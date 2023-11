Mensaje de uno de los asesores clave de Milei en economía: “Anunciar medidas antes de asumir podría generar una crisis financiera y cambiaria”

El economista Carlos Rodríguez.

Transcurren horas vertiginosas inmediatamente después del triunfo del Javier Milei, el candidato presidencial de La Libertad Avanza en el balotaje. A falta de 20 días para la asunción del dirigente ultraliberal, arrecian las versiones sobre eventuales medidas económicas, en medio de una dura crisis de fin de ciclo, con una inflación anual del 140% y una tasa de pobreza que sobrepasa el 40% de la población.

En ese marco, uno de los asesores económicos más prominentes del mandatario electo, Carlos Rodríguez, advirtió a través de su cuenta en la red social “X” acerca de los riesgos de corto plazo que podría aparejar el hecho de adelantar medidas cuando todavía está en funciones el gobierno de Alberto Fernández.

“Si Javier Milei anunciara sus políticas monetarias y cambiarias de muy corto plazo semanas antes de asumir, esto podría tener efecto instantáneo sobre los mercados que actualmente son intervenidos por el oficialismo. Esto podría generar una crisis financiera/cambiaria y el oficialismo podría culpar a Milei por causarla. Creo que políticas tan sensibles como la cambiaria y de tasas de interés no pueden ser anunciadas con anticipación porque podrían provocar reacciones no deseadas en los mercados, mas allá de que las medidas vayan a ser apropiadas o no”, precisó Rodríguez, fundador del CEMA (Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina) y secretario de Política Económica durante el gobierno de Carlos Menem, entre agosto de 1997 y agosto de 1998.

En otro posteo más temprano, Rodríguez enfatizó sus críticas sobre la política económica implementada por Sergio Massa, actual ministro de Economía y el candidato derrotado de la oficialista Unión por la Patria en los comicios del domingo. “El ‘Plan Platita’ le salió caro al peronismo y al pueblo que deberá pagarlo. Demostró que el populismo es un delito y que el pueblo no puede ser comprado”, expresó.

Este lunes, Javier Milei dio sus primeras definiciones como presidente electo, luego de que venciera en el balotaje a Sergio Massa. El libertario, que ya en su discurso afirmó que “no es momento de gradualismos”, dio precisiones sobre el dólar, los precios, la deuda, y otras cuestiones de la macro y la micro economía. Entre ellas, descartó la posibilidad de un Plan Bonex, como el aplicado por el propio Carlos Menem en el inicio de su gestión, cuando la economía transitaba una histórica hiperinflación.

“Después de cien años de decadencia, el sistema colapsa, a tal punto que la elección termina siendo ganada por un outsider (...) Creemos que están dadas las condiciones para encontrar un punto de inflexión de la historia y terminar con esta decadencia”, afirmó Milei.

¿Qué se sabe del “plan Milei”? En el enunciado, su plan consiste en un proyecto económico que nació con la idea de dolarizar en algún momento de su mandato –probablemente no de inmediato– y cerrar el Banco Central, mojones que a pesar de sus dichos parecen haberse atemperado luego de la primera vuelta. ¿Será así? El candidato tiene a favor que sus posturas económicas más extremas las expuso con todas las palabras en la campaña.

Una de las incógnitas, en medio de dudas sobre una licencia de Massa en la transición –hubo marcha y contramarchas anoche–, es saber si habrá una fuerte devaluación del peso. “Primero hay que arreglar el problema de las Leliqs (Letras de Liquidez que emite el BCRA). Si no lo hacés, y abrís el cepo, te vas a una hiperinflación. Nosotros tenemos un claro plan de cómo resolverlo, así que en ese sentido estamos confiados y a partir de ahí liberar el cepo también implica liberar la actividad, el empleo y que se empiece a recomponer el equilibrio de la economía. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque si no resolvés el problema que tenés en el Banco Central, la sombra de la hiperinflación te va a perseguir en todo momento. Es una pieza de relojería y no tenemos lugar para el error”, le dijo esta mañana a radio Rivadavia.