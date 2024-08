La Universidad Rice de EEUU lanzó una iniciativa sobre Vaca Muerta para fomentar la cooperación y el desarrollo del yacimiento argentino

El Baker Institute for Public Policy posó su mirada sobre el yacimiento de gas y petróleo no convencional argentino (Reuters)

La Universidad Rice, a través de su Baker Institute for Public Policy, lanzó una iniciativa que pretende impactar de manera significativa en el desarrollo del sector energético argentino. Este nuevo programa, denominado Argentina Energy Sector Initiative, se enfocará en aspectos clave como la exploración y producción de petróleo y gas, el desarrollo de infraestructura energética, y la transición hacia energías renovables en el país sudamericano.

El Baker Institute, reconocido como uno de los principales think tanks del mundo, especialmente en temas energéticos, decidió centrar sus esfuerzos en Argentina debido al vasto potencial energético del país. Argentina cuenta con recursos de energía considerables, entre los que destaca la formación de Vaca Muerta, una de las reservas más grandes del mundo de gas y petróleo no convencional. Este recurso captó la atención internacional, posicionando a Argentina como un jugador clave en el escenario energético global.

La iniciativa se lanzará oficialmente en septiembre con un evento inaugural de un día completo en las instalaciones del Baker Institute en Houston, Texas. Este evento estará abierto al público y se transmitirá en vivo para aquellos interesados que no puedan asistir en persona. Contará con la participación de destacados miembros del Baker Institute, así como de especialistas en energía y políticas de Argentina, incluyendo figuras políticas relevantes del país.

Uno de los focos principales de la iniciativa será el análisis y desarrollo de Vaca Muerta, la joya energética de Argentina. Situada en la región de Neuquén, esta formación de shale contiene las segundas reservas más grandes del mundo de gas no convencional y las cuartas de petróleo no convencional. Estos recursos han sido objeto de interés tanto para empresas energéticas internacionales como para el gobierno argentino, que busca maximizar su potencial.

El Baker Institute planea reunir a expertos en energía y formuladores de políticas para estudiar en profundidad las oportunidades y desafíos que presenta Vaca Muerta. Este análisis no solo incluirá aspectos técnicos de la exploración y producción, sino también las implicancias económicas, sociales y ambientales del desarrollo de esta formación. La iniciativa también se centrará en la infraestructura necesaria para aprovechar estos recursos, como la construcción de gasoductos, terminales de exportación de GNL (Gas Natural Licuado) y la transmisión de electricidad.

Una característica destacada de la Argentina Energy Sector Initiative es su enfoque en la colaboración. El Baker Institute trabajará de la mano con una amplia gama de expertos técnicos argentinos y con políticos de alto perfil. Este enfoque busca fomentar un consenso multipartidario, considerado crucial para el desarrollo óptimo del sector energético en Argentina.

El Baker Institute de la Universidad Rice

Entre los participantes confirmados se encuentran Sergio Massa, ex ministro de Economía y ex presidente de la Cámara de Diputados de Argentina; Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén; Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro; Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego; Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Nicolás Massot y Danya Tavella, diputados nacionales; Agustín Gerez, ex presidente de ENARSA; Cecilia Garibotti, ex subsecretaria de Energía; y Mariano Arcioni, ex gobernador de Chubut. Estos actores jugarán un rol clave en los análisis y discusiones que guiarán el desarrollo de políticas energéticas en Argentina.

La iniciativa no se limitará a un solo evento o conferencia. Está diseñada para ser un esfuerzo continuo que incluirá la producción de reportes escritos y la organización de talleres y conferencias tanto en Buenos Aires como en Houston. Además, se llevará a cabo una serie mensual de seminarios en línea, en los que se discutirán temas de actualidad y se presentarán los avances de la iniciativa.

Qué es el Baker Institute for Public Policy

El Baker Institute for Public Policy es ampliamente reconocido por su influencia en debates de políticas tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Fundado en 1993 por James A. Baker III, quien ocupó roles clave como jefe de gabinete y secretario del Tesoro bajo el presidente Ronald Reagan, y secretario de Estado bajo George H.W. Bush, el instituto ha crecido para convertirse en el think tank universitario número uno a nivel mundial. Su Centro de Estudios Energéticos es considerado el líder mundial en investigación y análisis sobre temas energéticos, lo que otorga a esta nueva iniciativa sobre Argentina una base sólida y respetada.

Ubicado en Houston, la capital mundial de la energía, el Baker Institute se encuentra en una posición privilegiada para interactuar con las principales empresas energéticas globales. Compañías como Baker Hughes, Chevron, ExxonMobil, Halliburton, Occidental Petroleum, entre otras, tienen su sede en Houston o mantienen una presencia significativa en la ciudad, lo que facilita la colaboración y el intercambio de conocimientos.

El involucramiento del Baker Institute en la energía argentina se basa en su misión de fomentar el entendimiento de políticas públicas a través de investigaciones rigurosas y la colaboración con expertos de diferentes disciplinas. En este contexto, la Argentina Energy Sector Initiative representa una extensión natural de su trabajo, enfocándose en un país con un enorme potencial energético, pero que enfrenta desafíos significativos en su desarrollo.