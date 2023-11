Jubilaciones, pensiones y AUH: cuánto podrían aumentar en diciembre con la movilidad trimestral

Se espera que a fin de la semana próxima se confirme el ajuste de las jubilaciones para diciembre, previo al balotaje

En la larga carrera entre los ingresos y la inflación, hay dos sectores de la población que quedan particularmente desprotegidos cuando se acelera el ritmo de variación mensual de los precios: los trabajadores informales y los jubilados. Los primeros tienen bajo poder de negociación con sus empleadores, mientras que los segundos dependen directamente de los incrementos compesatorios que disponen las autoridades nacionales.

La Ley de Movilidad Previsional (26.417) establece los haberes jubilatorios y de la Asignación Familiar por Hijo (AUH) se ajusten trimestralmente, sobre la base de 50% del aumento en la recaudación de Anses por beneficiario y en 50% de la variación salarial del trimestre previo. Esta última variable se determina según el dato que publica el Ministerio de Trabajo (Ripte) y el Índice de Salarios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec); el que resulte más alto. Para diciembre se toma el período julio-septiembre, previo.

La pregunta clave, entonces, es cuánto subirán las jubilaciones y AUH en diciembre, y si el porcentaje será lo suficientemente para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los haberes durante los últimos tres meses y hasta el momento de la percepción del ajuste.

La respuesta a esa pregunta no es clara, dado que aún se debe publicar el Índice de Salarios del Indec de septiembre, informe que saldrá a la luz recién el viernes 10 de noviembre. Sin embargo, los especialistas tienen una estimación aproximada que da una idea de cuál puede ser el rango de aumento.

Sólo los jubilados que cobran el haber mínimo accedieron a los bonos de $37.000 que rigió para el trimestre septiembre-noviembre (Telam)

Martín Epstein, economista del Centro de Economía Política (CEPA) dijo a Infobae: “Tomando en cuenta los resultados de recaudación de la ANSeS y de la evolución del Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), las jubilaciones tendrían un ajuste del 25,32% en diciembre”. No obstante, aclaró que “se espera que el Indice de Salarios que mide el Indec sea un poco mayor al Ripte y llevaría el porcentaje de aumento a 26,41 por ciento”.

Otros expertos consultados por este medio consideraron que el IS, que será publicado el viernes próximo, será mayor al esperado y estimaron que el resultado de la Ley de Movilidad podría estar cercano a 30 por ciento.

Las estimaciones privadas arrojan un rango de aumento de 25% a 30 por ciento

En todos los casos, se prevé que el ajuste trimestral va a quedar por debajo de la inflación del período de referencia (34,7% en el tercer trimestre).

Para Epstein, las expectativas sugieren que nuevamente se deberá acudir a algún bono que compense el retraso de las jubilaciones, al menos para el amplio universo que percibe la mínima, o poco más: “Es lo que viene pasando con los últimos datos de movilidad. Está pegando fuerte el hecho de que la inflación está corriendo por encima de salarios, al igual que la recaudación, que se ha visto gravemente afectada por el problema de la sequía”, apuntó.

Sin bono, las jubilaciones podrían quedar hasta 60 puntos porcentuales por debajo de la variación del IPC de este año (Reuters)

“Los bonos reducen el impacto de la pérdida de ingreso de los niveles más bajos, para que la jubilación mínima no quede tan atrasada. A medida que se logre mayor recaudación, se irá produciendo la situación contraria y los porcentajes de actualización se irán acomodando”, agregó el economista del CEPA.

Pérdida real de poder de compra

Si el valor final de la fórmula termina dentro del rango estimado, los haberes de las jubilaciones habrán cerrado un año negativo en términos de poder adquisitivo.

Un ajuste en el rango del 26% sobre los valores que rigen hasta el momento, llevará el incremento total anual de las jubilaciones a 120%. Y las proyecciones de los especialistas consultados en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborada por el Banco Central marcan que la inflación podría cerrar el año en torno de 180 por ciento.

Por lo pronto, los ajustes de las jubilaciones determinados por la fórmula de movilidad acumulan un incremento de 74,48% para el tramo septiembre - noviembre, lo que marca una diferencia de 28,7 puntos porcentuales con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue en ese período de 103,2%, informado por el Indec.

Esa diferencia, como se mencionó anteriormente, llevó al Gobierno nacional a cubrir la pérdida del poder adquisitivo de una amplia franja de jubilados con bonos extraordinarios ajenos a la fórmula. Sirven de ejemplo las tres sumas de $37.000 que se pagaron en septiembre, octubre y ahora noviembre y llevaron al ingreso mínimo a $124.459, antes de los descuentos para la obra social.

Los haberes jubilatorios terminarán el año con un ajuste por debajo del IPC, pero el Gobierno buscará compensarlo con bonos. EFE

Considerando el ingreso total (jubilación + bono), el valor nominal de los haberes saltó 107% en el acumulado de los primeros nueve meses del año y 147,17% en los últimos doce meses, lo que en ambos casos implica una ventaja con la suba del IPC, que fue en esos períodos 103,2% y 138,3%, respectivamente.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que no todos los jubilados y pensionados, son beneficiarios de los refuerzos otorgados por el Estado nacional. El bono de $37.000, por ejemplo, sólo es percibido por quienes cobran la mínima. Eso lleva, además, a que se acorten las brechas de ingresos reales entre los extremos.

Los aumentos confirmados

Más allá de las estimaciones, el ajuste general para los jubilados aún no está confirmado. No obstante, hay algunos beneficiarios en particular que sí conocen cuánto cobrarán desde el último mes del año.

Con el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), avanzó de $132.000 a $146.000 en noviembre, para 1,3 millones de jubilados y pensionados de la escala más baja que acreditan 30 años de aportes, como mínimo, sin recurrir a moratorias. Con el ajuste proyectado por los consultores privados pasarán a percibir un plus de $32.260 y su haber saltará a $156.720 desde diciembre.

Por otro lado, a partir de diciembre, los beneficiarios previsionales del régimen docente cobrarán el cuarto aumento por movilidad del año, que es de 28,44%, beneficiará a más de 160 mil personas. Anteriormente, habían tenido incrementos en marzo de 18,69%; en junio 27,33%, y en septiembre 27,01%, lo que acumularía un 147% a lo largo del año, muy por debajo de la inflación de todo el año.

Se confirmó un aumento en diciembre para los jubilados que terminaron sus aportes sin acudir a moratorias. (IFreepik).

En tanto, para los beneficiarios del régimen de docente universitarios el incremento será de 33,43%. Según datos publicados por Anses, ese incremento beneficiará a más de 10 mil personas.

Anteriormente, los jubilados de docencia universitaria habían tenido aumentos en marzo de 21,57%; en junio 22,74%, y en septiembre 24,67%, lo que acumularía un 148% a lo largo del año.