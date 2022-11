En Wall Street creen que se evitó una crisis inmediata en la Argentina, pero quieren ver un plan sólido para invertir

Los ejecutivos de Wall Street creen que las decisiones del ministro Sergio Massa y la continuidad del acuerdo con el FMI postergaron el inicio de una crisis más profunda

Los ejecutivos de Wall Street creen que las decisiones del ministro Sergio Massa postergaron el inicio de una crisis más profunda, aunque aclararon que el año próximo todavía será duro por la falta de un plan de fondo para estabilizar la economía.

En diálogo con Infobae, expertos de fondos y bancos de inversión afirmaron que las elecciones presidenciales todavía están demasiado lejos en el horizonte como para que los inversores se entusiasmen con un eventual cambio de régimen económico.

Jorge Piedrahita, CEO de Gear Capital Partners, dijo que “el 2023 será un año aún más complicado para la Argentina; en lo político tenemos la tensión usual mediante la cual los agentes económicos posponen decisiones de inversión y consumo. La percepción de los mercados es que aún podemos tener una volatilidad de precios elevada con fuertes riesgos de deterioro económico y social y eso explica la baja valuación de los activos argentinos”.

La percepción de los mercados es que aún podemos tener una volatilidad de precios elevada con fuertes riesgos de deterioro económico y social (Piedrahita)

Además, observó Piedrahita, “la continua sequía limitará el ingreso de dólares por exportaciones tradicionales, mientras que la desconfianza aumenta la demanda de divisas”.

“El Banco Central enfrenta la situación desde una posición de debilidad con reservas bajas y bajo patrimonio”, sostuvo.

Jorge Piedrahita considera que “la relación con el FMI se tensará en el 2023 ante la insistencia del gobierno de subir el gasto, como ha sido tradicionalmente el caso”

Por otra parte, afirmó Piedrahita, “la relación con el FMI se tensará en el 2023 ante la insistencia del gobierno de subir el gasto, como ha sido tradicionalmente el caso”.

Y agregó: “En el contexto mundial tendremos subas adicionales de las tasas de interés en las principales economías, recesión e inflación. La combinación es pésima para un país como Argentina y contribuirá a mantener la desconfianza local”.

El contexto internacional

De todos modos, aclaró el analista de mercados: “Soy de los que piensan que el Gobierno puede seguir aplicando políticas heterodoxas sin que la situación evolucione a una grave crisis. La devaluación en cuotas es parte de ese proceso”.

“La segunda mitad del 2023 puede ser interesante y el inicio de una suba de los activos financieros en la medida que se perciba un cambio de gobierno y políticas ortodoxas”, amplió Piedrahita.

Las compañías en Argentina saben manejar esta turbulencia e incluso muchas ganan dinero en este contexto (Piedrahita)

Sin embargo, el CEO de Gear Capital Partners, consideró que “las acciones ofrecen mucho valor. Las compañías en Argentina saben manejar esta turbulencia e incluso muchas ganan dinero en este contexto. Aunque el mercado las castiga y no hay demanda visible por varias razones (no están en los índices, desinterés sobre el país, oportunidades cada día más atractivas en otros países con mejor seguridad legal y reglas de juego)”.

“Las acciones ofrecen buenas perspectivas si en las próximas elecciones hay un viraje hacia la derecha con políticas ortodoxas y un re-ordenamiento de la economía”, concluyó el experto.

Alberto Bernal de XP Investment opinó que el Gobierno deberá “seguir resistiendo, mirando cómo logra que la macro lo lleve hasta las elecciones” de octubre de 2023.

Esta situación, agregó, se dará con “alta inflación, bajo crecimiento y rogando que los precios internacionales de las materias primas ayuden”.

Alberto Bernal alertó en poner atención al plan del Gobierno para llegar a las elecciones sin zozobras

A partir de esto, “asumiendo un cambio de régimen y un cambio estructural a ver si la macro se mejora con el tiempo, soy optimista, porque la gente se aburre de tanta inflación y solo un plan de choque acaba esto”, dijo Bernal.

Fuentes de incertidumbre

Por su parte, Guillermo Mondino, director y socio fundador del fondo de inversión Mogador Capital, expresó que habrá “muchísima incertidumbre, en tres grandes áreas de incertidumbre: cómo va a resolver el gobierno el problema cambiario y la escasez de dólares, cómo va a administrar el inevitable ajuste fiscal y monetario que se viene”. Además, “la deuda, fundamentalmente en pesos del Tesoro y del Banco Central. Todo eso en un año político muy intenso con mucha polarización”.

— ¿La posibilidad de que la oposición pueda ganar puede generar un upside del humor en 2023?

