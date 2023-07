Luciano Laspina presentó su plan económico con Patricia Bullrich: “Hay que prohibir el cepo por ley”

El diputado Luciano Laspina y la precandidata presidencial, Patricia Bullrich, presentaron el libro Desenredar la Argentina

El diputado Luciano Laspina presentó junto a la precandidata presidencial Patricia Bullrich el libro “Desenredar la Argentina”, un compendio de ideas, análisis y propuestas para enfrentar los principales desafíos que tiene la economía. Más allá de que aclaró durante su presentación que no hay una definición, se trata de uno de los candidatos a ocupar el Ministerio de Economía, en caso de ganar la interna de Juntos por el Cambio.

La presentación se realizó en un hotel de la Avenida Alvear de la ciudad de Buenos Aires al que asistieron la primera línea de los equipos económicos y políticos que trabajan junto a Bullrich en sus planes de gobierno, pero también se hicieron presente empresarios y economistas reconocidos, como Miguel Ángel Broda.

“El cepo es el huevo de la serpiente del modelo de represión financiera sobre el cual se asienta el populismo en la Argentina. Es la forma de controlar y de expandir el Estado, de decidir quién importa y quién exporta, quién compra divisas y quién no. Es la base, la piedra basal del resto del modelo del populismo, por eso Cristina Kirchner lo puso en el 2011, aun con los mejores términos de intercambio que había hasta ese momento, sólo comparables a los de ahora”, afirmó.

La presentación del libro "Desenredar la Argentina" de Luciano Laspina

Laspina destacó que “esto lo tenemos que prohibir por ley, porque cuando tenés la posibilidad del cepo a tiro de decreto se generan profecías autocumplidas y esto le pasó a Macri el día después de las PASO, cuando perdió las PASO el peso se devaluó 23% en un día, básicamente porque se anticipaban a que venía el cepo cambiario de nuevo. Sacar eso y darle la posibilidad a los argentinos de ahorrar en la moneda que quieran, de comerciar, de exportar, ni importar”.

Como planteó la Fundación Mediterránea en el plan económico que presentó la semana pasada en Córdoba, Laspina se pronunció a favor de establecer un sistema bimonetario, pero se diferenció en que, primero, subrayó la necesidad de fortalecer el peso, la moneda nacional. “Si no tenemos peso fuerte no puede haber bimonetarismo y para eso se necesita no tener cepo”, agregó el diputado nacional. En la presentación que moderó el periodista José Del Río, también destacó que está a favor de promover una reforma del Código Civil y Comercial para que se permita firmar contratos en cualquier moneda, algo que hoy está vedado.

Pero no se habló sólo de economía. Y el propio Laspina admitió que los problemas económicos son menos complejos de resolver que uno político y central que le tocará, en primer orden, al futuro presidente: “recuperar la confianza, la credibilidad y recuperar la autoestima”, requisitos sobre los cuales se asienta todo el andamiaje técnico.

Patricia Bullrich empezó su discurso resaltando que la interna de Juntos por el Cambio atraviesa momentos de tensión inevitables por la competencia electoral. “Siempre el miedo es un elemento que está presente en las elecciones argentinas. Acá está el miedo a si vamos a ser capaces de sostener la discusión por mostrar la distinta manera en que pensamos gobernar el país”, explicó la precandidata.

"Desenredar la Argentina", el libro de Laspina que presentó con economistas y políticos alineados con Patricia Bullrich

Y agregó: “Larreta tiene una manera de gobernar y la explica a su manera; yo tengo otra y con todo nuestro equipo la explicamos y tratamos de ser claros en lo que queremos para el país. Vos tenés que mostrar la diferencia, pero a la vez cuidar la casa de todos. Ese es el tema que hay que resolver: yo como los presos, cuento todos los días que faltan, que son 39 días, para las PASO. Así que nos queda nada más que 39 días de este problema”.

“El gran tema es no tenerle miedo al conflicto. Desde el primer día vamos a tener conflictos, eludirlos y mantener y profundizar la decadencia. Le tenemos que hacer frente a los conflictos que tienen la Argentina que son una forma de conservar un modelo de poder. La economía tiene que ordenarse y hacer las cosas que tiene que hacer y la política tiene que ser capaz de enfrentar esos problemas. Hay que convertir las minorías intensas en minorías sin fuerza. Lo importante que la gente mire el camino y no el conflicto”, aseguró.

En la presentación de la noche del jueves estuvieron acompañando a Bullrich y Laspina el precandidato a vicepresidente Luis Petri y economistas como Broda, Dante Sica, Federico Sturzenegger, Enrique Cristofani y Javier Bolzico. Por la política, estuvieron presentes el jefe de campaña, Hernán Lombardi, los precandidatos Damián Arabia y Cristian Ritondo, Eduardo Amadeo, Diego Guelar, Paula Bertol, Hernán Iglesias Illia, entre otros.

Problemas y soluciones

Laspina resaltó que “hay una maraña de normas, exenciones, impuestos, reintegros, regímenes especiales, jubilaciones especiales, subsidios, prohibiciones y restricciones que enredaron tanto al país que lo aislaron y lo convirtieron en uno de los más atrasados del mundo moderno. Todo ese enredo desincentiva, ahuyenta, repele a quien desea crear trabajos y empresas. Hay que volver a una Argentina más simple, más previsible que entusiasme a trabajadores y a empresarios por igual”.

El libro del diputado aborda las principales variables económicas y problemáticas que tiene la Argentina en la actualidad, haciendo foco en los desafíos centrales y estructurales que tiene su economía. Los temas refieren a la recuperación de la moneda, la inflación, el déficit fiscal y a las reformas tributarias y laborales entre otros.

Además, Laspina ante cada problemática plantea sus propuestas para tener una visión superadora y explica concretamente, cuáles son los pasos a seguir para desenredar a la Argentina. “Este libro es producto de un trabajo de muchas personas que han aportado su visión respecto a las grandes problemáticas del país. Somos un equipo de grandes profesionales con destacada trayectoria, hombres y mujeres, que hemos decidido plantear nuestras ideas para que la Argentina pueda salir de una decadencia estructural, y comenzar a caminar el sendero del desarrollo sostenible”.

Y resaltó que existe un vicio que es transversal a toda la economía argentina: “El problema surge porque tenemos un sistema profundamente injusto en todos los aspectos de la economía. Si no resolvemos los problemas de desigualdad en el aspecto tributario, en la seguridad social, en el federalismo fiscal, entre otros, jamás podremos avanzar. La injusticia y desigualdad generan un vicio que se resuelve siempre con ineficiencia del Estado”.

“La Argentina tiene la primera condición necesaria para convertirse en uno de los principales proveedores de energía a nivel global: las reservas de gas y petróleo no convencional, los vientos y el territorio despoblado para la energía eólica, la radiación solar para la energía solar, el mar y los vientos para producir y exportar hidrógeno verde. La segunda condición necesaria es un marco regulatorio que permita garantizar que las señales de precios funcionen en el corto y largo plazo, y que las reglas impositivas, regulatorias y cambiarias prohíban que un futuro gobierno pueda confiscar las inversiones empresarias”, consignó.

Por último, en la presentación, Laspina dejó un mensaje positivo. “Siempre les menciono a los inversores que antes era más pesimista, pero ahora que nos acercamos empiezo a ser un poquito más optimista: vamos a tener un gobierno racional o market friendly, con mayoría en ambas cámaras y con un contexto internacional espectacular”.

