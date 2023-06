José Luis Espert, ahora en Juntos por el Cambio: “La dolarización es una propuesta ridícula”

Según Espert, antes de pensar en un cambio de moneda, hay que hacer "diez millones de reformas" y lograr un nivel de inflación internacional

José Luis Espert, la flamante incorporación a Juntos por el Cambio, calificó de “ridícula” la propuesta de dolarizar la economía.

“No puede ser que un país que se precie de tal no pueda emitir su propia moneda. Pero por definición tampoco estoy de acuerdo con el Banco Central emita el mamarracho que tenemos de peso. Argentina tiene que tener inflación internacional para poder tener una moneda. Emitir dinero y tener 150% de inflación, como vamos a tener este año, no es tener dinero. Seamos serios. Para tener moneda o decir que tenés moneda, tenés que tener inflación internacional, 5% anual en lugar de 150%, y para eso tenés que hacer que la Argentina funcione, y para que la Argentina funcione hay que hacer diez millones de reformas que requieren de mucho coraje, mucha fuerza, mucho músculo político, acuerdos por todos lados. Eempezar a hablar de cambio de moneda es una cosa ridícula”, explicó Espert, quien se incorporó a la alianza opositora con su partido, “Avanza Libertad” y se presentará como precandidato presidencial en las PASO.

“A Aerolíneas Argentinas hay que cerrarlas por todas las mafias sindicales que están ahí metidas. Los buenos empleados de Aerolíneas encontrarían trabajo rápidamente”

Entrevistado por radio Mitre, Espert ratificó su idea de cerrar Aerolíneas Argentinas. “Hay que cerrarla y decretar cielos abiertos; las aerolíneas extranjeras estarían encantadas de venir a volar al octavo país de mayor extensión territorial del planeta. A Aerolíneas hay que cerrarla por todas las mafias sindicales que están ahí metidas. Los buenos empleados de Aerolíneas –chapeau, me sacó el sombrero- encontrarían trabajo rápidamente. No hace falta tener una empresa que en 10 años nos ha costado 100 hospitales de alta tecnología que podrían haber atendido a los pobres que hoy no tienen quien los atienda en la Matanza, en el Conurbano. El Estado está para prestar servicios esenciales, que ningún privado podría dar. El volar no es un servicio esencial del Estado, los privados lo pueden pagar ¿Qué es eso de que para tener soberanía tenés que tener una aerolínea de bandera?, planteó retóricamente.

País y moneda

Consultado sobre dolarización, la propuesta que más identifica al partido de Javier Milei, Espert ratificó su postura: “Si querés llamarte país, tenés que poder emitir moneda. Si no, para mí, es como decir que sos adulto y todavía seguís usando pañales. No puede ser que un país que se precie de tal no pueda emitir su propia moneda. Pero por definición tampoco estoy de acuerdo con que el Banco Central emita el mamarracho este que tenemos de peso. Argentina tiene que tener inflación internacional para poder tener una moneda. Emitir dinero y tener 150% de inflación no es tener dinero. Seamos serios. Antes tenés que hacer reforma laboral, reforma del Estado, abrirnos al comercio. Es tanto lo que hay que hacer que a lo mejor tardás un período presidencial. ¿Para qué perder el tiempo hoy hablando de cambio de moneda?, remachó.

Espert junto a Horacio Rodríguez Larreta, quien propició su ingreso a Juntos por el Cambio, pero también quiere sumar a Schiaretti. Según Espert, en cambio, no es momento

Espert subrayó que incluso quienes proponen la dolarización hoy “como una cosa mágica, admiten que tienen hacer diez millones de reformas. Así que no perdamos más tiempo. ¿Por qué no debatimos las cosas que hay que hacer para tener inflación internacional y después nos ponemos a pensar en la delicatesen, en la frutilla del postre (…) pero hasta que llegue ese día hace falta por lo menos un período presidencial”, ratificó.

Seguridad, Massa y Schiaretti

En cuanto a su incorporación a JxC, dijo que le da “oxígeno” a la alianza opositora y abordó la cuestión de la seguridad. “No puede ser que en materia de seguridad sigamos teniendo la puerta giratoria e inocentes viviendo tras las rejas o que si no viven tras las rejas terminan, como este matrimonio de San Antonio de Padua, acribillados por los delincuentes”, señaló. Son cosas de “un país loco”, reflexionó, “en el que el ministro de 150% de inflación tiene el tupé de querer imponer condiciones para ser candidato único del Frente de Todos. Hablo de Massa. Es el mismo disparate de la puerta giratoria, con los inocentes viviendo tras las rejas”.

“Con la sustitución de importaciones nos han vendido un pescado podrido grande como una casa: todo es caro, la gente no llega a fin de mes”

El economista criticó también la actual estructura arancelaria. “No puede ser que un auto puesto en la Argentina comience costando 35% más caro que en Chile o que en Uruguay. Y así todo. Hay que vincularnos con el mundo de otra manera. Además, los sectores que compiten con el mundo son los que pagan los mejores sueldos. Con la sustitución de importaciones nos han vendido un pescado podrido grande como una casa: todo es caro, la gente no llega a fin de mes”.

Por último, se refirió a su incorporación a Juntos por el Cambio y descartó que en este momento pueda incorporarse Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, como pretenden Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador jujeño, Gerardo Morales. “La gran novedad de los últimos 4 años, desde cuando sembramos la semillita en las elecciones de 2019, es que ahora todo el mundo está tratando de conjugar la palabra libertad. Así que me parece razonable que el principal espacio opositor se haya oxigenado con la incorporación de los liberales. Incorporar un peronista ahora en medio de un proceso electoral cuando JxC tiene a Luis Juez como candidato en Córdoba, no tiene mayor sentido. En todo caso después podemos discutir las ideas de que se quiera incorporar, es cuantas ganas de cambiar tiene. En lo que no podemos caer es en el amontonamiento que no piensa igual en nada”, concluyó.

