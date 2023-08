Jornada financiera: los bonos en dólares subieron 3% a la espera de novedades por los dólares del FMI

En el mercado confían en la llegada de fondos frescos del FMI.

Las acciones y los bonos soberanos de Argentina finalizaron con sesgo alcista este martes, ante recomposiciones de carteras por sus atractivos valores y a modo de cobertura ante una creciente inflación en medio de dudas políticas.

La deuda pública registró la semana pasada, entre el lunes y el miércoles, una fuerte caída como respuesta al triunfo del ultraliberal Javier Milei en las elecciones primarias (PASO) para determinar candidatos a presidente, en tanto que las acciones subieron como resguardo a una escalada inflacionaria que se ubicaría en dos dígitos en agosto.

Pero en la plaza bursátil parece haber cambiado el sentimiento de los inversores sobre estos papeles, que este martes subieron por tercera rueda seguida. Los bonos Globales -en dólares con ley extranjera- ganaron 3,3% en promedio en Wall Street, mientras que el riesgo país de JP Morgan recortó 63 unidades, a 2.049 puntos básicos a las 17:20 horas. De esta manera, el indicador quedó más cerca de los 1.906 puntos del viernes previo a las PASO.

“Hoy es prácticamente imposible sacar conclusiones sobre qué puede pasar hacia adelante; la única certeza es que la Argentina se encamina a transitar unos meses complicados en los que reinará la incertidumbre, con una macro frágil y un contexto social delicado”, indicó en un informe Invecq Consultora Económica.

Milei provocó un cimbronazo económico y político que golpeó con fuerzas al mercado financiero, lo que incomodó al ministro de Economía y candidato presidencial por el oficialismo, Sergio Massa, quien por estos días está en Estados Unidos para mantener diferentes reuniones de trabajo.

Massa dijo en Estados Unidos que espera que el miércoles el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) apruebe un desembolso de USD 7.500 millones tras aprobar la quinta y sexta revisión. El ministro se entrevistará con la directora gerente del organismo, la búlgara Kristalina Georgieva.

Los bonos soberanos en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) mejoraron un 1,5% en su promedio en pesos, tras ganar un 0,4% el viernes y luego de presentar un quebranto superior al 10% en sesiones previas ante las dudas sobre el futuro de la economía.

“Aún dentro de un clima de intensificada incertidumbre política y electoral, los activos domésticos buscan aprovechar el respiro del norte (Estados Unidos) para recuperar terreno tras la negativa reacción al resultado de ‘tres tercios’ (electoral), abriendo nuevas perspectivas, que dejaron las PASO”, comentó el economista Gustavo Ber.

El índice accionario líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires mejoró un 1,7%, a 593.946 unidades, luego de marcar un nivel récord intradiario en los 594.873 puntos y de acumular una ganancia del 21,7% en pesos durante la semana pasada. El S&P Merval conserva en 2023 una ganancia de 193,9% en pesos, y un 35,7% en dólares “contado con liqui”.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Aunque los indicadores de Wall Street finalizaron con leve tendencia bajista, entre los ADR y acciones de compañías argentinas operadas en dólares predominaron las ganancias, entre las que destacaron Pampa Energía (+6,2%), Transportadora Gas del Sur (+5,2%) y Banco Macro (+4,6%).

Más compras del Banco Central

Tras la fuerte salto del tipo de cambio oficial del 21,8% anunciado la semana pasada, el dólar mayorista se fijó en 350 pesos hasta finales de octubre para dar previsibilidad al mercado y tratar de contener las presiones cambiarias.

“La devaluación oficial del peso no solo no será gratuita, sino que probablemente el efecto dominó se sentirá más aceleradamente sobre otras variables nominales. Como ya sucedió en otros momentos de la historia, el pass through (traspaso a precios) tendría un fuerte impacto inflacionario, y, consecuentemente, erosionaría aún más el bolsillo de los argentinos”, estimó GMA Capital en un reporte.

En una sesión mayorista con negocios por USD 314,9 millones en el segmento de contado (spot), el Banco Central consiguió alzarse con compras netas por sexta rueda consecutiva.

“El BCRA arrancó la semana con compras por unos USD 67 millones en el mercado de cambios. El saldo obtenido hasta hoy en concepto de compras oficiales supera el de los meses anteriores”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

Después de las elecciones primarias, el Banco Central aplicó el lunes 14 de agosto la mayor devaluación del peso desde el 12 de agosto de 2019, para ubicar al dólar comercial en los 350 pesos. En las siguientes seis ruedas operativas, la entidad monetaria se alzó con compras por USD 725 millones en el MULC.

Analistas consultados por Reuters estiman que las reservas netas de la entidad rondan un negativo de unos 10.000 millones de dólares.

El dólar libre avanzó siete pesos o un 1% este martes, a $727 para la venta, luego de haber caído el jueves y el viernes. En lo que va de agosto esta cotización gana 177 pesos o un 32,2%, mientras que en el transcurso de 2023 escala 381 pesos o 110,1 por ciento.

Con un dólar mayorista que cerró a $349,95, la brecha cambiaria quedó en el 107,7 por ciento. La reciente escalada del dólar informal, el cual es tomado como referencia para ajustar precios, induciría a una inflación mensual superior al 10% para agosto, según analistas privados.

Seguir leyendo: