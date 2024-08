El Tesoro obtuvo $1,59 billones en la licitación de deuda y recomprará títulos al Banco Central

Fotografía de archivo de la sede del Ministerio de Economía en Buenos Aires (Argentina). EFE/Enrique García Medina

La Secretaría de Finanzas adjudicó en la licitación de hoy $1,59 billones, tras haber recibido ofertas por un total de $4,45 billones. Según se informó oficialmente, el producido de la operación,por encima de los vencimientos de $1,26 billones, será utilizado para la compra de títulos en cartera del BCRA continuando con el saneamiento de su hoja de balance.

En el breve comunicado oficial se informó que se adjudicaron LECAP con vencimiento del 18/6/25 (S18J5) a la tasa mínima 3,95% y, en línea con la baja de expectativas de inflación, se logró una baja de la tasa nominal con una mejora en el perfil de vencimientos. Al mismo tiempo, se resolvió dejar el resto de los instrumentos ofrecidos desiertos.

Así el Gobierno comenzó a afrontar laúltima torre de vencimientos de deuda en pesos en lo que resta del año, al menos con el cronograma actual del programa financiero: incluyende el de hoy, los vencimientos ascienden a unos 5 billones de pesos y en septiembre esa cuenta se elevará hasta más de 14 billones de pesos (2,2% del PBI), que corresponde a la emisión de las Lecap del Ministerio de Economía cuando comenzó la campaña de eliminación de los pasivos remunerados del Banco Central. El mercado cree que el Palacio de Hacienda podrá renovar esa deuda en manos de los bancos, en parte, por la vigencia del cepo cambiario, que obturan la salida de los pesos hacia el tipo de cambio.

Será este bimestre, así, el último escollo del calendario financiero de la deuda en pesos, una agenda que pasó por distintas instancias a lo largo del gobierno de Javier Milei, entre un canje de deuda para estirar los vencimientos en marzo, el comienzo de las Lefi que le sumaron al Tesoro el costo del interés que antes pagaba el Banco Central, la reaparición de las Lecap como referencia de tasa de interés para el mercado, y una última operación para los bancos que habían aceptado vender sus puts sobre los bonos del Tesoro. Los pasivos en moneda local y el peso que tienen los intereses que pagan los instrumentos de financiación del Ministerio de Economía es uno de los elementos que son observados de cerca por el Fondo Monetario Internacional para evaluar la sostenibilidad de la deuda argentina.

En septiembre la cuenta escalará hasta casi 15 billones de pesos (practicamente en su totalidad hacia privados, sin participación de tenedores del sector público) y con mucha diferencia es el mes con mayor concentración de obligaciones de pago en moneda local para lo que resta del año. Según aseguró a Infobae el economista Pablo Repetto, de Aurum Valores, corresponde a vencimientos por la emisión de Lecap de mediados de junio y principios de julio que motorizó el Palacio de Hacienda para migrar los pasivos del Banco Central hacia deuda del Tesoro.

“Se ofrecieron premios importantes para los bancos porque salían con una tasa efectiva mensual garantizada que era casi 1 puntos porcentual más alta que la tasa de política monetaria y además la tasa de los pases pagaban impuesto a los Ingresos Brutos”, recordó Repetto, que consideró que “los bancos van a renovar seguramente porque no tienen muchas opciones”, de hacer otra cosa con los pesos por la vigencia de los controles cambiarios. Una variable a monitorear, remarca, es si esa renovación será igual en los Fondos Comunes de Inversión. “Por ahora no debería haber grandes complicaciones a la hora del roll over siempre y cuando no haya algún problema con la demanda de pesos”, coincidió ante este medio Pedro Siaba Serrate, de Portfolio Personal Inversiones.