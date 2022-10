Carlos Melconian admitió que le gustaría ser ministro de Mauricio Macri o Rodríguez Larreta

Melconian presentó ante empresarios su plan económico (archivo)

El economista y referente de Fundación Mediterránea-IERAL, Carlos Melconian, reconoció en las últimas horas que le gustaría ser ministro de un eventual gobierno de Mauricio Macri o de Horacio Rodríguez Larreta en caso de que alguno de ellos gane las elecciones presidenciales 2023.

En una entrevista con LN+ aseguró que no tiene preferencia por ninguna cartera en particular, a pesar de su especialización en el área económica. “Cuando me preguntaban ¿usted quiere ser ministro?, yo decía sí”, dijo y recordó que incluso pudo haber ocupado ese cargo allá por 2003 pero se frustró.

“A mí me diferenciaba de mis compañeros que cuando me preguntaban ¿usted quiere ser ministro?, yo decía sí. Hoy me dicen y digo sí. Nunca corrió conmigo eso de ‘soy un soldado, a mí donde me pongan, yo estoy para cumplir; ¡Ni en pedo!, yo quiero ser ministro. ¿De Macri? ¿De Horacio? No tengo ningún problema”, enfatizó.

Para el ex presidente del Banco Nación, lo que importa no pasa por el lado de con quién va uno, ya sea con ellos dos o con el candidato que sea, pero es fundamental “siempre ser republicano, honesto, seguir callejeando y dar el debate”.

Al ser consultado respecto de si tiene mayor predilección por el ex presidente o por el actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Melconian aclaró que está por encima de la grita: “Mi corazón está con la gente”.

El programa económico

El economista viene manteniendo desde hace meses reuniones con distintos referentes políticos de todos los espacios. En junio mantuvo un encuentro con la vicepresidenta Cristina Kirchner y en las últimas horas con el gobernador –quizás– más cristinista del Frente de Todos, Jorge Capitanich, para presentarle un programa económico “integral, productivo y federal”, tal como lo indicó propio Melconian, que será puesto a disposición de las autoridades que asuman la conducción del país a partir de diciembre de 2023.

De la reunión con Capitanich, en Casa de la Provincia, participó María Pía Astori, también referente de la Fundación Mediterránea y de IERAL. “Hemos tenido una reunión muy productiva con el objetivo de pensar una República Argentina integrada al mundo, con estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenido”, comentó el chaqueño al término del encuentro.

Junto a @CarlosMelconian y la @FMediterranea hemos tenido una reunión muy productiva con el objetivo de pensar una República Argentina integrada al mundo, con estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenido. pic.twitter.com/5Y5XRK7DnS — Jorge Capitanich (@jmcapitanich) October 18, 2022

Quienes participaron de la organización del encuentro detallaron que se trató de un intercambio apartidario donde se compartió un análisis pormenorizado en torno a la situación fiscal de las provincias, la necesidad de lograr estabilidad macroeconómica a largo plazo, la restricción energética, reglas monetarias y cambiarias, y el desarrollo del aparato productivo de la Argentina.

