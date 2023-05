Cristiano Rattazzi: “Estamos en una de las peores crisis de Argentina”

Cristiano Rattazzi.

El empresario ítalo-argentino Cristiano Rattazzi, ex presidente de la empresa Fiat Argentina, afirmó que “la economía argentina es un cambalache, no sabés qué precio tiene nada y debería ser ordenada , que funcione bien y donde se pueda prever. Hoy, no se puede prever nada”.

”Estamos en una de las peores situaciones de la Argentina, pero son 90 años que venimos de crisis en crisis, no podemos levantar la cabeza, y pensar que estábamos entre los países más grandes del mundo. No podemos seguir diciendo que se van a arreglar algunas cosas, hay que hacer un cambio real, serio y grande”, aseguró, en diálogo con radio Continental.

También fue muy duro con Alberto Fernández, de quien manifestó: ”El Presidente es patético y los otros... llevan agua para su molino”.

“Tiene que haber una reacción en serio, el futuro es peor si seguimos con planes y sin inversión privada”

El empresario automotriz consideró que “tiene que haber una reacción en serio. Ni el plan (social) sirve para estar arriba del nivel de pobreza. Y el futuro es peor si seguimos con planes y sin inversión privada”.

“Hay que volver a la inversión privada, respetar la propiedad privada, respetar a quien invierte y sus ganancias y su posibilidad de avanzar. Tantos años he viajado por el mundo, y cuando salía de Argentina -salvo momentos- me decían ¿qué le pasa a la Argentina? Ahora está tremendamente enferma, ya nadie toma en serio lo que pasa, pero ya en cinco años la Argentina se puede poner en orden. Tiene que haber credibilidad, que se diga que el país se convenció”, aseguró el empresario de 75 años.

“Se ha perdido la batalla cultural, de que valía la inversión, valía el trabajo. Eso se perdió y eso hay que reformarlo. Pero se reforma porque la gente está mal”, opinó.

Argentina está tremendamente enferma, pero ya en cinco años la Argentina se puede poner en orden, tiene que haber credibilidad y el país se tiene que convencer

“Hay un montón de gente que quiere invertir en la Argentina, una Argentina sana. Hoy la economía es un cambalache, no sabés que precio tenés, que precio pagás, y la economía no puede ser un cambalache”, señaló.

Hijo de Urbano Rattazzi I y de Susanna Agnelli, posee lazos genealógicos con la familia Agnelli, fundadora del imperio automotriz italiano Fiat, siendo sobrino de Gianni, nieto de Edoardo II y bisnieto de Giovanni I.

En consonancia con su ascendencia, fue el principal responsable de la filial argentina de Fiat desde el año 1996 hasta 2001. En cuanto a su formación profesional, es doctor en Economía y Comercio graduado de la Universidad Bocconi de Milán en 1970 y tiene un MBA de Harvard (1973).

Acerca de una disputa por la herencia de la corporación Stellantis, expresó: ”Mi tío estaría revolviéndose en su tumba. Es una historia que viene hace 20 años. Dicen que lo que se firmó no valía. Es un reclamo absurdo y triste. Mi prima Margarita recibió muchísimo dinero y su hijo es el CEO de Ferrari. Ella recibió mucho dinero pero quedó afuera de la línea de poder, hubiese sido capaz de hacer cualquier cosa. A veces, pasan cosas impensadas, jamás hubiera imaginado algo así”, comentó Rattazzi.

Seguir leyendo: