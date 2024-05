“Cuota Simple”: el Gobierno negocia con los bancos la tasa de interés para renovar la línea

El Gobierno ofrecerá 9 y 12 cuotas sin interés para algunos rubros, como el de electrodomésticos

Más allá de que la tasa de interés está bajando de la mano de la estabilidad del dólar y la desaceleración de la inflación, el Gobierno ya tiene la decisión tomada de extender por cuatro meses más el programa “Cuota simple”, que seguramente incluirá mayor plazo de financiación para algunos rubros, tal como adelantó Infobae la semana pasada.

El equipo de la Secretaría de Comercio y del Banco Central (BCRA) ya comenzaron a negociar con las entidades financieras a qué tasa de interés sostendrán el programa, algo habitual cada vez que tiene que renovarse -lo mismo, o peor, sucedía con Ahora 12-. El programa vence el 31 de mayo.

Referentes de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) se reunieron el miércoles con funcionarios de Comercio para llevarles una propuesta en torno al nivel de tasa requerido por los bancos para que la operatoria resulte rentable.

Actualmente, el programa tiene una Tasa Nominal Anual (TNA) del 50%, ya que sigue a la de política monetaria, que volvió a bajar esta semana, y se espera que lo siga haciendo. Pero los bancos, además, pueden liberar el 15% de los encajes e invertirlos en pases del organismo monetario para que puedan tener una mejora de rentabilidad.

El BCRA fue bajando esa franquicia en los últimos meses y ahora directamente quiere eliminarla. Es decir, no permitirles a los bancos colocar parte de los encajes -por los cuales el organismo no paga nada- en pases, donde sí debe pagar un interés y le afecta su balance. Es decir, ya no habría subsidio de tasa. De ahí que la discusión gira en torno a qué tasa de interés le cobrarán los bancos a los comercios por ofrecer “Cuota simple”.

Las ventas de indumentaria en los shoppings registran hasta 35% de caída interanual

“Estás sincerando el Cuota Simple, sacándole el subsidio, pero la tasa tiene que tener un nivel por sobre la de política monetaria (TPM) razonable por el tipo de operación que es”, dijeron fuentes del sistema financiero. Concretamente, por el riesgo de incobrabilidad, el costo de procesamiento, Ingresos Brutos que pagan sobre los intereses que cobran, el pago a las tarjetas, entre otros factores, aseguran en los bancos.

Los bancos propusieron que, ya sin franquicia, del 50% actual pase al 70%, fija a revisar cada dos meses, o variable -es decir, un porcentaje por encima de la TPM-, pero todavía la negociación está en curso. “Fija no va a ser. Va a estar atada a la de política monetaria, posiblemente unos 20 puntos por encima, pero como se espera que la tasa baje, finalmente la que pagará el consumidor podría quedar como está actualmente”, dijo una fuente oficial.

“No es una buena tasa para los bancos, pero no es muy diferente a la actual”, dijeron fuentes bancarias. Explicaron que hoy el programa no es rentable y que lo que ocurrió fue que el BCRA redujo la franquicia al 15% sin previa consulta, de forma unilateral y antes de que bajen la TPM dos veces. “Después de esos cambios, quedó con alguna pérdida”, explicaron.

El regreso de las 9 y 12 cuotas

Los rubros seguirán todos los que están actualmente, con la incorporación de turismo -el último viernes- de forma permanente. Hasta ahora, y a diferencia de lo que sucedía con “Ahora 12″, el programa se renovó en enero con 3 y 6 cuotas, pero ante la reducción del costo financiero y la fuerte caída de ventas que tuvo la gran mayoría de los sectores, el Gobierno decidió incorporar 9 y 12 cuotas para algunos rubros, como el de línea blanca. “Podrían ser todos”, esbozó una fuente oficial, al tiempo que remarcaba que aún no estaba decidido.

Además del rubro de electrodomésticos, son varios los que están reclamando a la Secretaría de Comercio ser incluidos en una extensión de los plazos de financiación a una tasa más baja que la de mercado.

Varias marcas de ropa ofrecen ocasionalmente 12 cuotas sin interés

La Cámara de Indumentaria, por ejemplo, considera fundamental el regreso de las 12 cuotas para que “el barco no se hunda”, dijeron fuentes de la entidad.

Según los datos de la Cámara de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pymes cayeron 7,3% anual en abril y acumulan una caída de 18,4% en el primer cuatrimestre del año, pero en comparación con marzo, repuntaron un 1,6%. Esa mejora se relaciona con la tibia recuperación del salario real a raíz de la baja de la inflación y con que muchos comercios empezaron a otorgar mayor financiación a raíz de la baja de tasas. De hecho, varias marcas de ropa ofrecen ocasionalmente 12 cuotas sin interés.