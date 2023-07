Dólar hoy en vivo: la cotización libre avanza a $523 y la brecha cambiaria alcanza el 95%

Emisión: el Banco Central reabrió la distribución de utilidades y le giró $150.000 millones al Tesoro El BCRA no utilizaba ese mecanismo desde octubre de 2021. En lo que va del año se emitieron casi 2 billones de pesos, con impacto sobre la inflación y el cumplimiento de las metas con el FMI

Entre los adelantos transitorios y la distribución de utilidades, el BCRA ya emitió $1,27 billones en el último mes

La emisión del Banco Central al Tesoro para cubrir su déficit fiscal no sólo se aceleró en julio sino que además comenzó a utilizar una herramienta que no había empleado en los últimos 20 meses: la distribución de utilidades. El jueves 13 de julio, el BCRA giró $150.000 millones en ese concepto, algo que no hacía desde octubre de 2021, ya que en 2022 sus pérdidas operativas se lo impidieron. Sumada esa cifra a la otra “canilla” que utiliza para financiar al Gobierno, los adelantos transitorios, el BCRA ya emitió $1,27 billones en el último mes y casi 2 billones en lo que va del año.