Ecuador y Costa Rica señalan el camino a las democracias para romper relaciones con la dictadura de Cuba

El régimen castrista ha institucionalizado la violación de derechos humanos y el terrorismo (AP Foto/Ariel Ley, Archivo)

La dictadura de Cuba utiliza el sistema de representación internacional como mecanismo de publicidad, penetración y legitimación de su cartel que ha institucionalizado la violación de derechos humanos y el terrorismo. Amparados en inmunidades y privilegios, las embajadas y los diplomáticos de la dictadura cubana son instrumentos de agresión que amenazan la seguridad del país receptor para lograr su complicidad, sumisión o control, por lo que los gobiernos de Ecuador y Costa Rica han roto relaciones, mostrando el camino que la realidad demanda a las democracias de las Américas.

Las relaciones entre estados expresan su más alto nivel con la acreditación de embajadores y el establecimiento de embajadas, lo que representa el reconocimiento al gobierno del país receptor y viceversa. Las relaciones diplomáticas se rigen por La convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 18 de Abril de 1961, en el marco de las Naciones Unidas.

Las inmunidades y privilegios diplomáticos abarcan desde la inviolabilidad de los locales de misión, la exención de impuestos, la libre circulación en el territorio del estado receptor, la inviolabilidad de archivos y documentos, la libre comunicación, la inviolabilidad de correspondencia y de la valija diplomática, la inviolabilidad personal de los agentes diplomáticos y de su residencia con exenciones arancelarias y más. Si un grupo delictivo controla un Estado, tienen capacidades extraordinarias de encubrimiento e impunidad.

Desde la toma del poder por el castrismo en 1959 las embajadas y diplomáticos de Cuba son “agentes activos”, esto es operadores del crimen organizado que aprovechando inmunidades y privilegios, conspiraron y asaltaron las democracias en las Américas y en el mundo, haciendo de esa actividad uno de los pilares fundamentales del sostenimiento de la tiranía absolutista que desde hace 67 años es la mayor fuente de agresión contra los derechos humanos, la libertad y la seguridad.

Este 4 de marzo, Ecuador ha cesado relaciones con la dictadura de Cuba ateniéndose simplemente al artículo 9 de la Convención de Viena que determina que “el Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata”. Una decisión precedida de una larga historia de intervencionismo castrista en un país entregado por la dictadura satélite de Rafael Correa que lo convirtió en narcoestado y plataforma del socialismo del siglo 21 o castrochavismo.

El 18 de Marzo, Costa Rica cerró su embajada en Cuba y expulsó a los diplomáticos cubanos. El presiente “Rodrigo Chaves afirmó que “a partir de ahora Costa Rica no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba en vista del maltrato, la represión, las condiciones indignas en que tienen a los habitantes de esa isla hermosa”. El Canciller expresó “profunda preocupación” por el “deterioro sostenido de la situación de los derechos humanos en la isla, así como por el incremento de actos de represión contra ciudadanos, activistas y opositores".

Todos los países de las Américas han sido de alguna forma agredidos, subordinados o controlados por la dictadura de Cuba en los últimos 67 años. Invasiones, guerrillas urbanas y rurales, narcotráfico, terrorismo, narcoterrorismo, penetración con crimen común, conspiraciones, golpes de estado, derrocamientos, asesinatos, difusión de noticias falsas y toda forma de guerra híbrida, subversiva, irregular, asimétrica y frontal. Los llamados ejércitos de liberación nacional (ELN), las FARC, Montoneros, Tupamaros, Sendero Luminoso, MRTA, comandos Vermelho y de la Capital en Brasil, carteles de México, la conexión China, Rusa, Iraní, no han dejado ninguna forma de expresión criminal fuera de la órbita castrista.

Mantener relaciones diplomáticas con el centro del crimen organizado trasnacional en esas condiciones es un alto riesgo de seguridad nacional, una ingenuidad que ningún estadista se puede permitir. Por eso la decisión de Ecuador y Costa Rica son la decisión correcta, por interés patrio que no tiene nada que ver con ideologías ni con izquierdas ni derechas, porque el tiempo de darle condición política a la delincuencia ha pasado desde que el dictador Nicolas Maduro es reo de la justicia.

Los para dictatoriales o gobiernos sirvientes de México con Sheinbaum, Colombia con Petro, Brasil con Lula y Uruguay con Orsi, como lo prueba la reciente reunión de la Celac (mecanismo castrochavista), si tienen claro sometimiento y cometen alta traición a la Patria, atentado contra su seguridad nacional, encubrimiento al crimen organizado y más. Les será reclamado por sus pueblos, porque en democracia los jefes de gobierno son “mandatarios” y más pronto que tarde rendirán cuentas.

Países como Argentina que en los gobiernos Kirchner fueron satélite de Cuba que dio cobertura de impunidad a la familia K, o como Bolivia que sigue penetrada por la doctrina castrista en sus textos escolares, suplantado su sistema de salud con médicos esclavos y con un indeterminado número de “diplomáticos cubanos” y convenios secretos, o como Chile convertido en cooperante con Boric, no tienen motivo para mantener relaciones diplomáticas con el liderazgo de la delincuencia. Ningún gobierno del “Escudo de las Américas” puede reconocer a la dictadura de Cuba.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democdracy

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