Vuelos, alojamiento, comida y todo lo que deben saber quienes quieran viajar a alentar a la Scaloneta en Qatar

La ilusión sigue viva y hay muchas opciones para llegar a Qatar a tiempo para el partido contra Holanda. REUTERS/Dylan Martínez

Qatar se encuentra a 13.809 kilómetros de Argentina, pero el sueño mundialista parece estar cada vez más cerca y viajar a alentar a la Selección todavía es posible. Eso sí, quienes estén pensando en cruzar medio mundo para aterrizar en Doha, deberán pensar en un presupuesto mínimo de $1 millón por persona, teniendo en cuenta vuelos, comida y alojamiento.

También se deberán considerar algunos detalles importantes, como los sitios de reventa de entradas y los requisitos para ingresar a Qatar, teniendo en cuenta que el próximo desafío del seleccionado argentino es el viernes 9 a las 16 horas de la Argentina y 22 horas de Qatar.

Vuelos

Para poder organizar el viaje a Doha de manera ordenada es necesario analizar los costos de cada ítem por separado. En lo que respecta a los vuelos, hay bastantes opciones disponibles. Varían mucho en precio, pero también en tiempo de viaje y cantidad de escalas.

Desde Aerolíneas Argentinas, miembro de la Alianza Sky Team, lanzaron una tarifa promocional de $740.000 por persona (ida y vuelta) para tres vuelos. Uno de ellos es el AR1918, que sale de Ezeiza el 6 de diciembre a las 8:20 y llega a Doha, luego de hacer escala en Roma, un día más tarde a las 10:30 de la mañana (se puede elegir la fecha de regreso). Los otros dos vuelos promocionales son el AR1901, que sale el lunes 12 de diciembre a las 18:35 y llega el martes a las 10:50 (horas antes del partido de semifinales) y el AR1146, con fecha para el 11 de diciembre a las 14:55 (llega el lunes 12 a las 17:05).

Los precios promocionales de Aerolíneas Argentinas arrancan de los $ 740.000 finales por persona. REUTERS/Stringer

Los vuelos fuera de promoción son más caros. Existe la posibilidad de viajar el 5 de diciembre (vuelta el día 12), pagando un total de $ 1.385.438 por persona, con impuestos incluidos, o el 7 de diciembre, abonando $ 628.644 solo por el pasaje de ida. Ese vuelo exige una combinación Madrid-Roma, para desde allí partir hacia Doha.

Desde Turismocity arrimaron múltiples alternativas para viajar a Qatar en los próximos días. La opción más económica para ir a alentar a Messi y compañía tiene un precio promocional de $ 702.564 finales, incluyendo impuesto país y retención de AFIP a cuenta de Ganancias. El vuelo corresponde a British Airways; sale el 5 de diciembre a las 12:20 de Ezeiza y llega a Doha a las 23:45 del 6 de diciembre. La demora se debe a una escala de más de 7 horas en el Aeropuerto Heathrow de Londres. El regreso tiene una duración similar y está programado para el 13 de diciembre.

Con la misma compañía se puede viajar por $ 719.872 finales por persona, (ida y vuelta) partiendo hoy mismo a las 22:20 y volviendo el sábado 10 de diciembre.

Ahora bien, quienes estén pensando en viajar para ver más de un partido, pueden encontrar varias opciones algo más económicas. Entre ellas, la más barata informada por Turismo City es un vuelo que sale el domingo 4 de diciembre a las 13:50 desde Ezeiza (aterriza en Doha el lunes a las 23:45, con dos escalas) y regresa a la Argentina el martes 21 de diciembre (sale ese día de Doha a la 1:15 y aterriza en Buenos Aires el jueves a las 8:55), después de la final del Mundo, que se jugará el domingo 18 de diciembre.

Son similares los precios que se encuentran en Despegar.com. Una de las opciones más convenientes en cuanto a precio y fechas es una que sale este domingo a las 5:10 de la mañana por Latam Arilines y aterriza en Doha el martes a las 23:10 (en el medio hace escalas en Santiago de Chile, Madrid y Amsterdam). Esa opción cuesta $ 731.605 finales ida y vuelta. Tiene la desventaja de que la vuelta está programada para el domingo 18 de diciembre a las 7:05 de Doha, justo antes de la final, pero da tiempo suficiente para ver Cuartos y Semifinales.

Muchos más quieren estar cerca de la selección (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)

Para quienes apuesten por los tres partidos, pueden elegir viajar el lunes, saliendo a las 21:30 de Ezeiza con la empresa Ethiopian Airlines. El vuelo aterriza a las 2:05 de la mañana el miércoles, lo que da tiempo suficiente para llegar con comodidad al partido contra Holanda. Se puede volver por la misma compañía el viernes 23 de diciembre, pagando por ida y vuelta un total de $ 788.401 finales por persona.

De igual manera se pueden encontrar muchas otras alternativas, dependiendo de los días disponibles que tenga cada persona y el tiempo que esté dispuesta a pasar en los aeropuertos haciendo escalas.

Claro está, que los pasajes podrían ser mucho más accesibles, sin la enorme carga impositiva que rige sobre los tickets aéreos. Como informó Infobae, el 54% de lo que se paga por un boleto de avión en Argentina son impuestos. Esto incluye el Impuesto País, cuatro diferentes “percepciones” de la AFIP, la tasa al ticket, el impuesto de seguridad (y su respectiva tasa), el cargo de salida, la tasa de aeropuerto, la tasa de inmigración y un cargo por aviación.

Hospedaje

Sin duda alguna, el gasto más grande que se debe enfrentar para viajar al Mundial es el de los pasajes aéreos, pero el alojamiento en Qatar no implica un costo menor.

Miles de hinchas argentinos alientan a la Selección desde Qatar.

José Gabriel, un hincha argentino que viajó a ver los partidos de Argentina en la primera fase, contó que la alternativa más económica son las habitaciones construidas por el gobierno qatarí especialmente para el Mundial. Los precios van de los USD 84 a 102 por noche y cuentan con espacio (formal) para dos personas. Claro está, que se puede ingresar a más personas y dividir el costo, aunque técnicamente no está permitido. “Solo hay control durante el check in y el check out. Muchos hinchas argentinos compraron colchones inflables en los supermercados y están compartiendo una habitación entre cuatro o cinco”, aclaró.

A través de la página https://www.qatar2022.qa/accommodation se pueden reservar los alojamientos. Si bien se agotó la disponibilidad durante la primera fase, la eliminación de las primeras 16 selecciones llevó a que se desocuparan miles de lugares.

Comida

El costo de alimentarse en Qatar varía mucho, dependiendo de la clase de comida que se elija. Un combo Big Mac, por ejemplo, cuesta 21 qataríes, lo que equivale a USD 5,76. unos $ 2.015 con cotización dólar turista.

En la cancha, como pasa en todo el mundo, los valores son más altos. Un pancho cuesta 35 qataríes ($3.364 argentinos), una botella de agua 10 ($961) y una gaseosa 15 ($1.441), de acuerdo a lo informado por los hinchas argentinos.

Requisitos para entrar

Un punto muy importante a tener en cuenta es que para ingresar a Qatar se exige la tarjeta digital Hayya. Es básicamente un permiso de acceso que solicita el gobierno qatarí para entrar al país y a los estadios. La misma se tramita a través de Qatar2022.qa. Hasta el fin de la primera fase se exigía, además de la tarjeta, que los turistas tuvieran además comprobante de reserva de alojamiento y entradas oficiales adquiridas, pero a partir de Octavos de final solo se pide la tarjeta.

