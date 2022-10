Boom de pagos digitales: más de la mitad del dinero de los cheques circula en formato electrónico

(iStock)

Más de la mitad del dinero que circula en cheques lo hace en formato electrónico y no en chequeras de papel, a la vez que el 27% de los cheques presentados a los bancos en el primer semestre del año fueron digitales. De esa forma, el e-cheq crece cada vez más como el soporte elegido para las operaciones de mayor importe mientras que el cheque papel es más utilizado para pagos de bajo volumen, según datos del Indicador Coelsa, un informe sobre el ecosistema de medios de pago en la Argentina.

La cantidad de e-cheq sobre el total de cheques emitidos creció del 17% al 29% entre junio de 2021 y el mismo mes de este año. No obstante, el 52% del total del dinero circula a través de cheques fue por la vía electrónica, lo que indica su preferencia por parte de grandes empresas, en particular por la baja cantidad de rechazos. Según Coelsa, el 2,61% de los cheques en papel no pudo ser cobrado en el primer semestre. En el caso de los e-cheq, ese porcentaje cae al 0,91%.

El cheque tiene una doble función, ya que es medio de pago y, al mismo tiempo, una vía de financiamiento de uso habitual. En el comercio, un cheque posdatado puede cambiar de manos varias veces, tal como si fuera efectivo. El cheque de papel cada vez queda más restringido a ese uso, aún cuando el e-cheq admite endosos.

El cheque en papel ha perdido terreno para cancelar pagos sin financiamiento, siendo superado no solo por el cheque electrónico sino también por el resto de los medios de pago digitales que siguen avanzando. En el mismo informe, se menciona el caso de las transferencias inmediatas. En el primer semestre del año se realizaron 413 millones de esas transferencias, lo que marca un crecimiento del 212% en relación al mismo período de 2021.

El crecimiento en el uso de las transferencias se registró tanto en el caso de las cuentas bancarias (con CBU) como de las cuentas virtuales provistas por las fintech (con CVU), que en el primer semestre de 2021 subieron 151% y 141% en relación al mismo período del año anterior, respectivamente.

Más allá del crecimiento en ambas áreas, el informe destaca el fuerte peso de las billeteras virtuales en las transferencias. Durante el semestre, las transferencias inmediatas realizadas desde una cuenta virtual o hacia una de ellas, totalizaron 305 millones de operaciones. Las transferencias realizadas exclusivamente desde una cuenta bancaria hacia otra del mismo tiempo (de CBU a CBU), alcanzaron los 8 millones.

Por otra parte, el informe pone en número la enorme cantidad de cuentas de pago que hay disponibles. En la Argentina existen 147 millones de cuentas, si se suman tanto las provistas por los bancos como las de las fintech. En el primer semestre del año se crearon 15 millones de cuentas, lo que marca una suba del 11 por ciento.

De esos 147 millones de cuentas, un 80% (117,7 millones) tienen con CBU y el 20% (29,4 millones) son cuentas de billeteras electrónicas, con CVU. En el semestre, los bancos sumaron un 9% más de cuentas y las cuentas virtuales un 19%.

En base a estos números, el informe señaló que en la Argentina existen 36,3 millones de personas con cuentas en bancos y 19,2 millones de personas que usan una billetera virtual. De allí surge que existe un promedio de 3 cuentas bancarias y 1,5 cuentas virtuales por persona.

“Desde hace 25 años, Coelsa garantiza el desarrollo del Sistema Nacional de Pagos y resuelve la interoperabilidad entre todos los actores que conforman el ecosistema financiero argentino”, concluyó el informe. Destacó además que desde Coelsa se diseñaron “las herramientas digitales adecuadas para interactuar en el ecosistema de pagos”, tales como el CBU, el alias CBU, Debin, E-cheq y los Pagos QR.

En este último caso, la empresa brinda el soporte informático a la red de pagdos con “QR interoperable”, el mecanismo que utiliza una billetera virtual de una empresa distinta al del lector que recibe el dinero. En septiembre, se realizaron 3.150.000 pagos por esta vía. Esa cifra mensual es la más alta desde que se lanzó en noviembre de 2021 el programa “Transferencias 3.0″ del Banco Central, que obliga a que todas las billeteras puedan usarse en todos los receptores de los comercios, sin importar su marca, y pone un tope del 0,8% a las comisiones.

