: el gobierno siempre patea para el mismo lado, cobrándole el ajuste a los jubilados y a los trabajadores. El presidente Milei actúa con hipocresía, haciendo en cada momento lo que le conviene a él, no lo que le conviene al país. No podemos tener una economía estable si desde el Congreso se le pueden imponer obligaciones fiscales al Ejecutivo sin tomar responsabilidad por su financiamiento”, concluyó.

Marra le respondió a Guzmán con una publicación tajante: “¿Cómo te da la cara para hablar? Te fuiste escondido y tapándote la cara de lo vergonzosa que fue tu gestión, te dedicaste a reventar el país. Quedate tranquilo, nosotros vamos a arreglar el desastre que vos y Massa nos dejaron”, expresó a través de su cuenta de X.

La respuesta de Marra

La discusión no quedó ahí. Minutos más tarde, el ex ministro de Economía respondió al contraataque de Marra.

“Mirá payasito bobo, primero, nunca me fui escondido de ningún lado, yo puedo defender orgullosamente todas mis acciones dando la cara en donde sea. Segundo, durante mi gestión en Economía, aún con todos sus problemas, el país mejoraba, a diferencia del desastre social y productivo que están generando ustedes. Tercero, aprovechá que en tu trabajo te sobra el tiempo y leé el tuit entero”, escribió Guzmán.

Guzmán lo trató de "payasito bobo" al legislador porteño

Ramiro Marra fue un paso más allá y le respondió “Se nota que estabas orgulloso”, junto a una captura de pantalla del momento de renuncia de Guzmán, allá por julio del 2022.

“Asumiste con el dólar a $60 y terminaste yéndote en medio de una corrida cambiaria, con el dólar tocando los $240, un Riesgo País cercano a los 2.300 y una inflación arriba de 70% anual. Tu gestión fue un fracaso completo, a tal punto que no pudiste ni despedir a un secretario de energía. Hacele un favor al país y seguí jugando al pádel con tu amigo Alberto”, cerró el referente del espacio libertario.

El último mensaje de Marra

Guzmán ya no volvió a responder, pero aclaró en el mismo hilo de X que la persona que aparece en la foto publicada por Marra no es él. “Justamente, esa foto que vos y los otros trolls de Milei como vos publican no es mía. Ustedes son eso: un fraude”, acusó el economista.