De Pablo: “El BCRA no está vendiendo reservas a lo pavote, con lo cual no tiene apuro por eliminar el cepo”

Juan Carlos De Pablo (Maximiliano Luna)

En una entrevista reciente con Radio Continental, el economista Juan Carlos De Pablo brindó su perspectiva sobre la situación económica actual en Argentina. Durante la conversación, De Pablo abordó temas como la reciente disparada del dólar, las decisiones del Banco Central y las expectativas del mercado, ofreciendo un análisis claro y fundamentado.

De Pablo comenzó hablando sobre la reciente disparada del dólar. “Si alguien estaba esperando que el viernes a la noche (Santiago) Bausili y (Luis) Caputto anunciaran que salían del cepo, un salto para hacer cosas por el estilo, yo decía perdóname, no, lo que tenés que esperar es lo que ocurrió. Ratificaron la política económica”, explicó. Subrayó que la desilusión en algunos sectores se debió a expectativas infundadas.

El economista destacó la impracticabilidad de algunas propuestas sobre la eliminación del cepo. “Vos conseguís 15 mil millones de dólares, sacás del cepo y te vienen a comprar 15 mil millones de dólares. Entonces el Banco Central no aumenta las reservas y aumenta la deuda en 15 mil millones. ¿A quién se le ocurre eso?”, cuestionó, enfatizando la necesidad de una estrategia bien fundamentada.

De Pablo subrayó que el Banco Central no tiene prisa en levantar el cepo cambiario. “Vos tenés que sentarte en los pantalones dentro del Banco Central y el tipo dice compré reservas, estoy vendiendo, pero poquito. Si vos miras al Banco Central vendiendo reservas a lo pavote, bueno, ahí diría a ver qué es lo que está pasando. No es lo que está pasando. Frente a eso, entonces no tienen apuro”, explicó. Enfatizó la importancia de una gestión cuidadosa de las reservas y de tomar decisiones económicas prioritarias y bien fundamentadas.

La conversación también abordó la situación de los productores de soja en el contexto de la diferencia significativa entre el dólar oficial y el dólar blue. “Con una diferencia de $ 500 entre el dólar oficial y el blue, ¿si usted fuera productor, vendería la soja? Sí, hay. Sí, hay. Tengo que tomar esa decisión. Yo no estoy esperando un salto devaluatorio”, afirmó De Pablo. Además, señaló que el precio de la soja estaba bajando debido a factores climáticos transitorios en Brasil.

De Pablo destacó la desconexión entre las expectativas del mercado y la realidad económica. “Evidentemente el mercado espera otra cosa y una pulseada por la experiencia de años. Estas pulseadas casi siempre las gana el mercado. Esta vez puede ser distinto”, comentó, resaltando la imprevisibilidad de las respuestas del mercado a las políticas gubernamentales.

Citando al econometrista Walter Sosa Escudero, De Pablo explicó: “A las nubes le importa un pito lo que piensan los meteorólogos. A las nubes le importa un pito lo que mida. Es genial, porque lo que está diciendo es el problema de los meteorólogos”. Esta analogía ilustra cómo las previsiones y análisis pueden diferir significativamente de los eventos reales.

Refiriéndose a la naturaleza volátil de la economía argentina, De Pablo reflexionó: “Argentina, mi querido amigo, es un país fluido. ¿De qué vamos a estar hablando vos y yo la semana que viene? No lo sabemos”. Esta declaración subraya la necesidad de flexibilidad y adaptación en la gestión económica.

En relación con la desaceleración inflacionaria, De Pablo mencionó: “El otro día el Banco Central eliminó una restricción que había puesto el gobierno anterior diciéndole al productor de soja no te doy crédito barato para que tengas que vender y la saco porque realmente vamos a entrar. ¿Por qué facilita la retención? No entiendo, pero bueno”.