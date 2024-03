La italiana ENEL le confirmó al Gobierno que suspendió la venta de Edesur y que por el momento no se va del país

El logo de la distribuidora de energía eléctrica del AMBA

Directivos de la empresa italiana ENEL, que controla las operaciones de la distribuidora eléctrica Edesur, se reunieron con el jefe de gabinete Nicolás Posse y con el ministro de Economía Luis Caputo y les confirmaron que la venta de esa compañía está suspendida, algo que ya había trascendido hace algunas semanas.

No sólo eso, a pesar de que ya vendió algunos activos en el país, como sus participación en dos generadoras eléctricas, la empresa cuyo principal accionistas es el estado italiano dejó trascender que si se continúa no este rumbo político económico, no se irá del país, como había anunciado a fines de 2022.

En representación de la empresa, durante la reunión de este lunes en la Casa Rosada participaron Flavio Cattaneo, CEO global de ENEL, Claudio Weyne Cunha, gerente de Argentina, Alejandra Martínez, directora de Relaciones Externas, y Juan Carlos Blanco, presidente de Edesur.

La compañía italiana manifestó su visto bueno a las medidas de desregulación del sector energético que el gobierno de Javier Milei decidió desde el inicio de mandato y otras que están incluidas en la ley ómnibus, que el oficialismo intentará empujar por segunda vez en el Congreso en las próximas semanas.

Luis Caputo y Nicolás Posse junto a Juan Carlos Blanco, presidente de Edesur; Alejandra Martínez, directora de Relaciones Externas; y Claudio Weyne Cunha, gerente de Argentina; y Flavio Cattaneo, CEO global de ENEL

Según pudo saber Infobae, los ejecutivos del holding le manifestaron a los funcionarios del Gobierno que quedó en suspenso la intención de desprenderse de Edesur, la firma que distribuye electricidad a usuarios residenciales y comerciales en la Ciudad de Buenos Aires y partidos del sur del Conurbano Bonaerense y que cuenta con 2,5 millones de clientes.

También confirmó que buscará no desprenderse de El Chocón, la generadora hidroeléctrica que controla en la Patagonia.

Noticia en desarrollo