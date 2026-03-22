El precio del petróleo abrió al alza y vuelve a superar los 100 dólares por barril

Una bomba extractora de petróleo en un yacimiento cercano a Calgary, Alberta, Canadá (REUTERS/Todd Korol/Archivo)

El precio del petróleo registró un incremento al abrir la jornada, impulsado por la tensión entre Estados Unidos e Irán y la amenaza sobre el flujo energético en el estrecho de Ormuz. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) superó los 100 dólares por barril, mientras que el Brent del Mar del Norte se aproximó a los 113 dólares en las primeras operaciones.

El repunte se produce tras un ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, que exigió a Irán reabrir el paso marítimo en un plazo de 48 horas, al tiempo que planteó posibles ataques contra instalaciones energéticas si no se cumple la exigencia.

Desde Teherán, la respuesta elevó aún más la tensión: el régimen iraní aseguró que atacará “toda la infraestructura de energía, tecnología de la información y desalinización” vinculada a Estados Unidos e Israel en la región si sus propios activos son alcanzados.

El estrecho de Ormuz, por donde circula una proporción significativa del petróleo mundial, se convirtió en el principal foco de preocupación para los mercados. Las restricciones casi totales al tránsito de buques en esa vía estratégica obligaron a los productores del Golfo Pérsico a retener grandes volúmenes de crudo o a buscar rutas alternativas con capacidad limitada, lo que presiona aún más la oferta global.

El estrecho de Ormuz, por donde circula una proporción significativa del petróleo mundial, se convirtió en el principal foco de preocupación para los mercados (REUTERS/Stringer/Foto de archivo)

En este contexto, el Brent acumuló un alza superior al 50% desde finales de febrero, cuando comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos en territorio iraní. La escalada no solo impacta en el valor del crudo, sino también en los derivados energéticos, que registran subas aún más pronunciadas, alimentando temores de un efecto inflacionario a nivel mundial.

Mientras se intensifican los ataques y las represalias, los inversores enfrentan un escenario de alta volatilidad, con movimientos bruscos en distintos activos financieros.

Analistas del sector advierten que el endurecimiento de las posiciones reduce las posibilidades de una resolución rápida. “Es muy improbable que Teherán acepte las condiciones de Trump en un plazo tan acelerado bajo la amenaza de un ataque", señaló el investigador Rory Johnston, quien además destacó que Irán “es claramente capaz y dispuesto a igualar cualquier escalada”.

A la par, el tráfico marítimo sigue prácticamente paralizado, con excepciones limitadas bajo condiciones impuestas por Teherán. Esta situación agrava el impacto en la cadena de suministro energético global y refuerza el temor a un shock sin precedentes en el mercado petrolero.

En un intento por moderar los precios, Estados Unidos habilitó la comercialización de cargamentos de petróleo iraní ya embarcados antes de la imposición de nuevas restricciones. La medida busca aliviar parcialmente la presión sobre la oferta, aunque su alcance es acotado frente a la magnitud del conflicto.

Las operaciones militares continuaron durante el fin de semana, con nuevos ataques sobre territorio iraní y el lanzamiento de misiles y drones hacia objetivos en Israel y países del Golfo. Desde Washington, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que las acciones buscan debilitar las capacidades estratégicas de Irán en la zona.

En este escenario, el mercado petrolero se mantiene bajo una fuerte presión, con expectativas de que la evolución del conflicto siga marcando el rumbo de los precios en el corto plazo. La combinación de tensiones geopolíticas, restricciones en el transporte y decisiones políticas mantiene en vilo a los operadores y eleva el riesgo de nuevas subas en los valores del crudo.

(Con información de AFP y Reuters)