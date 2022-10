Bono Anses: los 13 requisitos que te pueden excluir del refuerzo alimentario de 45.000 pesos

Las personas que se inscriban deberán completar una declaración jurada, que será evaluada junto a sus consumos, bienes y patrimonio

Este lunes más de medio millón de personas se inscribieron durante la jornada para acceder al bono de $45.000 correspondientes al Refuerzo Alimentario para quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad con ningún tipo de ingresos ni asistencia del Estado, según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Las largas filas en el comienzo de la inscripción, sin embargo, significaron también una cantidad considerable de interesados no terminarán siendo beneficiarios dados los estrictos requisitos que hay que cumplir.

A diferencia de las tres versiones del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) otorgadas en 2020, y que alcanzaron a algo menos de 9 millones de personas, el Refuerzo Alimentario tiene un carácter mucho más restrictivo por su objetivo de alcanzar a las personas más vulnerables y que además, en la actualidad, no estén alcanzadas por ninguna asistencia social.

La inscripción del Refuerzo alimentario para adultos sin ingresos de $45.000, que se pagará en dos cuotas de $22.500 en noviembre y diciembre, comenzó este lunes. La inscripción es personal y puede realizarse sin turno desde en todas las oficinas del organismo previsional, aunque también puede hacerse en forma online a través de www.anses.gob.ar.

Los requisitos para acceder al Refuerzo serán tener entre 18 y 64 años no contar con trabajo registrado (en relación de dependencia, autónomos, de casas particulares, monotributistas o monotributistas sociales) y no encontrarse percibiendo Jubilación y/o pensión contributiva o no contributiva (tanto nacionales como provinciales y municipales), Prestación por Desempleo, Potenciar Trabajo, Becas Progresar, Asignación por Embarazo para Protección Social, Programas Sociales (tanto nacionales como provinciales o municipales) ni tener hijas y/o hijos que perciban la Asignación Universal por Hija e Hijo o Salario Familiar

¿Cuáles son los requisitos que te dejan afuera del bono?

No podrán inscribirse quienes perciban:

📍 Jubilaciones y/o pensiones contributivas o no contributivas (tanto nacionales como provinciales y municipales)

📍 Prestación por Desempleo

📍 Potenciar Trabajo

📍 Beca Progresar

📍 Asignación por Embarazo para Protección Social

📍 Programas Sociales (tanto nacionales como provinciales o municipales) o quienes tengan hijas y/o hijos que perciban la Asignación Universal por Hija e Hijo o Salario Familiar

Asimismo, las personas que se inscriban deberán completar una declaración jurada, que será evaluada junto a sus consumos, bienes y patrimonio.

La primera cuota del Refuerzo Alimentario se va a pagar el 14 de noviembre (Facebook)

Es decir que no podrán tener registrado a su nombre:

📍 Rodados (automotores, motocicletas y otros) que tengan menos de 10 años de antigüedad

📍 Inmuebles

📍 Consumos de tarjeta de crédito y/o débito en los últimos 2 meses

📍 Plazos fijos y bonos en los últimos 6 meses

📍 Acreditación en cuentas bancarias en los últimos 2 meses

📍 Compras en moneda extranjera en los últimos 6 meses

📍 Obra social o prepaga

¿Qué es el refuerzo alimentario para adultos?

El Refuerzo Alimentario para Adultos sin Ingresos, que se abonará en dos cuotas, está destinado a quienes no tengan un trabajo registrado y no perciban ninguna asistencia del Estado o tengan bienes registrados.

¿Cuándo cobro el bono de Anses?

El pago de la primera cuota del Refuerzo Alimentario será el lunes 14 de noviembre. La fecha de cobro será por terminación del documento. El beneficio será otorgado en dos cuotas de $ 22.500 durante noviembre y diciembre.

¿Cómo anotarse en el nuevo bono?

Por otro lado, la inscripción al bono también puede realizarse en los operativos móviles que el organismo dispone en todo el país o de forma virtual en el sitio web oficial de Anses, con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social personal.

