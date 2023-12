La caída de la brecha jugó en contra en el debut del bono para importadores: el BCRA colocó sólo USD 68 millones

Foto de archivo: un hombre pasa por delante del edificio del Banco Central de la República Argentina en Buenos Aires, Argentina. 16 sept. 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

A contramano de la expectativa del Gobierno y también de la industria, el lanzamiento del bono destinado a saldar la deuda de importadores, el BOPREAL, no tuvo mayor éxito. Lejos de eso, el Banco Central apenas logró colocar menos del 10% del monto total que se licitó de USD 750 millones. De esa cifra, se adjudicaron apenas USD 68 millones, lo que arroja algunas sombras sobre la buena performance que se esperaba en los despachos oficiales. En el equipo económico confiaban que, a caballo de una alta demanda de estos títulos, la cotización se iba a estabilizar en niveles altos, incluso superiores al 80% de paridad. Cálculos privados, sin embargo, le adjudicaron mucho menor potencial, con una cotización que flotaría entre el 55% y 60% de la paridad.

En cualquier caso, varios factores pudieron haberse combinado para que el debut del BOPREAL sufriera un traspié. El primero de ellos es, paradójicamente, el gran éxito del ministro de Economía, Luis Caputo, desde que asumió: la estrepitosa caída de la brecha cambiaria. Los funcionarios de su equipo admiten que no esperaban esa reducción tan abrupta de la diferencia entre cotizaciones. “No sólo que no la esperábamos, es contraproducente. Al menos para colocar el BOPREAL”, confesó una fuente oficial quien explicó que el título pierde atractivo ante una cotización del contado con liqui (CCL) apenas mayor. “Van por el CCL y listo. Por eso, en definitiva, no se terminó sacar la normativa que se lo impide a las grandes empresas”, explicó.

Dada la regulación cruzada todavía vigente, por la cual las grandes empresas que acceden al mercado oficial no pueden operar en el financiero, es que se esperaba una alta demanda del bono. Sin embargo, ese pronóstico no se cumplió y ahora el análisis de los funcionarios es hasta dónde relajar la normativa a riesgo de que la brecha vuelva a incrementarse sin volver a convertirse en un peligro. Sintonía fina.

En cualquier caso, existen otros factores que podrían haber conspirado contra un buen debut del bono. En primer lugar, según señalaron desde Aurum Valores, la serie del título licitada fue la más compleja, con información todavía poco esclarecida y con margen por delante para suscribir el título dado el calendario establecido por el Banco Central.

Desde el sector de los importadores aseguraron que la baja demanda inicial podría revertirse en las próximas licitaciones. “Fue la primera, todavía falta mucha información, se solapó con el padrón de deuda comercial, mucho para digerir de golpe. Seguramente la tendencia va a crecer”, aseguró una fuente del sector que, de todos modos, reconoció que la brecha cambiaria “corta” es un desincentivo. También lo es, según su análisis, el bajo rendimiento respecto a otros bonos de referencia como el AL30.

“El resultado de la primera licitación del BOPREAL dejó una plaza muy escasa. Dada la complejidad de este Bono Serie 1, veremos si en las licitaciones semanales del BOPREAL que se realizarán durante enero la demanda aumenta”, apuntó Aurum.

Por su parte, el Banco Central publicó en un comunicado que “se anticipa que a medida que se vayan aclarando los procesos operativos para la suscripción y la documentación asociada requerida al efecto, el volumen de participación irá en aumento”.

Asimismo, destacó la publicación de la comunicación A 7935 que establece la extensión hasta el 31 de enero de 2024 del beneficio de acceso al mercado de cambios oficial a partir del 1 de febrero de 2024 para cancelar deudas por importaciones pendientes al 12 de diciembre de 2023 por hasta un 5% del valor nominal de BOPREAL Serie 1 adquirido en licitaciones primarias, “en la medida que el agregado de este instrumento sea de al menos el 50% del total de deuda para dicho importador que surja del Padrón de Deudas Comerciales con el Exterior”. La norma también establece la posibilidad de acceder a divisas a partir del 1 de abril de 2024 por medio de la venta de títulos con liquidación en moneda extranjera por hasta el monto equivalente a la diferencia entre el valor nominal de BOPREAL Serie 1 adquirido en licitación primaria y el valor obtenido por la liquidación de los mismos en moneda extranjera en el exterior, de corresponder.