Después de los aumentos de hoy: cuánto cuesta el litro de nafta y gasoil en las estaciones de servicio de cada marca

Esta mañana, las principales marcas anunciaron incrementos en los precios de sus combustibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta mañana se supo que las principales marcas de combustible del país aumentaron sus los precios de venta de nafta y gasoil. Las subas llegan después de una semana de faltantes de nafta y gasoil que generaron demoras, largas colas y la aplicación de cupos en todo el país.

La petrolera de bandera YPF, confirmó que aplicó una suba del 7,6% desde las 0 horas de este miércoles 1° de noviembre, aunque en CABA el aumento ronda el 9 por ciento.

Raízen, la empresa que maneja la marca Shell, y Axion, también aplicaron subas similares. Por su parte Trafigura, otra de las grandes que maneja la marca Puma, aplicó una suba diferente, del 7,8% en promedio, para nafta y gasoil.

Así, estos son los precios que rigen desde hoy en Capital Federal:

YPF

Nafta Super: $272

Infinia: $349

Gasoil D500: $292

Infinia Diesel: $398

Shell

Super: $286

V-Power nafta: $363

Evolux: $321

V-Power diesel: $414

Axión, de PAE, no informó los precios hasta el momento. Y en Puma, de Trafigura, aseguraron: “No damos precios, solo porcentual”.

El litro de Nafta Super en YPF pasó a costar 272 pesos (Maximiliano Luna)

En el resto del país

Según la agencia de noticias NA, en el interior, el precio de los combustibles aumentó 10%.

Los ajustes se produjeron de hecho sin comunicación oficial pese a la tensión social vivida el fin de semana.

Los incrementos en los surtidores se dieron de hecho y las compañías petroleras no los informan oficialmente.

Estos son los precios que se pagan en el interior del país, de acuerdo a lo publicado por los diferentes medios de cada distrito hasta el momento:

Córdoba

Nafta Súper: $326

Nafta infinia: $415

Diésel: $348

Infinia diésel: $440

Mendoza

Nafta Súper: $306

Nafta infinia: $388

Diésel: $331

Infinia diésel: $423

Neuquén

Nafta súper: $262

Nafta infinia: $331

Diesel: $327

Infinia diesel: $418

Río Negro

Nafta Súper: $257

Nafta Infinia: $326

Infinia Diesel: $424

Ultra Diesel: $330

Santa Fe

Súper: $330

Infinia: $415

Infinia Diésel: $448

Entre Ríos

Nafta Súper: $322

Nafta Infinia: $408

Infinia Diesel: $357

Ultra Diesel: $457

Tucumán

Nafta Súper: $317

Nafta Infinia: $404

Infinia Diesel: $446

Jujuy

Nafta Súper: $321

Nafta Infinia: $406

La Rioja

Nafta Súper: $315

Nafta Infinia: $401

Infinia Diesel: $445

Ultra Diesel: $348

Corrientes

Súper: $330

Infinia: $416

Diesel: $360

Infinia diesel: $466

Misiones

Nafta Súper: $341

Esta mañana, el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa anunció además la postergación de un aumento de impuestos que afecta el precio del litro, con la idea de suavizar los aumentos que consiguieron las petroleras.

A través del decreto 567/2023, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció que la suba en los montos de las cargas fiscales que “resulten de las actualizaciones correspondientes al tercer y cuarto trimestres calendario del año 2021, al primer, segundo, tercer y cuarto trimestres calendario del año 2022 y al primer, segundo y tercer trimestres calendario del año 2023″ comenzarán a regir a partir del 1 de febrero de 2024. Esta medida alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

Massa destacó: “En el día de hoy está publicado el decreto que establece el congelamiento del ICL (Impuesto a los Combustibles Líquidos). Un mecanismo por el cual el Estado no aumenta su participación en los impuestos para que la nafta no aumente más. Quiere decir, resignamos recursos del Estado, dejamos de cobrar impuestos a los efectos de que la nafta no aumente más de lo debido”.

“Espero que no vuelva a pasar”, dijo el ministro de Economía.