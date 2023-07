Dura reacción de un ex ministro de Macri por la frase del nuevo gobernador cordobés sobre los “pituquitos de Recoleta”

Luis Caputo, president of Argentina's central bank, speaks at a news conference with Nicolas Dujovne, Argentina's treasury minister, not pictured, during the G-20 finance ministers and central bankers meetings in Buenos Aires, Argentina, on Sunday, July 22, 2018. Dujovne said at economic leaders at the G-20 meetings in Buenos Aires weren't challenged to reach consensus across a range of issues, including trade. Photographer: Erica Canepa/Bloomberg

“La política está plagada de boludos como éste, que llegan ahí y creen que tienen que gritar estupideces o agredir para hacerse escuchar o respetar”. Así de tajante, Luis Caputo, ex ministro de Finanzas y banquero central de Mauricio Macri, le respondió al gobernador electo de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, quién había cuestionado a la dirigencia de la oposición que viajó por las elecciones del domingo pasado.

Llaryora, integrante del frente peronista “Hacemos Unidos por Córdoba”, cuyo principal referente es el saliente gobernador Juan Schiaretti, afirmó: “Basta de que nos maltraten de afuera, basta de que nos digan qué hacer los pituquitos de Recoleta”.

“Las elecciones se ganan hablando con la gente, no paseándose por los medios de la Capital Federal donde nos agreden, en donde nos mienten. Por eso yo no me callo, no lo tengo miedo a nada, solo le tengo miedo a quedar mal y no defender a los cordobeses”, agregó el actual intendente de la capital cordobesa. En esos comicios, el peronista Daniel Passerini le ganó al candidato de Juntos por el Cambio, Rodrigo de Loredo.

El tuit de Luis Caputo

Pero el economista preferido de Macri en su gobierno también criticó elípticamente al jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial de Cambiemos, Horacio Rodríguez Larreta, quien había promovido una alianza con el PJ cordobés de Schiaretti.

Con un emoji con una sonrisa, Caputo indicó: “¿Qué calificativo aplica a los que quieren dialogar con los boludos en cuestión?”.

Ayer, Rodríguez Larreta le respondió al intendente cordobés: “Yo no creo en la política de las agresiones, jamás me van a ver a mí del lado de la violencia y de las agresiones personales, nunca, creo en la Argentina de los hechos y de los resultados, como mostramos aquí en CABA; para sacar este país adelante, tenemos que estar juntos, eso es lo que propongo, una Argentina de unidad”, contestó.

Al analizar los resultados en la elección municipal cordobesa, Rodríguez Larreta aseguró: “Rodrigo de Loredo hizo una muy buena elección, tiene un futuro enorme, y tuvo la grandeza de reconocer rápidamente el resultado; obviamente que nosotros teníamos la expectativa de ganar”.

Quién es Caputo

Caputo fue el economista de mayor confianza de Macri durante su gobierno; primero se desempeñó como secretario de Finanzas del ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, durante el primer año de ese gobierno. En ese momento negociaron juntos la salida del default con los bonistas que le habían ganado un juicio a la Argentina en Nueva York.

Cuando Prat Gay renunció y asumió Nicolás Dujovne en su lugar, Macri desdobló la cartera y le asignó a Caputo la de Finanzas. Desde allí, mantuvo un importante enfrentamiento con el Banco Central que conducía Federico Sturzenegger, a quien reemplazó el 18 de junio de 2018, cuando el país firmó su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Macri y Caputo en una reunión del G20

Desde el edificio de Reconquista 266 también se peleó con el FMI en torno de la capacidad del BCRA para enfrentar la alta volatilidad cambiaria con los recursos que aportaba el organismo multilateral.

En este sentido, Caputo empujó con mucha fuerza la ampliación del programa con el Fondo tres meses después de su firma, mientras que Dujovne creía que previamente había que negociar esa vía con el Fondo.

El 25 de septiembre de 2018 renunció al BCRA, días antes de que se oficializara este crédito ampliado y adoptó un bajo perfil público, aunque cada tanto aparece con mensajes en Twitter, mientras dirige su consultora, Anker.

Seguir leyendo: