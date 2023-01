Alerta cripto: un multimillonario de Estados Unidos advirtió que habrá otro fraude similar al de FTX

Mark Cuban USA TODAY Sports

El multimillonario y fan cripto Mark Cuban alertó que otro escándalo se registrará en torno de las divisas digitales, como el que agitó al mundo financiero con la estrepitosa caída de la plataforma FTX.

Según The Street, “en los últimos meses, la industria de las criptomonedas se ha visto afectada por numerosos escándalos, que han aumentado considerablemente el escepticismo y la desconfianza entre el público en general y han alentado más pedidos para que intervengan los reguladores”.

“Un aspecto común a todos estos escándalos criptográficos es que los grandes nombres y jugadores del sector se ven salpicados por el desorden. Nadie es inmune”, afirmó el artículo.

Al respecto, recordó que “todo comenzó en mayo pasado cuando colapsaron las criptomonedas hermanas Luna y UST, o TerraUSD, después de que UST perdiera su paridad con el dólar”. Estas criptomonedas están vinculadas a activos más estables, como el dólar estadounidense o el oro. “Pero UST era una moneda estable algorítmica, que no estaba respaldada por reservas en dólares sino por su activo hermano, Luna”.

“Este desastre provocó una crisis crediticia que resultó catastrófica para muchas empresas, incluido el fondo de cobertura Three Arrows Capital, o 3AC, que se vio incapaz de cumplir con sus pagos a los criptoprestamistas Celsius Network y Voyager Digital”, recordó The Street.

Por esta razón, “3AC se vio obligado a liquidar. Celsius y Voyager se acogieron al Capítulo 11 de la ley de bancarrota de Estados Unidos”.

Sam Bankman Reuters

“La desvinculación de la moneda UST de Terra y el colapso de Celsius y 3AC generaron pérdidas masivas para los inversores: $ 20,5 mil millones en el caso de UST y $ 33 mil millones en el caso de Celsius y 3AC”, según la empresa de seguridad blockchain Chainalysis.

“Esta crisis reveló principalmente los vínculos y la exposición de las criptoempresas entre sí, como los bancos durante la crisis financiera de 2008. La otra lección fue la falta de transparencia de las criptoempresas centralizadas, que en su mayoría no están reguladas”, afirmó.

“Esta opacidad creó otra situación que provocaría la implosión de la noche a la mañana de FTX unos meses después”, señaló.

Al respecto, recordó que “el intercambio de criptomonedas y su empresa hermana, Alameda Research, un fondo de cobertura que también sirve como plataforma de negociación, se convirtieron en las empresas a través de las cuales su fundador, Sam Bankman-Fried, aprovechó la crisis de confianza en la industria de las criptomonedas”.

Así, “consolidó el poder y se convirtió en el nuevo hombre fuerte del criptoespacio; Bankman-Fried usó las dos empresas para salvar a otras empresas en apuros, pero como quedó claro más adelante, algunos de estos acuerdos eran cuestionables, como el que hizo con el prestamista BlockFi. Menos de tres meses después, el imperio Bankman-Fried quebró”.

Criptomoneda Luna. (foto: Bitnovo Blog)

“Los reguladores acusaron al ex trader de defraudar y conspirar para defraudar a los clientes e inversores de FTX. Tomará tiempo determinar exactamente qué sucedió, pero los fondos de los clientes de FTX parecen haberse mezclado con los de Alameda y se usaron ilegalmente en transacciones de alto riesgo”.

Según Chainalysis, la caída ha causado USD 9 mil millones en pérdidas para los clientes de FTX, pero este número no tiene en cuenta las pérdidas potenciales para las personas que depositaron sus fondos en el intercambio. “La probabilidad de que estos inversores los recuperen no está clara”, indicó The Street.

En este contexto, “para el multimillonario e inversor en criptomonedas Mark Cuban, es una cuestión de cuándo, no si habrá otro escándalo”.

Cómo será el nuevo escándalo

“Este nuevo escándalo, afirmó, aparecerá en forma de implosión de los llamados intercambios de lavado, según él, en los intercambios centralizados”.

“Creo que la próxima implosión posible es el descubrimiento y la eliminación de intercambios de lavado en los intercambios centrales”, dijo a The Street el propietario de los Dallas Mavericks en una entrevista por correo electrónico. “Supuestamente hay decenas de millones de dólares en operaciones y liquidez para tokens que tienen muy poca utilización. No veo cómo pueden ser tan líquidos”.

“Un comercio de lavado, una práctica ilegal, consiste en crear un interés artificial en torno a un producto financiero, un token criptográfico o una moneda en este caso, para obtener ganancias. Esta forma de esquema de bomba y descarga está muy extendida en la industria de las criptomonedas”.

“Básicamente, un estafador/comerciante compra y vende los mismos tokens, creando volúmenes comerciales artificiales en torno a esa criptomoneda. El estafador fomenta los comentarios positivos en las redes sociales sobre el token, dando a otros comerciantes la impresión de que el token es popular y tiene una gran demanda”, señaló.

A su vez, “eso genera más interés en el token, elevando su precio. Los estafadores luego liquidan sus posiciones en el pico de demanda”.

“Wash Trading (está) realizando, o pretende realizar, transacciones para dar la apariencia de que se han realizado compras y ventas, sin incurrir en riesgos de mercado ni cambiar la posición del comerciante en el mercado”, dijo la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos.

“Si bien se han producido muchos intercambios de lavado en las finanzas tradicionales, el espacio criptográfico es particularmente propicio para la práctica porque se enumeran casi 13.000 criptomonedas”, según la firma de datos CoinGecko.

“Los estafadores tienen que hacer que uno u otro token se destaque de ese paquete para que puedan participar en el comercio de lavado”.

Como ejemplo, según un estudio de 2022 de la revista Forbes sobre 157 intercambios centralizados de criptomonedas, “más de la mitad de los volúmenes de intercambios relacionados con bitcoin son falsos”.

“Es probable que más de la mitad de todo el volumen comercial informado sea falso o no económico”, concluyó la revista, y agregó que “estima que el volumen diario global de bitcoins para la industria fue de USD 128 mil millones el 14 de junio. Eso es 51% menos que los 262.000 millones de dólares que se obtendrían tomando la suma del volumen autoinformado de múltiples fuentes”.

“La opacidad es la palabra clave y plantea preguntas aún más importantes sobre los datos relacionados con los volúmenes de negociación de las criptomonedas menos populares y menos expuestas”, señaló.

“Y esta pregunta a su vez plantea la de la solvencia de ciertos intercambios de criptomonedas centralizados. Están operando más de 560 intercambios”, según CoinGecko.

