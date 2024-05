Sin RIGI es imposible alcanzar los USD 30.000 millones en exportaciones energéticas, advirtió presidente de YPF

El director y presidente de YPF, Horacio Marín

Durante una entrevista radial en su visita a Nueva York, donde se reunió con más de cien inversores internacionales interesados en el futuro energético de Argentina, Horacio Marín, presidente de YPF, la principal empresa de energía del país, destacó la necesidad imperativa de implementar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El ejecutivo argumenta que este esquema es esencial no solo para el crecimiento y expansión de YPF, sino para garantizar la viabilidad económica y energética de Argentina en las próximas décadas.

“Estamos acá porque nos invitaron para que expliquemos el programa cuatro por cuatro de YPF. Entonces estamos viendo muchos inversores, creo que vamos a ver 100 inversores extranjeros”, indicó Marín al inicio de la entrevista concedida a Radio Mitre, situando el contexto de su visita y la importancia de su misión en el exterior.

Explicando en detalle el ambicioso plan ‘cuatro por cuatro’ de YPF, Marín describió: “Es el plan que tenemos en YPF para los próximos cuatro años, que significa cuadruplicar la compañía y se basa en cuatro pilares. Pero básicamente se basa en el desarrollo de Vaca Muerta, de petróleo, de llevarlo al máximo, para toda la industria, realizar el proyecto de gas natural licuado (LNG), y después, al focalizarnos en Vaca Muerta vamos a tratar de estamos saliendo al mercado con 55 áreas para que se desarrolle una industria de empresas más chicas en Argentina, que hay mucha, mucha gente que lo que quiere hacer al final del día es un solo objetivo es que Argentina exporte lo que digo siempre USD 30.000 millones a partir del año 2031. Entre YPF y toda la industria, YPF va a estar en el orden del 30 y el 40% de ese valor”.

Enfatizando la importancia del RIGI, Marín no se anduvo con rodeos: “Sin el RIGI no hay energía en la Argentina. Porque es un proyecto que requiere para la infraestructur tres caños, tres gasoductos como el Néstor Kirchner, que son USD 6.000 millones. Se necesitan plantas de licuefacción, todo. La sumatoria de toda la infraestructura es de USD 30.000 millones. Y eso se puede hacer únicamente con un solo proyecto que llamamos Argentina LNG, en el cual lidera YPF con Petronas. Pero estamos invitando a toda la industria argentina a su vez, y esto es lo que hay que tener en cuenta que para llegar a ese valor hay que desarrollar. ¿Se acuerdan que yo trabajé y desarrollé Fortín de Piedra? Ocho Fortín de Piedra, que son otros USD 18.400 millones. Estamos hablando de USD 50.000 millones. Es lo más grande, creo que no me voy a equivocar al decir que sería el proyecto más grande de infraestructura y de producción de la historia argentina. Y para eso tiene que ser rentable a bajo precios y de la única forma que se logra es con el RIGI”.

“Sin RIGI no hay proyecto LNG y la verdad que no entiendo lo que se está discutiendo. Te digo más eh mi experiencia cuando hicimos Fortín de Piedra, repito acá se necesitan ocho fortín de piedra para llegar a LNG Argentina. No había personal, a nosotros se nos atrasó un mes porque no había operarios para poder desarrollar la infraestructura, repito, no había operarios. Tuvimos que buscar por toda la Argentina. Ocho proyectos simultáneos de esos ni me imagino el trabajo que va a generar. Yo no sé. Ese es el. Uno de los mayores problemas que puede tener el desarrollo del LNG es la mano de obra”, dijo.

“Teniendo en cuenta que para un solo fortín de piedra nosotros utilizamos en ese momento mil pymes, imaginate lo que va a ser esto. O sea, cuando se discute de que las pymes nos van a tener trabajo, vamos va a explotar. Esto es extraordinario. Se necesita que compita abajo a los precios normales que están alrededor de los USD 8 a precios normales de LNG sea competitivo, porque no hay que olvidar que Argentina compite por LNG con los Estados Unidos, entonces tenemos que ser más eficientes que ellos y la única forma de hacerlo es que sea competitivo a esos valores le digo”, añadió Marín, destacando las complejidades y desafíos inherentes al proyecto y la necesidad de una mano de obra cualificada y abundante para llevar a cabo tales emprendimientos.

Consultado respecto al juicio en el que la Argentina ya tiene un fallo en contra por la estatización de la empresa y en el que los demandantes solicitan al juzgado neoyorquino que se utilicen las acciones de la empresa como garantía, Marín prefirió ser cauteloso.

“YPF es una Sociedad Anónima y ya fuimos excluidos del juicio. Por eso como compañía no opinamos sobre el tema. Como argentino, pienso que es de muy difícil implementación la cesión de acciones porque tiene que ser aprobado por dos tercios de las cámaras”, dijo.