— El 2024 está muy, muy lejos. Además, el 2024 puede traer una política económica más racional y un gobierno más abocado a las cosas que le importen a la gente, pero no nos engañemos, no será un lecho de rosas. Las correcciones macro que se avecinan, con el que sea que gane las elecciones, serán difíciles.

Las correcciones macro que se avecinan, con el que sea que gane las elecciones, serán difíciles (Mondino)

— El anuncio del ex presidente Macri de no ser candidato, ¿afecta este pronóstico?

— Solo me fijo en los hechos económicos objetivos y en las correcciones de fondo que se avecinan. Vienen tiempos muy difíciles y que requerirán de pericia en el manejo económico y político. Ojalá la sociedad esté lo suficientemente madura para aceptar la medicina.

Mondino dijo que hay oportunidades de inversión

En este contexto, Guillermo Mondino considera que hay algunas oportunidades de inversión en bonos. “Si sos muy conservador, el 38% te da la protección de que tiene el indenture viejo -más protección legal en caso de una reestructuración muy agresiva. Si querés tomar más riesgo, el 35% que tiene el precio más bajo. Yo, de todas formas, no creo que sea el momento de agregar riesgo argentino todavía”.

Expectativas y realidad

Por su parte, Diego Ferro, dueño del fondo de inversión M2M Capital, expresó que “la Argentina es un caso muy buen ejemplo de lo que es expectativas versus su realidad”.

“La situación está mal y no se está haciendo nada para arreglarla. Eso no quiere decir que no esté haciendo un esfuerzo enorme para mantenerla; poder mantener un mínimo de ajuste y de protección de reservas dada la narrativa que el Frente de Todos quiere mantener”, aseguró.

En este sentido, Ferro dijo que “sin una persona como Massa la situación argentina quizás ya hubiera entrado en una crisis muy seria”.

Diego Ferro dijo que sin Massa en Economía la crisis se hubiese agravado

“Está claro que él quiere hacer todavía más cosas de las que puede hacer y que La Cámpora y Cristina lo tratan de evitar, quieren que haga menos, pero lo apoyan”, opinó Ferro.

De todos modos, consideró el experto en mercados que “evidentemente no hay ni un atisbo de lo que puede ser un programa serio a mediano o largo plazo para resolver los problemas. Desde ese punto de vista no hay mucho, pero desde el punto de vista pragmático de haber podido evitar una crisis inmediata hizo un buen trabajo”.

No hay ni un atisbo de lo que puede ser un programa serio a mediano o largo plazo para resolver los problemas (Ferro)

“Hasta cierto punto Sergio Massa tiene un programa similar al que tenía Martín Guzmán, pero con la imposibilidad de tener todas las variables por la oposición de Cristina Kirchner”.

En el caso de Massa “tiene muchísimo más poder y de ahí que pudo implementar algunas medidas, pero lo que está haciendo creando diferentes tipos de cambio no tiene una lógica estructural, son todos compromisos y este no es un momento de compromisos, sino de buscar soluciones concretas y un programa bien hecho, que no es lo que hay ahora”, observó Diego Ferro.

Los desafíos para la oposición

Sobre el cambio de escenario que podría plantearse si ganara la oposición, dijo Ferro: “A esta altura no, porque falta mucho para las elecciones y porque no hay una idea clara de qué va a ser la oposición; igual que con Massa: o se hace un plan serio y con suficiente poder político para poder implementarlo o lo único que se va a hacer es manejar este desastre”.

“Va a tener que ser una coalición gobernante sólida y que pueda traer gente del peronismo más anticámpora, porque si no se van a empezar a pasar la pelota con una economía que cada vez se achica más. Los problemas en la Argentina cada vez son más serios y las decisiones que se requieren medidas duras que se puedan mantener en el tiempo para tener el resultado que se espera”, sentenció 🚞.

“Si se toman políticas lógicas se puede generar inversiones extranjeras a corto plazo como para ayudar en esa transición, pero a esta altura la oposición parece mejor que el Frente de Todos, eso no quiere decir que la manera que se está manejando la interna no genera mucha confianza sobre su capacidad para formar una coalición gobernante lógica”, aclaró el CEO de M2M Capital.

“Falta un tiempo para ver quién estará a cargo del país y qué conformación política tiene para hacer los cambios, porque hay dos visiones diferentes de cómo encarar los problemas en Juntos por el Cambio, así que no queda claro que si llegan ellos sea lo mismo, independientemente de quién sea presidente y cuál sea el estilo, tengan las mismas posibilidades de ser exitosos”, concluyó Diego Ferro.

