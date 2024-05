La Reserva Federal de EEUU demora una baja de las tasas: qué efecto tendrá en la economía argentina

Presiones inflacionarias. Jerome Powell constató que se revirtió la mayor parte de los efectos pandémicos sobre la oferta, “pero no todos”, ante lo cual la inmigración contribuyó a reducir la escasez de mano de obra con su consiguiente efecto positivo sobre la inflación a corto plazo -menor presión por aumentos salariales-, pero de signo neutral a largo plazo.

Equilibrio de tasas. Asimismo, Powell auguró que la tasa de interés natural, esto es una tasa neutral “que no aumentaría ni reduciría la actividad económica en un hipotético escenario de pleno empleo, inflación del 2% y ausencia de crisis”, podría alcanzarse en unos “cinco o seis años”.

Banca y riesgos financieros. El presidente del banco central norteamericano aseguró que el sector bancario estadounidense está en “buena forma”, especialmente las grandes entidades, que son “fuertes, están bien capitalizadas y son muy competitivas a nivel internacional”. Así, sostuvo que uno de los motivos detrás de la rápida recuperación postpandémica fue la fortaleza de la banca. No obstante, avisó que el “muy, muy rápido crecimiento” de la actividad de entidades financieras no bancarias suscita preocupaciones desde el punto de vista de la estabilidad financiera ante la posibilidad de que se convierta en una “burbuja”, y, a su vez, por los crecientes lazos que estas firmas tienden hacia el sistema financiero tradicional. “Para mí no es evidente que en este momento conlleve una pérdida neta para la estabilidad financiera, pero yo diría que nuestro deber es supervisarlo con mucho cuidado y reflexión y entender todas las implicaciones”, afirmó Powell.