Por qué condenaron a cuatro meses de prisión al multimillonario fundador y ex-CEO de Binance

Es “mejor pedir perdón que permiso” cuando se trata de cumplir la ley, dijo una vez a su equipo el multimillonario fundador del exchange de criptomonedas Binance, según el Gobierno estadounidense.

Ayer martes llegó la hora de que Changpeng “CZ” Zhao pidiera perdón, pero los fiscales no estaban precisamente de humor para concedérselo. En un documento presentado ante el tribunal antes de la audiencia de sentencia, citaron la actitud despreocupada reflejada en este y otros comentarios como una de las razones por las que recomendaron al tribunal imponerle tres años de prisión —más de lo que prescriben las directrices— tras su declaración de culpabilidad por violar las leyes contra el lavado de dinero en noviembre.

El juez de Seattle Richard Jones no estaba convencido de que mereciera tanto tiempo y, en cambio, le impuso una pena de cuatro meses de prisión. Aun así, Zhao pasará a los libros de historia como la persona más rica que ha cumplido condena en una prisión federal estadounidense, ya que su propiedad de Binance —y una fortuna personal estimada en USD 43.000 millones vinculada a ella— permanecerán intactas.

Es probable que su fortuna aumente aún más a medida que el negocio de Binance se acelere en medio de la última racha alcista de las criptomonedas [aunque hoy cayó hasta 5%, par luego recuperarse en parte y cotizar por sobre los USD 58.600 pasadas las 15 en Argentina]. Y, a pesar de renunciar al título de presidente ejecutivo como parte del acuerdo con el Gobierno, la persistente influencia de Zhao en la empresa es difícil de pasar por alto: su nuevo directorio está dominado por sus amigos devotos, y la madre de tres de sus hijos desempeña un papel importante en la gestión de sus operaciones.

“El Departamento de Justicia debería haber acusado a docenas de personas relacionadas con Binance y no solo debería haberlas procesado y castigado, sino haberles prohibido el acceso a la industria financiera para siempre”, dijo Dennis Kelleher, presidente y director ejecutivo del grupo de defensa Better Markets. “Si no van a castigar a los demás, él merece la sanción más severa posible”.

Zhao también acordó pagar una multa personal de USD 50 millones. La propia Binance acordó pagar USD 4.300 millones en multas para resolver el caso que incluía una serie de acusaciones alarmantes relacionadas con violaciones de las leyes contra el lavado de dinero y las sanciones, incluidas afirmaciones del Tesoro de Estados Unidos de que la bolsa no evitó ni informó transacciones sospechosas por parte de Hamás, Al Qaeda y otros grupos designados por EEUU como organizaciones terroristas. La fiscal estadounidense Tessa M. Gorman y sus colegas citaron las ramificaciones “masivas” de las irregularidades cometidas por Zhao y lo que ella calificó de “daño significativo a la seguridad nacional de EEUU” para pedir tres años de prisión.

Sin embargo, a pesar de la gravedad de las acusaciones y la admisión de culpabilidad por parte de Binance y su antiguo líder, la empresa que Zhao construyó sigue prosperando y su estatus como el exchage cripto más importante ha sobrevivido a todo. El negocio, que obtiene comisiones de las operaciones de los clientes, tiende a ser una máquina de imprimir dinero en épocas de auge de las criptomonedas como la actual, en la que el bitcoin alcanzó máximos históricos el mes pasado, ya que los inversionistas volvieron en masa al mercado tras el lanzamiento de los fondos cotizados estadounidenses que invierten directamente en la criptomoneda original.

Aunque su dominio ha disminuido un poco, Binance ha mantenido su liderazgo en cuota de mercado en los mercados combinados de criptomonedas al contado y de derivados. La empresa declaró que en 2023 sumó más de 40 millones de nuevos usuarios, un 30% más que el año anterior. Las tenencias de los clientes en la bolsa han aumentado a más de USD 100.000 millones. Según las estimaciones de Bloomberg, la empresa probablemente obtuvo unos ingresos anualizados de USD 9.800 millones en los 12 meses transcurridos hasta marzo.

