Se espera una nueva suba de los combustibles: desde cuándo estaría vigente y cuánto pasará a valer el litro de nafta

Las empresas del sector reclaman subas por encima de la pauta del 4% de Precios Justos

Aunque aun no fue confirmado oficialmente, se espera que el próximo sábado 17 las compañías de venta de combustibles realicen un ajuste de 4% en los precios en los surtidores de la nafta y el gasoil. El porcentaje de aumento estaría en línea con el sendero trazado por el acuerdo de Precios Justos.

A mediados de abril de este año, el Ministro de Economía, a través de las secretarías de Energía y de Comercio- renovó el acuerdo de Precios Justos con el sector petrolero con una pauta del 4% mensual en los precios de la nafta y el gasoil desde el 15 de abril hasta el 15 de agosto. El acuerdo incluyó a las empresas YPF, PAE (Axion), Raízen (Shell) y Trafigura (Puma).

Así, el precio de nafta súper (de YPF), pasaría de $184,70 a $192; la premium de $232,70 a $242; el diesel 500, de $198,40 a $206,30; y el diesel premium: $278,70 a 289,80 pesos.

Las empresas del sector argumentan que esa pauta quedó muy por debajo de la inflación para el mismo período, que fue casi el doble, y esperan que el próximo aumento será mayor al 4%. Sin embargo, desde la Secretaría de Energía aseguran que el sendero del 4% sigue “firme” más allá de los reclamos.

Uno de los puntos de las empresas es que el Gobierno ofreció algunas medidas de alivio para el sector que finalmente no se concretaron como, por ejemplo, la posibilidad de reducir hasta un 30% el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que se aplica sobre la venta de naftas y gasoil.

Un informe privado aseguró que hay una brecha de 20% entre los precios de CABA y el interior del país (NA)

Esta semana, desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (Cecha), que agrupa a los propietarios de estaciones de servicio, alertaron sobre la creciente disminución de la rentabilidad del sector. “Estamos con la soga al cuello, la inflación y el retraso en los precios de los combustibles hace insostenible sostener las estaciones abiertas. Necesitamos una solución”, reclamaron.

“Desde la pandemia que venimos registrando pérdida de rentabilidad en el sector con la caída de ventas y el congelamiento de precios. Luego, el cuadro fue mejorando paulatinamente pero hoy nos encontramos en un contexto crítico producto de la inflación y el retraso en los precios en los surtidores”, aseguraron. Los estacioneros consideraron que el sendero de incremento del programa Precios Justos no alivia la situación, ya que no se equipara al índice de precios generales y no alcanza a cubrir los aumentos de los salarios de los empleados del sector.

Brecha de precios

Este jueves, la Fundación Colsecor difundió su Reporte Mensual de Precios (RePre), donde se detectó una brecha de precios en los combustibles entre las estaciones de servicio de 32 localidades del interior (en 7 provincias) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En el caso del litro de nafta, se observó que su valor promedio fue de $221,58, cifra que mostró una diferencia del 20% con CABA, donde se encontró a $184,70 (es el precio en la red de estaciones de YPF). En relación al mes anterior, se registró un incremento del 8% en las localidades y del 4,9% en CABA. En lo que va del año, la suba fue del 23%, mientras que el aumento interanual (entre mayo de 2022 y mayo de 2023) fue del 72%. Solo uno de los 32 lugares relevados registró un valor por debajo del precio de referencia de la Ciudad de Buenos Aires.

El litro de nafta tiene un valor promedio de $221,58 en el interior del país

Para el litro de gasoil, el valor promedio fue de $245,95, un 24% más que los $198,40 de CABA. El precio promedio de los lugares relevados registró un aumento del 6%, mientras que en CABA fue del 4,9% comparándolo con el mes anterior. En el año, la suba fue del 16%, mientras que el interanual fue del 93,4% (entre mayo de 2022 y mayo de 2023).

“Se observa que el aumento precio acumulado anual de los combustibles es más bajo que la inflación medida por el IPC o que los alimentos medidos por la Canasta Básica Alimentaria (CBA). A diferencia del año pasado a esta misma altura del año, no se observa un salto en el precio del gasoil en las localidades por encima del resto de los combustibles, esto se explica en gran parte por la baja en la actividad agroindustrial producto de la sequía. En CABA se es el sexto mes seguido que la nafta y el gasoil tienen el mismo aumento intermensual, a diferencia de lo que ocurre en las localidades donde los movimientos han sido muy dispares”, sostuvo Gerardo Sánchez, asesor económico de la Fundación Colsecor.

