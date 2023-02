Mercados: la Bolsa opera con mínima suba y caen los bonos en dólares, frente a una rueda negativa en Wall Street

Las acciones argentinas se estabilizan después de un fuerte rally alcista.

La Bolsa de Argentina subía con selectividad este viernes, para estabilizarse cerca de los 250.000 puntos luego de recientes tomas de utilidades, en una plaza alentada por un mayor apetito al riesgo global tras comentarios del presidente de la Reserva Federal estadounidense.

El presidente del banco central norteamericano, Jerome Powell, declaró esta semana que el proceso de desinflación en Estados Unidos ha comenzado, aunque también señaló que las tasas de interés seguirán aumentando y que no se prevén recortes.

El índice accionario líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subía un 0,2%, a 249.200 unidades a las a las 11:30 horas, tras perder 0,9% el jueves y cerrar enero con una fuerte escalada del 25,4% en pesos.

“Las apuestas de operadores locales y externos siguen prevaleciendo y así se extiende un mayor apetito (inversor)”, dijo un analista a Reuters.

YPF tiene previsto emitir en 2023 títulos de deuda por USD 1.500 millones para financiar su plan de inversiones, según la prensa. La empresa prevé invertir este año unos USD 4.400 millones a fin de acelerar el desarrollo de petróleo en Vaca Muerta. De hecho, una de las metas que se fijó la empresa es empezar a exportar crudo desde el puerto de Bahía Blanca durante el segundo semestre del año.

Del monto que buscará la empresa a lo largo del año, buena parte se utilizará para cubrir vencimientos. En enero ya había emitido deuda por USD 300 millones. La deuda total de YPF es de USD 6.978 millones, frente a una capitalización bursátil de la compañía en los 9.331 millones de dólares.

Los indicadores de Wall Street negociaban con bajas de hasta 2%, encabezada por los títulos tecnológicos, luego de la presentación de balances de las compañías más importantes del sector.

La plaza de Nueva York también asimilaba que el crecimiento del empleo en EEUU superó con creces las expectativas en el primer mes del año, con 517.000 nuevos puestos de trabajo, mientras el mercado laboral seguía avanzando a buen ritmo gracias al endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal para combatir la inflación.

La información fue dada a conocer este viernes por el Departamento de Trabajo en su informe mensual de empleo de enero. La tasa de desempleo descendió del 3,5% al 3,4%, la más baja desde 1969.

Los bonos Globales recortan un 1% en promedio en Wall Street, luego de la recuperación de hasta 70% a partir del piso de precios alcanzado en los meses de julio y octubre del año pasado. En 2023 los Globales recuperaron un 23% en promedio, con el impulso de la recompra oficial de deuda, que según estimaciones privadas ya superaría los USD 700 millones, dentro de un programa por unos USD 1.000 millones.

“Los bonos aún siguen con rendimientos atractivos en comparación a sus pares de la región y se mueven en un mercado que comienza a mirar de cerca las elecciones presidenciales de este año, donde aún no están claras las candidaturas tanto del oficialismo como de la oposición. La inflación, el déficit fiscal, la moneda doméstica, y las reservas internacionales, son factores que los inversores no dejan atrás”, señalaron desde Research for Traders.

De acuerdo a estudios privados, la inflación de enero finalizaría con un incremento mensual por encima del 5%, que muestra una variación que podría ser superior a la de diciembre de 2022 cuando se ubicó en 5,1%. Los precios regulados, sobre todo de distintos servicios, sumado al componente estacional que empuja al alza distintos sectores de esparcimiento, fueron los rubros que impulsaron la suba de precios el mes pasado.

