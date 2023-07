Alquileres: cómo se hace una prórroga del contrato y en qué aspectos hay que prestar atención

Para hacer la prórroga que extienda el contrato de alquiler deben ponerse de acuerdo propietarios e inquilinos con la intermediación de un profesional inmobiliario

Frente a un escenario de desesperación, en junio vencieron 12.800 contratos que se hicieron a través de la Ley de Alquileres sancionada en 2020 en la ciudad de Buenos Aires, sólo la mitad se renovaron y otros están siendo extendidos hasta que el inquilino pueda encontrar una vivienda en tiempos donde la escasez de oferta es protagonista.

Más de 3.000 inquilinos en CABA acudieron a una prórroga negociada con el propietario con la intervención de la inmobiliaria que lleva adelante la transacción. La extensión suele hacerse cuando el contrato de alquiler está llegando a su fin. En el trato realizado en estos términos se pacta el plazo de la prórroga (que en general son tres meses), así como el valor mensual a pagar durante ese período (normalmente, actualizado). Eso debe quedar bien claro antes de firmarse la extensión.

Marta Liotto, presidenta del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) porteño, dijo a Infobae que “lo más común es realizar las extensiones en los casos en los que el inquilino va a abandonar la propiedad, a fin de darle el tiempo necesario para encontrar un nuevo inmueble y mudarse. Eso es lo que se está haciendo en momentos donde el mercado está muy complicado”.

Un problema son los aumentos de precios porque a través del Índice de Contratos de Locación (ICL) que publica el Banco Central para julio la suba fue del 104,04%. Pero como los propietarios entienden que ese incremento quedó desfasado por la inflación, que es superior, solicitan para la prórroga un aumento de más del 125%, y entonces los inquilinos en apuros por no conseguir una vivienda por el desplome de la oferta, deben aceptarlo.

Al hacer la extensión del acuerdo la comisión inmobiliaria en CABA la paga el propietario y en la provincia de Buenos Aires, el inquilino (Getty Images)

Carolina Otero Rossi, de la inmobiliaria Otero Rossi & Cía, destacó a Infobae que en algunos casos la prórroga puede extenderse por un año. “En ese caso no se puede volver a ajustar el precio por ese lapso, debe mantenerse el valor acordado entre las partes hasta la finalización de la extensión del acuerdo”.

Se pagan pocos gastos administrativos. La diferencia es que la comisión inmobiliaria en CABA la paga el propietario y en la provincia de Buenos Aires, el inquilino.

“Si se hace en CABA el inquilino no abona comisión alguna, pero si el contrato se extiende por dos años, a veces se vuelve a pagar un mes de depósito y otro de adelanto. Pero todo es a convenir entre las partes. Nosotros aconsejamos que en caso de recurrir a una extensión que se haga por el mayor tiempo posible para que el inquilino tenga tiempo de buscar otra vivienda”, aclaró a Infobae Ricardo Botana, presidente de la Unión Argentina de Inquilinos (UAI).

Reclamos y cuales son las dudas de la ley

En una situación sin antecedentes, el mercado inmobiliario se encamina hacia una oferta cada vez más escasa. Por esta razón desde el sector sostienen que seguirán haciéndose prórrogas , a excepción que se modifique la polémica ley de Alquileres y los acuerdos vuelvan a ser a dos años con ajustes semestrales y libres entre partes.

Liotto señaló que “prácticamente hoy no quedan inmuebles en alquiler y, al nivel de pérdida que stock que sufrimos mes a mes, no falta mucho para que no queden unidades en CABA. Lo que va saliendo al mercado se alquila inmediatamente, a lo que debemos sumarle que las inmobiliarias manejamos enormes listas de espera”.

La oferta es baja también en todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires. Quien ya tiene un contrato vigente y una buena relación entre con los inquilinos suelen renovar, por lo que hay poca rotación de inmuebles.

“En La Plata como en otras ciudades hay miles de unidades en venta de las cuales una gran parte son de dueños que antes las ofrecían en alquiler tradicional y mientras siga la ley actual no quieren volver a ofrecer sus inmuebles”, contó Otero Rossi.

La consulta que reciben las agrupaciones que representan inquilinos tiene que ver más con los aumentos de precios o quien se tiene que hacer cargo de las roturas que surjan en el inmueble. También se aconseja a los inquilinos que una vez concluido el contrato se reciba el mes de depósito que hizo al inicio del acuerdo pero con su precio actualizado.

“Creemos que para que vuelva a subir la oferta es vital que se modifique algo de la ley actual, como crear exenciones impositivas por 10 años para atraer a los propietarios a destinar sus inmuebles, sino el panorama seguirá siendo complicado. También falta el crédito hipotecario para poder comprar”, concluyó Botana.

Seguir leyendo: