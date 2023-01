El duro pronóstico de Carlos Melconian sobre la marcha de la inflación

El economista y ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian

El economista Carlos Melconian expresó que difícilmente el Gobierno logre un “amesetamiento” de la inflación durante este año. “Amesetamiento ni remotamente. Es más que un milagro. Una cosa es que ‘de pedo’ tengan 3% o 4% mensual y otra cosa es tener un amesetamiento”, dijo en declaraciones a Radio Mitre.

La aceleración de la inflación en 2022 hizo subir la pobreza, pese a la recuperación del empleo Estudios privados estiman que cerca de 40% de los hogares no reunió los ingresos necesarios para comprar la canasta básica de bienes y servicios. La mejora en el mercado laboral atenuó el aumento VER NOTA

“De casualidad puede haber un mes donde baje estacionalmente. En 12 meses hay estacionalidad; julio y diciembre, por ejemplo, son meses estacionalmente altos en donde se producen subas por vacaciones, aguinaldo, hotelería, servicios; en marzo, por las clases. Mientras que febrero y septiembre son meses tranquilos. De repente, hay algún mes que la estacionalidad juegue a favor, pero amesetamiento no, de ninguna manera”, enfatizó Melconian, que fue presidente del Banco Nación entre 2015 y 2017.

Y anticipó que habrá subas en los próximos meses por el aumento del precio de la carne en el contexto de la sequía.

Según Financial Times, Argentina y Brasil empezarán a trabajar en la creación de una moneda común e invitarán a unirse a los demás países latinoamericanos Sergio Massa confirmó la iniciativa al diario británico Financial Times, que lo destacó en su edición dominical. La moneda se llamaría “Sur”. Entusiasmo argentino, reticencia brasileña y antecedentes. El gobierno busca también financiamiento brasileño para el segundo tramo del “Gasoducto Néstor Kirchner” VER NOTA

El economista se preguntó por qué el Gobierno no busca soluciones para resolver el problema de la inflación. “Abatir la inflación es popular. Los pocos programas exitosos, de más largo plazo o de corto plazo, el Austral y la Convertibilidad hacen ganar elecciones. Eso es lo que a mí no me entra en la cabeza. El político que baje la inflación se queda ocho años seguro. Entonces, ¿de qué estamos hablando?”.

Para Melconian no hay chance de un amesetamiento de la inflación en 2023

“El que tiene que acostumbrarse más a vivir en estabilidad es el empresario, más que la gente. Porque la gente no tiene mecanismo de escape de la inflación, pierde siempre. No hay ninguna chance. Bajando mensualmente la inflación a lo que en otros países del mundo es la inflación de un año, le puede dar una esperanza al Gobierno. Mira qué bajo hemos caído”, opinó Melconian.

El Gobierno sobrecumplió en 2022 la meta fiscal acordada con el FMI con ajuste del gasto y el dólar soja: recibirá USD 5.800 millones en marzo El Ministerio de Economía precisó que se llegó a un tope del 2,4%, frente al 2,5% pautado con el organismo internacional para el año pasado; así, se asegura un nuevo giro de recursos de Washington VER NOTA

El economista también se refirió a las declaraciones del Papa Francisco sobre la pobreza y la inflación en la Argentina. “Se dice ‘en la época de tal no pasaba eso’, pero no existe serie histórica. Nunca he encontrado una serie homogénea de pobreza de más de 40 años. Estamos frente a una discusión de tono político. Decir en la época de Raúl Alfonsín, en la época de Carlos Menem no había esa pobreza son definiciones a gusto del consumidor. Pero a la gente esas discusiones le entran por un oído y le salen por otro”, destacó.

“Tengo la impresión que este tema mañana se olvida en términos mediáticos; aunque estemos hablando de un Papa y un Presidente pasa a ser un tema más. Hoy la Argentina está más en un modo de saber cómo se resuelven esos problemas que de la semántica si fue mengano o fulano. Que este Gobierno diga que cada uno de los temas es culpa de Mauricio Macri no le interesa a nadie”, dijo el economista.

“¿Cuántos años hace que en la Argentina todas las encuestas dicen que la principal problema es la inflación? Siempre es la primer respuesta a flor de labios que tiene la gente, hace años. Ese es un problema. La Argentina en 80 años tuvo una sola década estable”, concluyó.

Seguir leyendo: