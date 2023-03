En cuatro años los pasajes aéreos subieron 1000 por ciento: cuáles son las causas

Viajar al exterior es cada vez más caro.

En un informe elaborado por el instituto de investigaciones de la Bolsa de Comercio de Córdoba puso el foco en el incremento de los precios de los boletos de avión para viajar desde la Argentina al exterior, con datos relevados entre el 31 de marzo de 2019 y 28 de marzo de 2023, es decir en los últimos cuareo años.

Los analistas señalaron que en el presente “los precios actuales están bajos por el Travel Sale” y, por lo tanto, “no son directamente comparables a los de finales de marzo de 2019. En tal caso, para el estudio se analizó el costo final del billete para idas y vueltas desde Buenos Aires con destino al exterior.

Entre las principales conclusiones del informe de la Bolsa de Comercio de Córdoba se destaca el aumento del precios de los pasajes aéreos muy por encima de la inflación y también del encarecimiento del dólar oficial.

Por ejemplo, viajar a Europa o Nueva York cuesta ahora doce veces más caro que cuatro años atrás, mientras que la inflación últimos cuatro años acumuló un 562% según los datos del INDEC. A un resultado parecido se llega si se toma en cuenta la suba del tipo de cambio oficial, de 379% acumulado en cuatro años.

El turismo emisivo es una importante fuente de salida de divisas de la economía.

Por lo tanto, en la metodología se tomó “el precio base de viajar entre dos destinos sin extras como antelación, temporada u otros (como equipaje, asientos o clase) en la aerolínea más accesible. Se puede entender como el precio más barato disponible para viajar entre los dos destinos desde la fecha de corte hasta 12 meses hacia adelante”.

Lista de precios:

Algunos ejemplos de precios relevados por el informeÑ

1) Europa

- Londres

Precio 31/03/19: $29.105

Precio 28/03/23: $361.883

Variación: 1.143%

- Roma

Precio 31/03/19: $30.611

Precio 28/03/23: $377.255

Variación: 1.132%

2) Centro y Norteamérica

- Nueva York

Precio 31/03/19: $25.251

Precio 28/03/23: $315.340

Variación: 1.149%

-Miami

Precio 31/03/19: $25.384

Precio 28/03/23: $273707

Variación: 978%

-Cancún

Precio 31/03/19: $27.865

Precio 28/03/23: $190.229

Variación: 583%

3) Sudamérica

-Lima

Precio 31/03/19: $10.100

Precio 28/03/23: $78.141

Variación: 674%

-Rio de Janeiro

Precio 31/03/19: $11.297

Precio 28/03/23: $73.017

Variación: 546%

-Santiago de Chile

Precio 31/03/19: $6291

Precio 28/03/23: $40352

Variación: 541%

Las 3 causas del encarecimiento de los vuelos

Fabio Ventre, subdirector del instituto de investigaciones de la Bolsa de Comercio de Córdoba, le dijo a Infobae que “hay tres grandes causas que explican esto. Por orden de magnitud, la más importante son los impuestos. Hace cuatro años no había impuesto PAIS (35%), retención Ganancias (aumento de 75%) y dado que se están analizando vuelos que no son de cabotaje ni regionales, ninguno de esos sale menos de USD 300 y hay que agregar el adelanto de Bienes Personales. Entonces tenés hoy un 100 por ciento de impuestos sobre este tipo de vuelos que no tenías hace cuatro años. Ese es el principal factor que explica por qué hoy han subido tanto de precios frente a la inflación y, más que todo, frente al tipo de cambio”.

“Sin embargo, al hacer los cálculos, no es el único factor: al hacer los números subieron más que los impuestos. Entonces ¿qué pasó en el medio? Un segundo factor muy importante, que es la menor competencia comparado con cuatro años atrás: hay menos aerolíneas que vuelan a la Argentina, hay menos frecuencias, hay menos destinos disponibles por estas causas, y además hay menos destinos porque el Gobierno cambió su política aerocomercial, que perjudica en mayor medida a todo lo que no sea aerolínea de bandera. Y perjudica a todo el interior porque centralizó mucho más en Buenos Aires los vuelos. Conectar Córdoba se había descentralizado, y para alguien que viaja para el interior, los aumentos de costos fueron mucho mayores, porque implica viajar a Buenos Aires y de ahí salir. O para quien vive en el interior, viajar a Córdoba y de ahí partir era más barato”, añadió Ventre.

“Todas estas cuestiones de competencia a la aerolínea de bandera y aeropuertos es mayor costo. Termina implicando que los precios suban. Es teoría económica básica y explica también en gran medida qué pasó”, evaluó el experto de la entidad cordobesa.

“Hay un tercer factor que también es relevante y que hoy está en tendencia favorable y que es el precio del combustible aéreo. Durante la pandemia subió mucho y eso explicó en buena medida la suba de precios de los vuelos más que todo a nivel internacional. Sin embargo este factor está en retroceso: en los últimos cinco meses el precio de los combustibles para aeronaves cayó un 40%, pero no los precios. Este es un factor que podría haber tenido algo de impacto, pero está en retroceso, mientras que la suba de impuestos sigue vigente más que nunca y la competencia sigue muy golpeada respecto de los que había sido en 2019″, completó Fabio Ventre.

