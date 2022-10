Mercados: las acciones argentinas caen hasta 6% en Wall Street y las compañías chinas se hunden hasta 18%

Los índices de Wall Street ganan un 8% en octubre.

Los indicadores de Wall Street negocian en terreno mixto este lunes, con un Dow Jones que asciende un 0,6% y un tecnológico Nasdaq que resta 1,1 por ciento.

El comportamiento ambiguo de las compañías obedece a un escenario internacional sacudido por el Congreso del Partido Comunista en donde se reafirmó el liderazgo político de Xi Jinping tras ser reelecto para un nuevo período como secretario general del Partido Comunista Chino.

Las acciones chinas se hunden hasta 18% en Wall Street, encabezadas por Baidú. Alibaba pierde un 14% y China Evergrande, un 10 por ciento.

Las bolsas chinas cerraron con pérdidas, especialmente graves en el caso de Hong Kong, en su primera jornada tras el final del XX Congreso del Partido Comunista y después que los datos económicos mostraran un crecimiento del PBI inferior al objetivo del gobierno.

El índice de referencia del parqué de Hong Kong, el Hang Seng, se desplomó nada menos que un 6,4% a pesar de que el pasado viernes ya había cerrado en mínimos de los últimos 13 años. En Shanghái y Shenzhen también hubo pérdidas pero de menor calado, de un 2% y un 21%, respectivamente.

El mercado también sopesa que el multimillonario Rishi Sunak quedó confirmado este lunes como el nuevo primer ministro del Reino Unido, luego de que la ministra de Relaciones Parlamentarias, Penny Mordaunt, no alcance el umbral mínimo de apoyos para ser candidata y que el ex premier Boris Johnson decida no presentarse, pese a haber reunido las adhesiones requeridas.

Los movimientos políticos en los países centrales afectan a la cotización de los títulos emergentes. Las acciones de compañías argentinas que son negociadas en dólares en Nueva York restan hasta 6%, como en el caso de Mercado Libre. Banco Francés pierde 4% e YPF, un 3 por ciento.

Te puede interesar:





El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires desciende un 1,5% en pesos, a 137.000 puntos.

“Que estamos tan mal y que poco importamos para el mundo lo sabemos. Desde hace mucho los de afuera no están invertidos. También sabemos que el país con la Bolsa no muere, resurge y en eso estamos. Antes que nos aplaudan y feliciten los de afuera, somos nosotros que de esta debemos resurgir. Siempre fue así”, comentó Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil.

“Afuera, la fortaleza del dólar, la inflación alta y la tasa creciente lograron esa mezcla explosiva que derrumbó los mercados del mundo, solo que a nosotros que del subsuelo y del piso histórico no salimos, momentáneamente muy poco daño nos pueden hacer, las esquirlas de esa baja nos pasan por arriba por estar planchados y caídos al piso, donde menos daño nos pueden hacer”, agregó Jorge Fedio.

Los bonos en dólares de la Argentina sostienen un rebote del 1%, según la referencia de los Globales del canje, en una recuperación que se inició al promediar la semana pasada, luego de tocar valores mínimos desde su salida al mercado. El riesgo país de JP Morgan baja a 2.629 puntos, un mínimo en un mes, desde el 26 de septiembre último.

Los analistas de Research for Traders enfatizaron el rebote de los precios de los bonos en dólares “en parte por compras de oportunidad ante elevados rendimientos y luego que el Gobierno consiguiera un buen financiamiento para cubrir vencimientos en pesos que tenía agendados para este mes. A pesar de esto, los inversores no dejan de mirar con atención la evolución de la economía doméstica, frente a una inflación alta y un elevado déficit fiscal”.

Seguir leyendo: