Dólar hoy en vivo: la cotización libre cae debajo de 1.000 pesos, en un nivel mínimo en lo que va de 2024

Ajeno al derrape de acciones y bonos, el dólar se mantuvo en baja y se sigue achicando la brecha cambiaria Aunque sienten la presión de la Casa Rosada, en el equipo económico aseguran que “todavía falta” para eliminar las restricciones. Pero la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el libre ya se ubica en menos de 13 por ciento y se aceleran los tiempos para quitar el cepo

Vista de billetes de dólares, en una fotografía de archivo. EFE/Sebastiao Moreira

Ajeno a todo, el dólar sigue su propia dinámica impactado por la variable que más influye en esta etapa de intento de estabilización económica: el ingreso de divisas. No fue un buen día ayer para el mercado financiero: las acciones sufrieron un fuerte derrape, casi un martes negro, del que no se salvaron los papeles de empresas energéticas, de bancos ni de las ligadas a la construcción como Loma Negra. Las caídas promediaron 4% y llegaron superar 8% como en el caso de Transener. Fue la mayor caída desde que empezó el año y que también repercutió en aquellas compañías que cotizan en Wall Street aunque, en ese caso, los retrocesos fueron más moderados. El marco fue un contexto internacional también hostil, en el que los bonos argentinos no pudieron sostener la fuerte suba del día anterior, cuando reaccionaron positivamente ante el discurso del presidente Javier Milei en el Congreso y llevaron el riesgo país a su menor nivel en 30 meses. Ese indicador volvió a anotar ayer una leve suba, de 1.590 a 1617 puntos básicos,